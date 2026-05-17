▲川普是美國歷史上罕見的總統，他改變了美國的外交行事風格，藐視國際法，對自由主義的國際秩序嗤之以鼻，不僅責備盟邦占美國便宜，又對諸國課徵關稅。（圖／路透）

●王元綱／美國西密西根大學政治系教授

過去百年，國際政治一向由美國獨領風騷，各國以美國馬首是瞻。美國的霸權，除了建立在強大的國力基礎之上，也靠著自由主義規則所建立起來的國際秩序來維繫。在這國際秩序下，美國在世界推廣民主、自由貿易、和國際制度。雖時而言行不一，但美國的外交行事風格基本上是以自由主義的白手套包裝隱藏的鐵拳。

中國大陸是美國霸權最大的挑戰

在歷史上，美國霸權曾受到一戰德國、納粹德國、日本帝國、和蘇聯的挑戰，但是他們都無法撼動美國的主導地位。相較之下，中國則是美國建國以來遇到最強盛的挑戰國，其GDP早就超過之前的蘇聯，達到美國的七成，是美國唯一的同儕競爭者。當國際政治遇到權力轉移的結構性改變時，不穩定因素將增加，世界進入百年變局。

這次川習會，美國優勢漸失，不再居高臨下。川普自廢武功，對內撕裂美國社會，削弱大學，排擠專家人才，對外離析盟邦，瓦解國際秩序，又魯莽發動伊朗戰爭，使美國陷入進退兩難的窘境。北京靠對全球稀土的掌控，壓制了川普的關稅戰，並在攸關國力的尖端科技上努力自主創新突破。此次會面，東昇西降，可說是兩國領導者首次實質平起平坐的高峰會。

然而，美方的前置作業倉促，會前一天，雙方經貿團隊仍在韓國談判。仔細比較雙方會後各自發表的聲明，北京強調構建「中美建設性戰略穩定關係」，同時加重台灣問題的重要性，美方則強調保持荷莫茲海峽暢通和不允許伊朗擁有核武，對台灣卻隻字未提。關於稀土、出口管制、和人工智慧等重大問題，雙方聲明皆無提及。整體而言，期盼性語言多，實質成果少。

美中關係存在難以化解的結構性矛盾，不會因一次高峰會就終止，未來雙方關係競爭依然大於合作。自2015年以來，習近平在與美方會晤時曾多次提到「修昔底德陷阱」。這次他問川普：「中美兩國能不能跨越修昔底德陷阱，開創大國關係新範式？」顯然這是他掛念的問題。北京需要穩定的國際環境，專心增強國力，但是崛起國與霸權國之間的結構性矛盾，有辦法超越嗎？

善變的川普造成自利的美國

川普是美國歷史上罕見的總統，他改變了美國的外交行事風格，藐視國際法，對自由主義的國際秩序嗤之以鼻，不僅責備盟邦占美國便宜，又對諸國課徵關稅。

哈佛學者Stephen Walt在《外交事務》季刊撰文，指出川普把美國搖身變成「掠奪性霸權」。美國在中南美洲海域恣意砲轟毒梟船隻，殺害上百人，又入侵委內瑞拉抓捕馬杜洛總統。自今年二月底以來，美國與以色列共同對伊朗發動戰爭，暗殺領導人，導致伊朗報復性攻擊海灣國家，控制荷莫茲海峽，全球油價上漲，危及世界各國經濟，這場戰爭也迫使川習會延期迄今。

有觀察家認為美國國力正在衰弱中，伊朗戰爭提升了北京的國際戰略地位。但是我們不應低估美國自我糾正的能力，過去幾次關於美國衰退的預言，都被歷史證明是錯誤的。未來鹿死誰手，尚待時間證明。

美國當前三大國際挑戰 無一易解

美國外交目前遇到三大挑戰：俄烏戰爭、伊朗戰爭、和中國崛起。處理中國崛起是美國戰略首務，但前兩項戰爭卻使美國分心乏術。

在歐洲，川普上任以來試圖結束俄烏戰爭，但由於俄羅斯與西方立場南轅北轍，無法妥協，戰爭開打四年後依然陷於僵局，北約有可能瓦解。

在中東，川普錯估情勢發動伊朗戰爭，迫使美國從日韓調離部分駐地美軍和防空系統到中東，除了削弱美國在東亞的軍力部署，也逐漸耗盡美國的彈藥儲存。伊朗則藉由控制海灣，展示具有左右世界經濟的優勢能力。

日前美國主戰派的新保守主義大將Robert Kagan在《大西洋報》發文，承認美國在伊朗已「完全挫敗」，難以挽回。這情況川普當然心知肚明，有可能為了挽救頹勢而升級戰爭，或動用地上部隊，進而導致美國陷入越戰般的泥沼當中。在此國際格局下，靠川習會來穩定美中關係，就顯得格外重要。

然而與川普打交道，風險很高。許多國家為了迎合川普，往往逢迎諂媚，把他捧上天，北約秘書長甚至連「爹」都叫出來了。但他們有得到什麼實質回饋嗎？九年前川普對北京進行國事訪問，習近平高規格接待，甚至還花了四個小時親自陪著川普參訪紫禁城。但是隔年川普就對北京發動關稅戰。

有了前車之鑑，這次北京對川普高規格接待依舊，但應不會有不切實際的幻想。歷經過川普第一任的折騰，相信北京已準備好整套針對川普第二任的方案，見招拆招。

台灣要用智慧對川普觀其行

川式話語千變萬化，不按理出牌，前後矛盾，如果我們只「聽其言」，就會被他耍得團團轉，倒不如「觀其行」，仔細觀察他的作為，才是正道。

台灣夾在兩強之間，自由活動的空間不多。必須看清國際局勢的發展，世上沒有永久的朋友，只有永久的利益。習近平警告川普，台灣問題若處理不好，碰撞和衝突就有可能，將會「十分危險」。台灣遊走兩強之間，領導者的智慧格外重要，戰爭給烏克蘭帶來巨大災害，令人深省。

（以上言論不代表啟思民本基金會及聯載單位立場。）

▼這次川習會，美國優勢漸失，不再居高臨下。此次會面，東昇西降，可說是兩國領導者首次實質平起平坐的高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

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