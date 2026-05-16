鄭麗文的空戰課　先炸了自己人

▲筆者認為國民黨主席鄭麗文，還沒從名嘴角色切換成政黨領導者。（圖／記者李毓康攝）

●何啟聖／資深媒體人

國民黨為備戰2026選舉，舉辦「空戰執行力培訓課程」，原本應該是一場訓練社群攻防、論述節奏與網路作戰的內部課程，沒想到最先引爆新聞的，不是國民黨如何對民進黨作戰，而是黨主席鄭麗文自己在課堂上對黨內人物開火。據媒體報導，鄭麗文談及趙少康時，指其發言難以理性溝通、相信的人不多；又談到馬英九近況，引發外界議論。趙少康隨後也以反諷方式回擊，稱鄭麗文「戰力無邊」、「一婦當關，萬夫莫敵」。國民黨中央雖稱相關報導有扭曲誤導之處，但已有與會學員對媒體表示，相關轉述與事實差距並不大。

黨主席自燃 暴露主席角色轉換失敗

這件事最值得玩味之處，並不在趙少康怎麼回，也不在馬英九是否被波及，而在於這把火不是外人點的，也不是黨內對手先挑釁的，而是黨主席自己在國民黨內部訓練場合點燃的。空戰課原本要教的是如何對外作戰，結果主席親自示範的，卻是如何對內開火；原本要培養的是選戰執行力，最後暴露的，卻是黨主席角色轉換的失敗。

鄭麗文不是沒有戰鬥力。正好相反，她的政治生命一路走來，戰鬥性從來不是問題。她早年出身綠營，經歷學運與街頭政治，政治養成裡本來就帶有高度對抗的色彩；後來長期活躍於政論節目，又把這種對抗性磨成了電視語言。政論節目的邏輯很清楚：要快、要狠、要有爆點；話講得愈重，鏡頭愈願意停留；語不驚人死不休，才能刺激收視率，也才可能換到下一份通告。

但名嘴可以這樣活，黨主席不能這樣治黨。

名嘴的戰場在攝影棚，輸贏往往以今天有沒有被剪成短影音、明天有沒有再被邀上節目來計算。黨主席的戰場卻在組織深處，任何一句話都不只是情緒表達，而是權力訊號；任何一次批評都不只是個人意見，而可能牽動派系裂痕、世代矛盾與黨內忠誠排序。名嘴可以只問一句話有沒有流量，黨主席卻必須先問一句話會不會傷到組織。

鄭麗文目前最大的問題，正是她似乎還沒有真正完成這個轉換。她坐上了黨主席的位置，卻仍保留政論名嘴的反射動作；她掌握了黨機器，卻仍習慣用通告文化的方式製造聲量。這在電視棚裡叫戰力，在黨中央裡可能就叫內耗；這在節目上叫敢講，在組織治理上可能就叫失控。

趙少康當然可以被批評，馬英九也不是不能被檢驗。沒有任何人因為曾經有功於國民黨，就可以免於公共評論。但是黨主席批評自己人，必須有位置感，也必須有分寸感。趙少康代表的是藍營長期累積的媒體能量；馬英九代表的是國民黨曾經完整執政八年的歷史資產。這些人或許都有缺點，也都有需要被檢討之處，但他們不是黨主席在內部訓練課程上拿來立威的靶子。

國民黨不缺罵人的主席 缺的是整合破碎資產的主席

更何況，這不是一般黨員私下閒談，而是黨主席面對準備投入選戰空戰的黨內人員講話。主席在這種場合釋放什麼訊號，下面的人就會學到什麼政治文化。若主席示範的是對內開砲，基層學到的就不是如何打民進黨，而是如何看風向、如何站隊、如何把黨內不同意見者當成敵人處理。這樣的空戰培訓，教出來的恐怕不是戰鬥部隊，而是一批更會內鬥的網路打手。

國民黨今天最缺的，不是一個更會罵人的主席，而是一個能把破碎資產重新整合起來的主席。馬英九的執政記憶、趙少康的媒體火力、韓國瑜的群眾熱度、盧秀燕的治理形象，還有張亞中身後所代表的論述縱深，都是國民黨不能輕易消耗的政治資產。

馬英九可以提供國民黨曾經執政的歷史參照；趙少康可以提供藍營在媒體攻防上的經驗與能量；韓國瑜仍有不可忽視的群眾魅力與基層動員能力；盧秀燕代表的是地方治理、穩健形象與中間選民的想像；而張亞中所承載的，則是國民黨長期最貧弱、卻也最不能逃避的論述內涵——兩岸路線、憲政定位、國家認同，以及國民黨究竟還要不要有一套說得清楚、站得住腳的中國政策。

這些人未必都適合站在同一個舞台中央，也未必彼此認同，但成熟的黨主席，任務不是把他們一一壓低，藉此凸顯自己；而是把不同資產安置在適當位置，讓彼此即使不相愛，至少能在共同目標下協同作戰。政黨領導最困難的地方，本來就不是證明自己比每個人都強，而是讓每個人即使各有盤算，也不得不承認這個主席有能力把隊伍帶穩。

▲國民黨主席鄭麗文近來一再凸顯自己，不排除正在為2028建立個人政治身位。。（圖／記者李毓康攝）

問題正在這裡。鄭麗文近來一再凸顯自己，當然可能只是她長期政論名嘴性格的自然流露；但也不能排除另一種可能：她正在為2028建立個人政治身位。她若只是黨主席，最重要的工作應該是整合2026選戰所需的各方資產；但她若心裡想的是2028，就很容易把這些人都看成必須被壓低的參照物。於是，黨主席的整合任務，就可能被總統參選人的自我塑造所取代。

空戰課是為黨的2026 還是主席測試2028總統人設

這也是這場空戰培訓風波最值得追問的地方：鄭麗文到底是在替國民黨培訓2026的空戰部隊，還是在替自己測試2028的總統人設？如果主席把黨機器當成個人政治升級的舞台，那麼所有整合動作都會被解讀成卡位，所有批評前輩都會被看成清路障，所有空戰培訓都可能被懷疑不是為國民黨備戰，而是為鄭麗文個人的2026鋪路。

國民黨不是沒有空戰問題，也不是不需要更強的論述與社群作戰能力。但空戰的前提，是隊伍知道砲口該往哪裡；執行力的前提，是主席知道自己不是節目來賓，而是組織領導者。政論節目可以追求「今天誰被我打趴」；黨主席卻要思考「明天這個黨還能不能一起打仗」。名嘴可以把後果交給別人收拾，主席卻正是那個必須收拾後果的人。

鄭麗文若只是想當一個最強名嘴，她可以繼續鋒利、繼續挑釁、繼續用一句話製造新聞。但她若要做中國國民黨主席，就不能只沉迷於自己有沒有聲量。主席的威信，不是靠羞辱前輩建立的；主席的戰力，也不是靠引爆內戰證明的。真正成熟的政治領導，不是把所有異議者罵到閉嘴，而是讓不同資歷、不同派系、不同路線的人，在必要時仍願意坐上同一艘船。

鄭麗文不是沒有戰鬥力，而是必須明白：黨主席的戰鬥，不是把聲量打高，而是把隊伍帶穩。國民黨的空戰還沒有真正起飛，主席卻先把砲彈落在自己營區。這不是執行力培訓，這是內耗力示範。

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