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當戰略模糊變成糊塗－－解讀極化的川普表態

▲▼2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

▲▼2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

●張競／中華戰略學會資深研究員

川普總統離開中國大陸後，透過多次媒體訪問，就對臺軍售以及臺海情勢表達立場，針對其政策表態發言內容，臺灣社會解讀結果存在嚴重歧異與高度落差。

儘管如此，其實首先臺灣社會必須質問美國國務院與美國在臺協會兩位匿名發言人，當初立法院三讀通過《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》時，這兩位匿名發言人曾經分別公開宣稱：「拖延或耽誤剩餘項目的經費，將會削弱台灣的安全，並使中國共產黨從中獲利」以及「進一步延後對其他已規劃的能力提供經費，就是對中國共產黨的讓步。」

▲▼2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

現在臺北已經編好預算，假若川普總統在訪問大陸之後，進一步推遲宣布對臺軍售，請問這兩位匿名發言人士，應該是解讀成川普總統打算「使中國共產黨從中獲利」抑或是「對中國共產黨讓步」呢？

在此更必須提醒，面對川普就對臺軍售以及臺海情勢所公開提出政策表態，臺灣社會確實有學者具名進行解讀，亦有國安人士匿名對媒體放話，對於川普發言內容，解讀時提出南轅北轍完全相反觀點。由此可充份證明臺灣社會嚴重極化，學者睜著眼睛說瞎話，官員昧著良心過日子，已經是面對兩岸情勢無情現狀。

但是最令人不解的是美國在臺協會谷立言處長，難道沒有責任出面公開澄清，避免川普總統政策發言真實意義遭致刻意曲解嗎？還是美國政府是存心讓這些政策發言保持不明不白，讓願意作夢人士能夠繼續作夢，讓存心矇騙政客得以繼續唬弄呢？身為美國駐臺代表不去澄清美國總統發言真實意義，華盛頓究竟是在打什麼算盤呢？假若美國在臺協會繼續保持緘默，戰略模糊最後必然成為戰略糊塗。

▲▼2026年5月川習會，美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平交談。（圖／路透）

就此不禁令人感嘆，對臺軍售經過習近平與川普如此波折與政治角力之後，確實已經完全淪為華盛頓與北京討價還價政治籌碼。吾人必須冷靜思考，臺北究竟還要繼續加碼到何等程度，才能扭轉兩岸軍事失衡殘酷現實與惡化趨勢？美國軍備生產體系產能失調供貨延遲跳票，早就是個完全無法遮掩難堪真相，就算川普不甩北京，再次宣布對臺軍售，能否順利交運恐怕更不樂觀；只會讓繼續增加拖欠交貨清單長度。

最後還是要感慨指出，面對川普總統公開質疑，露骨點破臺灣有人想走向獨立，就是認為背後有美國支持，因此打算挑起戰端。話都講到如此難聽地步，實在很讓人懷疑，執政團隊與國安高層是否還有人有骨氣站出來說：「自己的國家自己救，就算兩岸衝突，我們也必然要靠自己承擔，不會將幾千里外美國拖下水，因為我已經聽清楚，川普已經明說，您不想來淌這場渾水。」

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