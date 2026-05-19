▲川普與習近平的會晤，看似風平浪靜，沒有共同協議，實際上暗流湧動，將台灣置於危險境地。（圖／路透）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

川普與習近平的會晤，看似風平浪靜，沒有共同協議，實際上暗流湧動，將台灣置於危險境地。

會談之後雙方發出的新聞稿，雖不同調，但暗藏玄機；而川普在返國機上的發言及接受媒體專訪透露的訊息，可以明顯看到美中雙方對台灣的「默契式壓迫」。川普雖未公開承諾放棄對台軍售，但已在媒體專訪與飛機上表態「不樂見台灣獨立」，「不想跑9500哩去打仗」。這意味著，美國在對台保護上的承諾，是有條件且可被交易的，甚至已經開始交易。台灣正被世界兩大強權同時盯上，而我們的領導人似乎仍沉浸在自我安慰的幻想裡。

川普和習近平手法不同「但目標幾乎一致」 台灣必須屈服

東升西降已成全球大勢，美國不甘心老二的地位，中國則雄心勃勃，這兩股力量正把台灣夾在棋局的最核心位置，而台灣的政治高層，卻還不清楚自己身處何地。說得直接一點：川普和習近平都吃定台灣，賴清德還不知死活！

從美國角度看，川普的「交易外交」早已不是秘密。他不喜歡盟邦只依賴美國而不付出代價，對台灣更是如此。表面上，他賣軍火、喊支持台灣，但背後的邏輯卻清楚無比：台灣是籌碼，是談判的工具，是迫使半導體產業、農產、波音訂單回流美國的手段。美國的承諾有條件，保護台灣的可能性取決於台灣是否符合美國的短期利益，而非台灣自身安全。換句話說，美國的「安全保證」，其實只是一張可交易的空頭支票。

更令人心驚的是，川普公開說「不樂見台灣獨立」、「不想跑9500哩去打仗」，並且可能暫緩台灣140億美元軍售。這些話看似外交辭令，實則是赤裸裸的威脅：台灣若不配合美國的利益，美方承諾的保護將形同虛設。川普的交易邏輯短期、功利、甚至冷酷，台灣若被蒙在鼓裡，只會自陷於危險。

中國方面則是另一種套路。習近平不急於短期行動，他長期布局，穩步推進對台的戰略優勢。他在公開場合強調「修昔底德陷阱」與「建設性戰略穩定關係」，表面上是釋放善意，實質上是在告訴美國：尊重大國地位，別干涉中國對台政策。習近平的計算清楚而沉穩——不急於武力威脅，而是通過建立互信、測試美國耐心與態度，慢慢將台灣推向「被吃定」的邊緣。

很諷刺的是，川普和習近平雖然手法不同，但目標幾乎完全一致：台灣必須屈服。川普用短期交易逼迫台灣遷移產業、配合美國利益；習近平用長期戰略與耐心，穩步削弱台灣的自主空間。兩者之間的博弈，對台灣而言，沒有任何安全保證可言，台灣根本不是主角，而只是棋局中的籌碼。

▼從美國角度看，川普的「交易外交」早已不是秘密。他不喜歡盟邦只依賴美國而不付出代價，對台灣更是如此。（圖／路透）



此刻台灣正站在歷史十字路口 沉迷表面安定將在成為歷史犧牲品

令人痛心的是，台灣的政治領導層似乎還沒有完全理解這個現實。總統府的回應一貫「粉飾太平」，在媒體前強調穩定、強調安全，試圖安撫民眾情緒。然而，美中兩大強權的互動，不會因台灣的粉飾太平而改變。台灣是否安全，已不再取決於自身的防衛能力，而完全取決於大國之間的利益交換。這種幻想，是致命的。

台灣的潛在危險實際上遠比想像中更迫切。川普對台政策的短期性與交易性，習近平對台政策的長期耐心與布局，已經形成對台灣的雙重夾擊。在這樣的局勢下，如果賴清德和現任政府仍舊停留在「美國會保護我們」的思維，無視中國長線威脅，台灣未來的生存空間將急劇收縮。

川普的美國是利益至上，習近平的中國是長線布局，台灣若仍抱著幻想，就像站在刀鋒上自欺欺人。賴清德若不清醒，無論政策怎麼調整，台灣都可能在不知不覺中被「吃定」。

如果賴清德與政府繼續沉迷於表面安定的幻想，如果仍然認為「外部力量會替我們解決問題」，那麼台灣將在不知不覺中陷入危險，成為歷史的犧牲品。川普與習近平都吃定了台灣，任何幻想和延誤都將付出沉重代價。現在不清醒，未來必將後悔。川普和習近平已經設好了局，而台灣是否能走出自己的道路，完全取決於能否認清這個殘酷現實，並且立即行動。

而習近平則持續穩步推進長線戰略。中國不急於短期顯示武力，但通過多次高峰會與外交互動，逐步建立美國對中國的信任，讓美國認同中國的大國地位與核心利益。這種策略其實是雙贏式壓迫：既不急於冒險開戰，又能慢慢把台灣置於中國的掌控之下。

此刻的台灣，正站在歷史的十字路口。一方面，全球勢力版圖正在改變，美國不再是單純的保障者，而是策略性的利益交換者；另一方面，中國崛起勢不可擋，其對台統一的長期目標不會因外界壓力而改變。在這樣的情況下，台灣的任何自滿或誤判，都可能導致災難性後果。

台灣的領導人必須正視這個現實：在美中博弈的棋局中，台灣只有認清自身的位置，並在有限的空間內發揮自主策略，才能在風雲變幻的國際局勢中保有生存與發展的可能。

台灣必須跳脫過去依賴外部保護的思維，認清美中兩大強權在對台政策上的深層動機：川普是交易者，習近平是布局者。面對這兩股力量的夾擊，台灣若繼續抱著幻想，後果將不堪設想。台灣的生存，不僅需要智慧，更需要勇氣與清醒。

台灣的未來，不能寄望他人，而必須靠自己。否則，即便美國再多承諾，甚至中國暫時收斂，台灣仍可能在不知不覺中被吃定。賴清德若不認清這個現實，無異於在危險的刀鋒上行走，而民眾的安全與國家前途將成為未獲守護的風險。

▼如果賴清德與政府繼續沉迷於表面安定的幻想，如果仍然認為「外部力量會替我們解決問題」，那麼台灣將在不知不覺中陷入危險，成為歷史的犧牲品。（圖／記者黃克翔攝）

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