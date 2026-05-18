ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

川習會定調和平　兩岸新互動可救台灣經濟困境

我們想讓你知道…川習會定調中美新關係，兩岸和平契機浮現。台灣若能善用直航與惠台政策，振興百工百業，才能在全球秩序中掌握主動。

▲。（圖／路透）

▲這場會晤的意義，不僅在於美中兩國的外交互動，更在於為全球秩序定下基調。（圖／路透）

●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

川習會的歷史性會晤，為中美關係與兩岸局勢定下新的基調。當美中雙方都意識到台灣問題若失控將危及全球穩定，和平成為共同選項。這不僅降低戰爭風險，也為兩岸經濟合作開啟契機。台灣正面臨K型化困境，唯有善用直航與惠台政策，才能振興百工百業。兩岸恢復交流，不僅有助台灣發展，更能為世界秩序注入穩定力量。

定調中美新關係

川普與習近平的歷史性會晤，無疑是當前國際政治的焦點。習近平在會中提出「修昔底德陷阱」的論述，將美中定位為守成大國與新興大國的對抗，並進一步定義全球的「G2關係」。他強調中美之間應建立「戰略穩定關係」，類似冷戰時期美蘇之間的平衡，避免衝突失控。川普則展現務實姿態，雖然仍強調美國的全球領導地位，但也意識到若台灣問題失控，將付出巨大代價。

這場會晤的意義，不僅在於美中兩國的外交互動，更在於為全球秩序定下基調。當美中都意識到台灣問題可能成為衝突引爆點，雙方若能在戰略層面維持穩定，台灣就有機會在和平環境下尋求發展。國際輿論普遍認為，川習會象徵著美中關係進入新階段：既競爭又合作，既角力又穩定。

更深層來看，川習會也反映出美中兩國在全球秩序中的角色轉換。美國雖然仍是霸權，但其在中東、拉美的影響力已不如過去；中國則透過「一帶一路2.0」與「中國標準2035」逐步建立新秩序。川普試圖透過強硬姿態重建美國在中東與全球南方的影響力，藉由軍售、AI晶片輸出與能源合作，拉攏沙烏地、阿聯等國家，削弱中國在中東的布局。相對而言，習近平則以「一帶一路2.0」為核心，展示中國在綠能、數位轉型與技術標準上的深度投資，試圖塑造「中國方案」的全球吸引力。

這場會晤，既是外交秀，也是權力交替的鏡像。對台灣而言，這樣的氛圍提供了新的思考空間：如何在美中之間找到平衡，避免成為衝突的犧牲品。

定調兩岸和平

川習會另一個重要訊號，是兩岸不要打仗。習近平明確指出，台灣問題是中美關係最重要的問題，若處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突。這番話既是警告，也是承諾，顯示北京願意透過和平方式處理兩岸問題。川普則以「戰略穩定」為基調，避免台灣成為戰爭導火線。這意味著，美中雙方都不希望台灣問題演變為軍事衝突。

對台灣而言，這是極為重要的訊號。多年來，台灣社會被「兵凶戰危」的氛圍籠罩，政府以「抗中保台」為口號，強調軍購與防衛。然而，若美中已經定調和平，台灣若仍執著於對抗，將顯得格格不入。兩岸不打仗，不僅是北京的期待，也是華府的利益。

更重要的是，兩岸和平不只是政治層面的穩定，更是經濟與民生的保障。戰爭一旦爆發，台灣的半導體產業將首當其衝，全球供應鏈也會陷入混亂。美中都不願見到這樣的局面，因此和平成為共同選項。這樣的局勢，為台灣提供了新的契機：如何在和平環境下，尋求經濟與社會的發展，而不是陷入無止境的軍事對抗。

▼川習會另一個重要訊號，是兩岸不要打仗。川普以「戰略穩定」為基調，避免台灣成為戰爭導火線。這意味著，美中雙方都不希望台灣問題演變為軍事衝突。（圖／路透）

▲▼（圖／路透）

發展兩岸經濟　解救K型化困境

在川習會定調和平之後，兩岸經濟合作的可能性再度浮現。台灣經濟近年呈現「K型化」：半導體產業獨領風騷，出口與利潤屢創新高，但其他百工百業卻陷入困境。傳統製造業、服務業、旅遊業長期低迷，內需市場疲軟，青年就業困難。這種結構性失衡，使台灣社會出現嚴重分化。若僅依賴半導體，台灣經濟將過度集中，缺乏多元支撐。

大陸中央台辦於「鄭習會」後發布十項惠台政策，其中最受矚目的就是「推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化」。這不僅是交通便利的問題，更是兩岸經濟融合的重要契機。除了直航，惠台政策還涵蓋投資便利、教育交流、文化合作等領域。

台灣若能善用這些政策，不僅能振興低迷的服務業與旅遊業，也能推動百工百業的發展。中南部長期缺乏直航，導致外來旅客集中於台北，地方經濟受限。如今直航拓展至台中、高雄，將有效分流客源，帶動住宿、餐飲、交通、文創等產業。

更重要的是，兩岸民間交流的恢復，能增進彼此理解，降低敵意。當百姓能直接感受到惠台政策帶來的便利與利益，兩岸和平的基礎也會更穩固。台灣政府若能拋棄「抗中保台」的思維，善用惠台政策，將能在經濟上獲得巨大紅利。這不僅是經濟問題，更是社會穩定與國家安全的保障。

拋棄抗中保台　擁抱和平發展

川習會是一次外交秀，更是一場全球秩序的鏡像。美國回防，中國推進，世界正在進入「雙重標準」的時代。台灣若要在這場歷史轉折中保持戰略地位，必須拋棄單一依賴，理解並參與新秩序的形成。

政府不該再以「抗中保台」為唯一策略，而應積極恢復兩岸交流，推動觀光、高教與年輕人互動。唯有如此，台灣才能在美中角力之間，不是被動的棋子，而是主動的制度設計者。

兩岸和平發展，不僅符合台灣的利益，也符合世界的利益。當台灣能在和平環境下發展經濟、提升社會福祉，並與大陸建立互利合作，這不僅能確保台灣的安全，也能為全球秩序注入穩定力量。

未來的道路，應是交流與合作，而不是對抗與孤立。這樣的前瞻，才是台灣真正的戰略智慧。

▼政府不該再以「抗中保台」為唯一策略，而應積極恢復兩岸交流，推動觀光、高教與年輕人互動。唯有如此，台灣才能在美中角力之間，不是被動的棋子，而是主動的制度設計者。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼。（圖／記者黃克翔攝）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►當畢業典禮變成同溫層的聖餐　美國大學如何修復失語的榮耀

►2026超高齡元年！　若仍停留社福治理台灣將面臨長期財政斷崖

►百年變局下的川習會

GD、泰妍高雄開唱　K-SPARK神席即刻入手！購票連結 : https://m.etmall.com.tw/I/7942099

投稿
申訴
林建甫專欄

林建甫專欄 林建甫

美UCSD經濟博士，曾任台灣經濟研究院院長、台大經濟系教授、台大人文社會高等研究院副院長、中華經濟金融學會理事長、台灣競爭力論壇學會總召集人。現為中信金融管理學院講座教授、台灣大學經濟系名譽教授。

林建甫最新文章

more

川習會定調和平　兩岸新互動可救台灣經濟困境

鄭習會重啟兩岸互信　帶來和平

私募市場的警鐘　從資產困境到全球金融風險

從春晚《奶奶的最愛》　看人形智能的突破與未來

機器人武術登場　從《武BOT》看人形智能的極限挑戰..

關鍵字: 林建甫 雲論 川習會 川普 台灣 習近平 中國 兩岸 美國 經濟

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
由台灣看川習會及後續發展
川習會定調和平　兩岸新互動可救台灣經濟困境
「川普談台灣」真正危險的不是說了什麼　而是北京可能..
當畢業典禮變成同溫層的聖餐　美國大學如何修復失語的..
當戰略模糊變成糊塗－－解讀極化的川普表態

推薦閱讀

由台灣看川習會及後續發展

川習會定調和平　兩岸新互動可救台灣經濟困境

「川普談台灣」真正危險的不是說了什麼　而是北京可能..

四條線看人生際遇　感情線太短容易大齡單身　

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

能以詐病躲過死刑嗎？

【藝術節Logo抄襲】林智群／你看那個構圖和手指彎..

【聲林之王】下一個歌壇輪迴，從此開始

網評／教你如何戰爆反核人士

相關文章

伊朗全民備戰？街頭擺攤「指導用槍」　官媒主播示範開火

伊朗全民備戰？街頭擺攤「指導用槍」　官媒主播示範開火

隨著美國總統川普發出警告，中東情勢再現升溫跡象。CNN指出，伊朗國內民眾的備戰氛圍也日益濃厚，不僅街頭出現槍械販售攤位，官媒主播甚至平民也都..

8小時前

陸委會副主委：北京與川普對「台獨」定義不同

陸委會副主委：北京與川普對「台獨」定義不同

陸委會：「川習會」各說各話　美對台政策維持不變

陸委會：「川習會」各說各話　美對台政策維持不變

周玉蔻痛批賈永婕：說蠢已算客氣　想當政黨啦啦隊就先辭101董事長

周玉蔻痛批賈永婕：說蠢已算客氣　想當政黨啦啦隊就先辭101董事長

民進黨官網未撤台獨黨綱　徐巧芯秀沈伯洋舉「頑固台獨分子」照開酸

民進黨官網未撤台獨黨綱　徐巧芯秀沈伯洋舉「頑固台獨分子」照開酸

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

由台灣看川習會及後續發展

由台灣看川習會及後續發展

川習會定調和平　兩岸新互動可救..

「川普談台灣」真正危險的不是說..

手相看人生　這四條線長短應適中

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面