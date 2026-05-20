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聯準會華許時代來臨　全球金融市場新變局

我們想讓你知道…面對華許時代來臨，全球金融與政策的劇烈質變，投資人必須保持理性資產配置、企業主審慎穩健經營，以及央行貨幣政策精準施策三管齊下，方能在高利率與金融緊縮的雙重考驗下，共同築起經濟實體與資本市場的防護網。

▲。（圖／路透）

▲美國總統川普提名的聯準會（Fed）主席人選華許（Kevin Warsh）已獲參議院確認。（圖／路透）

●李沃牆／淡江大學財金系教授

美國總統川普提名的聯準會（Fed）主席人選華許（Kevin Warsh）已獲參議院確認。他上任後首次主持的會議將於6月16至17日登場，全球金融市場也迎來新變局。原本市場普遍預期，在經濟放緩與金融壓力升高之際，Fed可能逐步轉向寬鬆；然而，中東局勢升溫推高能源價格，全球通膨壓力再起，並引發公債殖利率同步攀升，不僅反映資金成本全面上升，債市風暴山雨欲來。

過去十多年，低利率與量化寬鬆（QE）推動資金流向股市、房地產與科技產業，企業快速擴張，市場估值也持續攀升。在地緣政治、能源供應、供應鏈重組與全球化退潮等因素影響下，各國央行將重返緊縮軌道。

華許立場　未來政策重點

據悉，華許立場鮮明，未來政策將有四大重點，包括改善Fed對外溝通方式、建立新的通膨評估指標、縮小資產負債表規模、主張應專注於貨幣政策核心職責。

值得注意的是，他在參議院聽證會講稿中強調，「Fed必須保持政治獨立性並回歸本分，專注於控制通膨與物價穩定」。他更直言「通膨是一種選擇，Fed必須負責」，展現強硬的鷹派立場。

此番表態反映出美國通膨依然頑強，儘管已由2022年的高點回落，然關稅外溢效應及美伊衝突推升能源價格，最新4月的CPI年增率3.8%，生產者物價指數年增率升至6%，在此條件下降息更具挑戰。

因此，外界預測他在6月例會將釋放Fed轉向升息循環的明確訊號、徹底粉碎市場對降息的盼望，而這也意味著，從現在到6月中市場將提前定價，並迎來震盪格局，值得留意。

債市抛售潮成先行指標

債市一向是市場的領先指標，5月中，在通膨壓力與Fed鷹派立場夾擊下，美國30年期公債殖利率升破5.12%，創下2007年7月以來最高收盤紀錄；10年期殖利率也突破4.5%關卡，寫下自2025年川普關稅風暴以來最大單週漲幅。

利率期貨市場顯示，投資人已大幅降低對短期降息的期待，甚至預期Fed將再度升息。歐元區公債殖利率同步走高，英國30年期公債殖利率更創下28年新高。亞洲方面，日本30年期公債殖利率歷史性突破4%，反映市場押注日本央行可能進一步升息；南韓10年期殖利率也升至4.048%，重返4%以上水準。此外，德國、西班牙與澳洲等國長天期公債殖利率亦同步躥揚，顯示全球金融市場正全面承受高利率壓力。

鑑於美股持續創高、美債殖利率同步飆升，美銀（Bank of America）示警指出，30年期美債殖利率正式突破5%關鍵防線，恐成為引爆全球風險資產修正的轉折點。

高估值科技股面臨修正

高利率不僅推升企業融資成本，也壓縮未來獲利的折現空間，使高估值科技股面臨全面重估壓力，進一步拖累整體股市表現。其中，近年強勢領漲的AI概念股更是首當其衝。

隨著資金成本攀升，市場勢必重新檢視企業實際獲利能力與現金流品質，高成長、高估值模式將面臨更嚴格考驗。尤其日、台、韓股市近年屢創新高，在全球利率環境轉變下，恐怕難以獨善其身。

日本方面，由於能源價格走升導致輸入型通膨壓力加劇，長期超寬鬆貨幣政策已面臨轉向壓力，市場普遍預期日本央行可能於6月啟動升息。台灣與韓國受惠於AI晶片與高科技出口，帶動經濟成長與資金流入，但也推升資產價格與通膨壓力。外資機構警告，AI熱潮恐加劇台韓通膨，未來央行不排除重啟升息。

因應華許時代金融變局

面對「華許時代」可能引發的全球長期高利率與金融緊縮新局，吾人以為，首先，高估值AI科技股在資金成本攀升與本益比重估壓力下，波動風險勢必加劇，投資人宜採取去槓桿與分散配置策略，降低對單一成長題材的依賴，提升資產組合韌性。

其次，對企業經營者而言，高利率環境將明顯推升融資成本並壓縮獲利空間，企業應更加審慎控管資本支出與擴張步調，積極優化債務結構、降低短期負債依賴，同時提升產品定價能力與成本轉嫁效率，以確保營運現金流穩定，避免在景氣反轉與資金緊縮下陷入財務壓力。

再者，面對Fed的鷹派立場與輸入型通膨壓力，央行可適時啟動「預防性升息」與緊縮工具，以防範本土房市與資產泡沫失控，並緊密監控地緣政治對能源價格的衝擊，方能在這場債市風暴與全球金融新變局中，確保經濟體系與資產的實質韌性。

綜上所述，面對華許時代來臨，全球金融與政策的劇烈質變，投資人必須保持理性資產配置、企業主審慎穩健經營，以及央行貨幣政策精準施策三管齊下，方能在高利率與金融緊縮的雙重考驗下，共同築起經濟實體與資本市場的防護網。

▼面對華許時代來臨，全球金融與政策的劇烈質變，投資人必須保持理性資產配置、企業主審慎穩健經營，以及央行貨幣政策精準施策三管齊下，方能在高利率與金融緊縮的雙重考驗下，共同築起經濟實體與資本市場的防護網。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

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李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

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關鍵字: 李沃牆 雲論 華許 聯準會 美國 降息 匯率 Fed

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