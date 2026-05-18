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由台灣看川習會及後續發展

我們想讓你知道…未來台灣真正面對的挑戰，恐怕不只是兩岸壓力，而是在美中長期競爭下，如何避免成為安全與產業博弈中的被動籌碼。

▲。（圖／路透）

▲美中雖然仍有合作需求，但雙方在科技、供應鏈、金融與全球影響力上的競爭已難以逆轉。川習會後，美中關係更可能進入「競爭中有限合作」階段，也就是在避免衝突失控的前提下，持續進行長期戰略競爭。（圖／路透）

●劉大年／中華經濟研究院區域發展研究中心主任

此次川習會並未化解美中長期存在的矛盾，但雙方均展現避免衝突失控的意願，逐漸從過去的「全面對抗」，轉向「可控競爭」。

近年美中關係受到關稅戰、高科技競爭、半導體管制、供應鏈重組，以及台海、俄烏戰爭與中東衝突等因素影響，雙方互信明顯下降。然而，在全球經濟放緩與內部經濟壓力下，美中仍有透過高層會談穩定局勢的需求。

未來美中將進入「制度化競爭」階段。美國仍視中國大陸為最主要戰略競爭對手，各式經貿及科技限制與供應鏈管制仍將持續，以降低對大陸依賴。

另一方面，中國大陸也持續推動科技自主與產業升級，強調「新質生產力」與內循環體系，希望降低對西方技術與市場的依賴。同時，中國在全球地緣政治中的角色也將持續上升，美國在俄烏戰爭、中東局勢與能源問題上，仍需要中國在部分國際議題上的配合。

整體而言，美中雖然仍有合作需求，但雙方在科技、供應鏈、金融與全球影響力上的競爭已難以逆轉。川習會後，美中關係更可能進入「競爭中有限合作」階段，也就是在避免衝突失控的前提下，持續進行長期戰略競爭。

川普論述的真正意涵

川普日在川習會後又接受福斯新聞（FOX News）專訪，針對台灣、對中關係、軍售與半導體問題的一系列談話，釋放出值得台灣注意的訊號。

台灣所扮演的角色，正逐漸從過去的「民主盟友」，轉向美中戰略競爭下可被操作、被交換與施壓的戰略籌碼。川普的談話更再次凸顯其一貫的「交易型外交」與「美國利益優先」思維，這些發展都值得台灣更加警惕。

美、中雙方對台灣的立場

在此次川習會中，習近平對台灣問題的發言明顯升高警告層級。他直接表示若台灣問題處理不當，甚至可能引發中美衝突。這代表北京已不再只是從主權或反獨角度看待台灣問題，而是進一步將台海問題與中美戰略競爭直接連結，視為最可能失控的風險點。

另一方面，川普在川習會後接受專訪時，對台灣問題的定位，幾乎完全從成本、風險與利益角度切入。在其邏輯中，美國對台支持並非無上限安全承諾，而是建立在美國利益與風險評估上的有限支持。因此，相較部分美國鷹派主張「明確保衛台灣」，川普更傾向維持高度模糊與風險控管。

綜合川習會與川普後續專訪來看，美中雙方都不希望台海立即爆發衝突，但雙方對「如何避免衝突」的理解卻完全不同。對中國大陸而言，避免衝突的前提是美國不要持續深化與台灣的連結；對川普而言，則是台灣不要因認為美國支持，而推動可能升高風險的政治動作。

這也使未來台灣問題恐怕已不只是兩岸問題，而是被納入美中科技競爭、供應鏈重組與全球戰略對抗之中。表示台灣重要性雖上升，但所承受的戰略壓力與風險，也將同步增加。

軍售與半導體均成為談判籌碼

川普此次直接將對台軍售視為「談判籌碼」，表示120億美元的對台軍售是一張「非常好的談判牌」，而是否批准則取決於中國大陸。

此對台灣有重大影響，因為過去美國雖然也曾將軍售與對中政策互相連動，但從未有總統如此直接公開將對台軍售定義為可交易、可交換的談判工具。這代表在川普的思維中，軍售不再只是安全承諾，而是可以拿來向北京施壓、交換利益，甚至換取其他戰略讓步的籌碼。

這也意味著，未來台灣在川普式外交架構下，可能面臨更大的不確定性。因為台灣的重要性，將取決於其對美國談判價值的高低，而非固定不變的戰略承諾。

除了軍售外，川普再次強調「台灣偷走美國晶片產業」，更顯示其對台灣的另一層戰略認知。這其實不是川普第一次提出類似說法，代表在川普眼中，台灣不只是安全議題，更是美國產業與科技競爭問題。

川普認為，美國過去因錯誤的貿易政策，導致晶片產業逐漸外流，而台灣則是主要受益者。這種說法背後反映的，其實是典型的「產業民族主義」思維。在川普的邏輯中，半導體是攸關國家安全的戰略資產，因此美國必須重新掌握主導權。

川普真正想要的，不只是台灣對美投資，而是希望整個半導體供應鏈逐步回流美國本土。換言之，台灣目前對美投資，在川普眼中並非「已完成的合作」，而更像是美國重建本土半導體霸權的起點。

在川普眼中，台灣半導體的重要性，也代表美國對台灣的戰略焦慮。因為台灣越掌握全球關鍵晶片供應，美國一方面越需要台灣，但另一方面，也越擔心自身對台灣依賴過深產生的地緣政治風險。因此，美國希望降低風險，不只是與台灣合作，而是進一步將關鍵供應鏈與核心技術，由台灣逐步移回美國本土。

而此也形成美台關係矛盾：美國一方面需要台灣制衡中國大陸，但另一方面，又擔心過度依賴台灣所帶來的地緣政治風險，因此希望逐步把關鍵技術與產能移回美國本土。

因此，對台灣而言，真正需要注意的，已不只是單純赴美投資的問題，而是未來在美國強勢主導下，台灣是否可能逐漸面臨核心技術外移，甚至戰略價值被取代的長期風險。

綜合評析　美對台政策更趨現實

整體而言，川普對台政策核心仍建立在美國利益優先與高度交易化上。他一方面不希望美國因台海問題被捲入戰爭，另一方面又將軍售與晶片視為美中博弈中的戰略工具。

此外，川普持續主張半導體供應鏈回流美國，顯示其核心目標仍是降低對外依賴、重建美國製造。在此邏輯下，台灣半導體雖重要，但同時也被視為美國必須重新掌握的戰略產業。

因此，未來美國對台政策恐將更加現實主義與交易化。對川普而言，台灣更像是一項可操作、可交換的戰略資產，而不只是基於價值理念的固定盟友。

這也意味著，未來台灣真正面對的挑戰，恐怕不只是兩岸壓力，而是在美中長期競爭下，如何避免成為安全與產業博弈中的被動籌碼。

▼未來美國對台政策恐將更加現實主義與交易化。對川普而言，台灣更像是一項可操作、可交換的戰略資產，而不只是基於價值理念的固定盟友。（圖／達志影像／美聯社)

▲▼。（圖／達志影像／美聯社）

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