川習會定調和平　兩岸新互動可救台灣經濟困境

▲這場會晤的意義，不僅在於美中兩國的外交互動，更在於為全球秩序定下基調。（圖／路透）

●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

川習會的歷史性會晤，為中美關係與兩岸局勢定下新的基調。當美中雙方都意識到台灣問題若失控將危及全球穩定，和平成為共同選項。這不僅降低戰爭風險，也為兩岸經濟合作開啟契機。台灣正面臨K型化困境，唯有善用直航與惠台政策，才能振興百工百業。兩岸恢復交流，不僅有助台灣發展，更能為世界秩序注入穩定力量。

定調中美新關係

川普與習近平的歷史性會晤，無疑是當前國際政治的焦點。習近平在會中提出「修昔底德陷阱」的論述，將美中定位為守成大國與新興大國的對抗，並進一步定義全球的「G2關係」。他強調中美之間應建立「戰略穩定關係」，類似冷戰時期美蘇之間的平衡，避免衝突失控。川普則展現務實姿態，雖然仍強調美國的全球領導地位，但也意識到若台灣問題失控，將付出巨大代價。

這場會晤的意義，不僅在於美中兩國的外交互動，更在於為全球秩序定下基調。當美中都意識到台灣問題可能成為衝突引爆點，雙方若能在戰略層面維持穩定，台灣就有機會在和平環境下尋求發展。國際輿論普遍認為，川習會象徵著美中關係進入新階段：既競爭又合作，既角力又穩定。

更深層來看，川習會也反映出美中兩國在全球秩序中的角色轉換。美國雖然仍是霸權，但其在中東、拉美的影響力已不如過去；中國則透過「一帶一路2.0」與「中國標準2035」逐步建立新秩序。川普試圖透過強硬姿態重建美國在中東與全球南方的影響力，藉由軍售、AI晶片輸出與能源合作，拉攏沙烏地、阿聯等國家，削弱中國在中東的布局。相對而言，習近平則以「一帶一路2.0」為核心，展示中國在綠能、數位轉型與技術標準上的深度投資，試圖塑造「中國方案」的全球吸引力。

這場會晤，既是外交秀，也是權力交替的鏡像。對台灣而言，這樣的氛圍提供了新的思考空間：如何在美中之間找到平衡，避免成為衝突的犧牲品。

定調兩岸和平

川習會另一個重要訊號，是兩岸不要打仗。習近平明確指出，台灣問題是中美關係最重要的問題，若處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。這番話既是警告，也是承諾，顯示北京願意透過和平方式處理兩岸問題。川普則以「戰略穩定」為基調，避免台灣成為戰爭導火線。這意味著，美中雙方都不希望台灣問題演變為軍事衝突。

對台灣而言，這是極為重要的訊號。多年來，台灣社會被「兵凶戰危」的氛圍籠罩，政府以「抗中保台」為口號，強調軍購與防衛。然而，若美中已經定調和平，台灣若仍執著於對抗，將顯得格格不入。兩岸不打仗，不僅是北京的期待，也是華府的利益。

更重要的是，兩岸和平不只是政治層面的穩定，更是經濟與民生的保障。戰爭一旦爆發，台灣的半導體產業將首當其衝，全球供應鏈也會陷入混亂。美中都不願見到這樣的局面，因此和平成為共同選項。這樣的局勢，為台灣提供了新的契機：如何在和平環境下，尋求經濟與社會的發展，而不是陷入無止境的軍事對抗。

▼川習會另一個重要訊號，是兩岸不要打仗。川普以「戰略穩定」為基調，避免台灣成為戰爭導火線。這意味著，美中雙方都不希望台灣問題演變為軍事衝突。（圖／路透）

發展兩岸經濟 解救K型化困境

在川習會定調和平之後，兩岸經濟合作的可能性再度浮現。台灣經濟近年呈現「K型化」：半導體產業獨領風騷，出口與利潤屢創新高，但其他百工百業卻陷入困境。傳統製造業、服務業、旅遊業長期低迷，內需市場疲軟，青年就業困難。這種結構性失衡，使台灣社會出現嚴重分化。若僅依賴半導體，台灣經濟將過度集中，缺乏多元支撐。

大陸中央台辦於「鄭習會」後發布十項惠台政策，其中最受矚目的就是「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」。這不僅是交通便利的問題，更是兩岸經濟融合的重要契機。除了直航，惠台政策還涵蓋投資便利、教育交流、文化合作等領域。

台灣若能善用這些政策，不僅能振興低迷的服務業與旅遊業，也能推動百工百業的發展。中南部長期缺乏直航，導致外來旅客集中於台北，地方經濟受限。如今直航拓展至台中、高雄，將有效分流客源，帶動住宿、餐飲、交通、文創等產業。

更重要的是，兩岸民間交流的恢復，能增進彼此理解，降低敵意。當百姓能直接感受到惠台政策帶來的便利與利益，兩岸和平的基礎也會更穩固。台灣政府若能拋棄「抗中保台」的思維，善用惠台政策，將能在經濟上獲得巨大紅利。這不僅是經濟問題，更是社會穩定與國家安全的保障。

拋棄抗中保台 擁抱和平發展

川習會是一次外交秀，更是一場全球秩序的鏡像。美國回防，中國推進，世界正在進入「雙重標準」的時代。台灣若要在這場歷史轉折中保持戰略地位，必須拋棄單一依賴，理解並參與新秩序的形成。

政府不該再以「抗中保台」為唯一策略，而應積極恢復兩岸交流，推動觀光、高教與年輕人互動。唯有如此，台灣才能在美中角力之間，不是被動的棋子，而是主動的制度設計者。

兩岸和平發展，不僅符合台灣的利益，也符合世界的利益。當台灣能在和平環境下發展經濟、提升社會福祉，並與大陸建立互利合作，這不僅能確保台灣的安全，也能為全球秩序注入穩定力量。

未來的道路，應是交流與合作，而不是對抗與孤立。這樣的前瞻，才是台灣真正的戰略智慧。

▼政府不該再以「抗中保台」為唯一策略，而應積極恢復兩岸交流，推動觀光、高教與年輕人互動。唯有如此，台灣才能在美中角力之間，不是被動的棋子，而是主動的制度設計者。（圖／記者黃克翔攝）

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