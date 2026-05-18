「川普談台灣」真正危險的不是說了什麼　而是北京可能早已算準反應

▲川普這次的表態，卻讓外界開質疑，美國是否正在從「威懾」轉向「談判」。尤其當川普不斷強調台灣與半導體、貿易、成本與戰爭風險的交換關係時，北京自然會認為，美國對台政策存在可以討價還價的空間。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

川普訪問北京後，公開表示「不希望看到台灣獨立」，認為台灣與中國都應該「冷靜下來」，甚至質疑美國是否真的有必要「跋涉9500英里去打仗」。更敏感的是，他還暗示，價值140億美元的對台軍售，也可能成為與習近平談判的籌碼之一。

這些發言立刻在華府戰略圈引發震盪。因為過去數十年，美國對台政策最核心的基礎，從來不是一句「保衛台灣」或「戰略模糊」，而是美國長期維持的一致性與可信度。

美國之所以能同時與北京建立關係、又與台灣維持深厚非官方連結，靠的不是單一武器，而是北京相信華府不會輕易放棄台海穩定，台灣也相信美國不會隨意把安全承諾拿來交易。

然而，川普這次的表態，卻讓外界開質疑，美國是否正在從「威懾」轉向「談判」。尤其當川普不斷強調台灣與半導體、貿易、成本與戰爭風險的交換關係時，北京自然會認為，美國對台政策存在可以討價還價的空間。

部分美國學者與前官員警告，川普這種說法，不但無法降低衝突風險，反而可能讓北京更有信心加大對台施壓。因為中國長期以來的目標，就是削弱美國對台灣的支持與影響力，讓台灣人民相信，美國終究會為了自身利益而放棄台灣。

儘管川普政府內部，包括國務卿盧比歐等人，仍強調美國對台政策沒有改變，但川普本人公開談話帶來的政治訊號，早已超過官僚體系可以完全修正的範圍。

川普發言會是北京預期中結果？ 台灣也開始誤判才是真正風險

在北京眼中，川習會真正的核心題目，其實只有一個：台灣。

表面上，美中談的是貿易、投資、市場與供應鏈，但北京真正關心的，是川普願不願意在台灣問題上鬆動。而從目前川普的公開發言來看，北京很可能已經抓到了川普思考模式的核心：只要對美國有實際利益、對川普能宣稱是「交易成功」，很多原本被視為原則性的議題，都有可能被放進談判桌。

這才是最值得台灣警惕的地方。

因為川普不是傳統意識形態型政治人物，他的世界觀更接近商業交易邏輯。對他而言，「避免戰爭」、「降低成本」、「取得訂單」、「美國優先」，往往比抽象的民主價值或地緣政治承諾更重要。所以當川普說不希望為台灣跑9500英里打仗時，他其實是在用美國選民聽得懂的成本語言講話。

問題在於，北京非常清楚這一點。

更值得思考的是：川普現在的發言，會不會其實正是北京預期中的結果？

如果中國早就判斷川普是一位可以透過「利益交換」影響的領導人，那麼北京的策略就不一定是直接要求美國放棄台灣，而是讓川普自己一步一步講出削弱台灣信心的話。因為對中國而言，真正高明的統戰，從來不是逼對方投降，而是讓對方自己開始懷疑。

反對台灣獨立、軍售未必一定會給、強調美軍不願遠距離參戰、甚至暗示卸任後不能保證中國不改變手段，這些訊號累積起來，對北京最大的價值，不是立刻統一台灣，而是削弱台灣社會對美國的信任。

這是一場大戰略的心理戰。北京最希望看到的，不一定是今天就拿下台灣，而是讓台灣社會開始出現「美國終究靠不住」的集體焦慮。一旦這種不安擴散，台灣內部就會更分裂，對未來更悲觀，甚至開始出現「是不是應該早點談」的聲音。這種效果，比軍演還有威力。

而最諷刺的是，川普可能並不覺得自己正在幫北京做統戰。

他可能真心認為，自己是在降低衝突風險、避免戰爭、維護美國利益。但問題是，當一位領導人過度相信自己的直覺，而忽略專業外交、國安與戰略圈長期累積的經驗，就很容易在不自覺中進入對手設計好的敘事框架。

川普最大的風險，不是親中，而是過度相信自己懂中國。

真正成熟的台灣戰略，不應該只是激情式抗中，也不能只是盲目相信美國一定出兵。烏克蘭戰爭已經很清楚告訴世界，美國可以提供武器、情報與經濟支持，但是否願意直接投入戰場，永遠取決於美國自己的國家利益。

因此，台灣真正需要的，不是對美國幻想，也不是對中國恐懼，而是冷靜理解現實：和平從來不是靠口號維持，而是靠對風險、權力與人性的理解來避免誤判。

現在最危險的，不是川普一句話，而是如果台灣自己也開始誤判，以為情勢還跟過去一樣，那才是真正的風險。

▼從目前川普的公開發言來看，北京很可能已經抓到了川普思考模式的核心：只要對美國有實際利益、對川普能宣稱是「交易成功」，很多原本被視為原則性的議題，都有可能被放進談判桌。這才是最值得台灣警惕的地方。（圖／路透）



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