趙少康又說中了嗎？　從李登輝到鄭麗文的國民黨路線警訊

▲一場國民黨內部課程外洩出來的發言，讓鄭麗文與趙少康的矛盾重新攤在陽光下。（圖／記者湯興漢攝）

●何啟聖／資深媒體人

一場國民黨內部課程外洩出來的發言，讓鄭麗文與趙少康的矛盾重新攤在陽光下。鄭麗文在「空戰執行力」培訓課程中批評趙少康，趙少康則以嘲諷語氣反擊，稱她「戰力無邊」，既能搞定北京，又能搞定華盛頓，還能見川普、拿諾貝爾和平獎，甚至帶領中華民國重返聯合國。

趙少康兩次扮演警報器與救火隊 國民黨恐怕不能只當成一場口水戰

幾天過去，這場口水戰的聲量或許稍退，但它留下的問題卻更值得國民黨深思：鄭麗文究竟如何看待黨內前輩？如何面對不同意見？又如何處理從黨主席選舉延續至今的網路攻擊與黨內清算？如果一位黨主席對外急著證明自己有能力打開兩岸局面，對內卻放任同志相互撕裂，那麼國民黨要面對的，就不只是趙少康與鄭麗文之間的個人不合，而是整個政黨路線與領導風格的警訊。

尤其趙少康這個名字，在國民黨路線鬥爭史上並不陌生。三十多年前，他曾站在黨內少壯改革派的位置，警覺李登輝路線正在變質；今天他再度對鄭麗文提出質疑，國民黨恐怕不能只當成一場口水戰聽過就算。

趙少康在國民黨史上，從來不是一個安靜的人。他尖銳、好鬥，話常說得太滿，也常讓黨內同志難以招架。但必須承認，三十多年前，他就是國民黨內最早警覺李登輝路線變質的代表人物之一。當年新國民黨連線之所以能成氣候，後來新黨之所以能在90年代初期迅速形成政治能量，並不是因為趙少康一個人嗓門大，而是國民黨基層確實有相當多人，已經對李登輝的路線轉向感到不安。

那些基層黨員、深藍支持者與中華民國派群眾，未必都能用完整的政治學語言說清楚問題在哪裡；但他們直覺上感覺得到，國民黨好像正在被帶往一條不再像國民黨的路。趙少康當年扮演的角色，就是把這種不安說出來。他質疑李登輝，不只是質疑一位總統的權力操作，而是質疑國民黨是否正在失去自己的歷史座標。

1994年台北市長選舉，趙少康代表新黨參選，炮口不只對準民進黨，也對準李登輝主導下的國民黨。當年他在辯論中的語言極其猛烈，甚至把「李登輝國民黨」與民進黨並列為台灣危機的一部分；那時許多藍營人士認為他太衝、太急、太會分裂國民黨。但多年後回頭看，李登輝提出「特殊國與國關係」，晚年更成為台獨路線的重要象徵，國民黨恐怕很難否認：趙少康當年的警告，至少不是無的放矢。

也因此，今天趙少康再度質疑鄭麗文，不能只被簡化為「老人鬥嘴」或「派系不滿」。當年他質疑李登輝，是擔心國民黨被一個深藏不露的改造者帶向台獨化；今天他質疑鄭麗文，則是擔心國民黨被一個急於證明自己兩岸能量的黨主席，帶進另一種失衡。方向看似相反，問題卻是同一個：國民黨到底還能不能守住自己的中華民國路線？

更何況，趙少康之於今天的國民黨，也不是一個可以被鄭麗文隨手貶低的人。2024總統大選，藍白合破局後，侯友宜臨時宣布由趙少康擔任副手。趙少康在極短時間內接下副總統候選人的角色，替侯友宜補上論述火力、媒體聲量與深藍動員。當時不少藍營支持者認為，若沒有趙少康壓陣，侯友宜選情很可能更加低迷，甚至可能面臨被柯文哲超車的危機。這當然是選後推論，未必能用民調完全證明；但至少可以說，趙少康不是在國民黨順風時來分功，而是在國民黨最狼狽、最需要火力支援時，被臨時推上戰場。

更值得玩味的是，鄭麗文今日在藍營媒體場域中的能見度，也未必能完全脫離趙少康系統的政治滋養。趙少康發起「戰鬥藍」後，透過媒體與政治結盟，把一批藍營民代與意見領袖包裝成更敢戰、更敢衝撞民進黨的力量。鄭麗文這幾年能在深藍支持者中累積「敢戰」形象，某種程度上也受惠於這種戰鬥藍氛圍與少康系統所建立的媒體舞台。她被看見、被放大、被塑造成敢戰形象，並不是從天上掉下來的政治紅利。

如今她坐上黨主席位置，卻對趙少康的質疑以近乎輕蔑的方式回應，這不只是路線之爭，也多少帶著一種政治人情的反諷。趙少康可以被批評，也不是永遠正確；但從李登輝時代到2024大選，他至少有兩次在國民黨關鍵時刻扮演警報器與救火隊：一次是提醒國民黨警覺李登輝路線變質；一次是在侯友宜選情危急時補上藍營火力。今天他再度提醒國民黨注意鄭麗文的路線與權力性格，國民黨即使不全盤接受，也不該用一句「都沒在聽」輕輕帶過。

李登輝與鄭麗文，當然不是同一種人。時代不同，權力條件不同，政治能力也不同。但兩人有一個相似之處：他們都不是傳統國民黨血統出身，卻都在國民黨最關鍵的權力結構中取得位置。李登輝青年時期曾有共產組織經歷，後來進入國民黨體制，從農經專家、政務官、台北市長、台灣省主席，到被蔣經國拔擢為副總統，最後繼任總統。鄭麗文則從民進黨轉入國民黨，在連戰延攬下進入藍營核心，擔任黨發言人、文傳會主委，也曾取得不分區立委等位置。

問題從來不是一個人曾經來自哪裡。政治人物可以轉向，政黨也可以接納新人。真正的問題是：當國民黨把權力交給一個有複雜政治前史的人時，有沒有能力判斷他的終局意圖？有沒有制度檢驗他的路線？有沒有足夠的政治智慧，看出他究竟是來強化國民黨，還是來改造國民黨？

▼趙少康在國民黨史上，從來不是一個安靜的人。他尖銳、好鬥，話常說得太滿，也常讓黨內同志難以招架。但必須承認，三十多年前，他就是國民黨內最早警覺李登輝路線變質的代表人物之一。（圖／記者劉亮亨攝）

鄭麗文不只是藏不住總統夢 更深的問題是把黨主席轉化為權力擴張工具



李登輝最可怕之處，不只是他的政治前史，而是他的忍功與隱功。

他可以在蔣經國身邊多年不露鋒芒，可以在繼任總統初期繼續講國民黨語言，也可以在黨內仍有外省菁英、軍方勢力與保守力量制衡時，暫時不急於攤牌。他知道什麼時候該低頭，什麼時候該等待，什麼時候只推一步，什麼時候先不說破。他不是沒有方向，而是方向藏得深；他不是沒有企圖，而是企圖收得久。

這就是李登輝的政治可怕之處。他忍到自己逐步掌握黨、政、軍、情治與憲政改造主導權，才一步一步推動國民黨本土化、中華民國台灣化，最後把國家路線推向「特殊國與國關係」。等國民黨看清楚時，李登輝已經不是一個可以被黨內制衡的副手，而是一個掌握國家機器與黨機器的總統。

鄭麗文也不是完全沒有忍功。軍購案從國民黨中央原先較強硬的姿態，最後轉為藍白共同支持七千八百億元版本，對剛接任黨主席的她而言，絕不是一場漂亮的勝仗；但她吞了。她沒有讓戰場繼續擴大，也沒有讓藍白合作立刻破局。外界當然可以合理懷疑，這樣的退讓是否與對美關係、訪美接待規格，甚至未來個人政治布局有關；但即使撇開這層推測，至少可以看出，鄭麗文知道什麼時候該忍。

可是，她會忍，卻不會隱。

鄭麗文的不隱，並不只是表現在「鄭習會」之後藏不住總統夢，也早已表現在黨主席選舉期間那套網路空戰。從黨主席選舉開始，圍繞鄭麗文的外圍網路攻擊便已相當猛烈，大量 YouTube 影片、短影音剪輯、AI 配音與情緒化標題，接二連三攻擊黨內競爭者與不同意見者。那不是正常的政見辯論，也不是健康的黨內競爭，而是把同志先打成敵人，再用疲勞轟炸的方式摧毀其政治形象。

更值得注意的是，這套打法並沒有在黨主席選舉結束後停止。選前攻擊競爭者，選後攻擊不服從者；從趙少康、柯志恩到侯友宜，只要與鄭麗文路線不一致，或可能成為她未來政治盤算中的障礙，就會被外圍頻道輪番圍剿。形式上看，是 YouTube、短影音、AI 配音與剪輯技術；本質上看，卻是最舊式的黨內清算：先把黨內菁英打成敵人，再把國民黨變成個人權力鬥爭的戰場。

在黨主席選舉期間，就有人提醒鄭麗文應該出面制止這種拙劣手法。因為她若真要承擔黨主席，就不能一邊口口聲聲說要團結國民黨，一邊默許支持者與外圍頻道攻擊黨內同志。趙少康也好，柯志恩也好，侯友宜也好，都不是民進黨的側翼，不是國民黨的敵人，而是國民黨未來選戰中可能需要倚重的戰力。黨主席若坐視這些人被網路外圍一個個打成靶子，這不是領導，而是縱容。

鄭麗文真正需要被嚴肅追問的地方，也正在這裡。她不是不知道這些攻擊存在，不是不知道這些影片在黨內造成撕裂，更不是不知道這套打法會讓國民黨繼續內耗。可是她始終沒有真正切割，也沒有以黨主席的高度明確制止。她選擇沉默，而在政治現實裡，沉默有時候不是中立；沉默久了，就會被外界解讀為默許，甚至讓這套攻擊模式成為她權力外圍的一部分。

所以，鄭麗文的問題不只是急著鋪排2028，也不只是藏不住總統夢。更深的問題是，她是否正在把國民黨主席的位置，逐漸轉化為個人權力擴張的工具。選前靠網路攻擊削弱對手，選後又任由網路攻擊壓制同志；嘴上說團結，實際上卻讓清算的氣氛持續延燒。這樣的黨主席，真正傷害的不是趙少康、柯志恩或侯友宜個人，而是國民黨作為一個政黨所剩無多的黨格與互信。

「鄭習會」之後，她主動引述美國學者的說法，稱自己若能降低台海敵意、促成和平繁榮，甚至可能獲得諾貝爾和平獎。這話當然可以解釋成玩笑，也可以包裝成和平願景；但政治人物最怕的，正是玩笑裡露出真心。鄭麗文不是不知道這句話會被放大，她也不是不知道「諾貝爾和平獎」這幾個字在政治場域裡有多刺眼。問題是，她還是說了，而且說得像是在提醒別人：你們看，我不是只在國民黨內有聲量，我已經被放進國際政治的想像裡。

趙少康這次反酸她能擺平北京、華盛頓，還能見川普、拿諾貝爾和平獎，酸的正是這個點。對一個黨主席而言，最危險的不是被政敵攻擊，而是自己的話語讓人看見野心太早浮上水面。鄭麗文若只是要為國民黨打開兩岸溝通管道，她可以低調；若只是要為2026鋪路，她可以沉穩；若只是要做造王者、造后者，她更應該把焦點放在黨，而不是放在自己。

「鄭麗文急得快」國民黨若還看不懂 那就是自願忽視

偏偏她最藏不住的，就是自己。

另一場訪問中，主持人問她2028國民黨總統人選是否也有人提到她。照理說，一位剛接任黨主席、又曾在黨主席選舉政見中強調自己要做「造王者、造后者」的人，最合理的回答，是把球推回黨的整體布局，強調2026尚未完成，2028言之過早。可是鄭麗文不是這樣回答。她的反應更像是深怕外界不知道她已經被放進總統想像名單，連聲附和，彷彿那不是一個需要謹慎處理的問題，而是一個終於等到的提示。

那一刻，她似乎忘了自己曾經承諾要造王、造后；她露出來的，卻像是最想造的其實是自己。

這就是鄭麗文與李登輝最大的不同。李登輝是忍到權力成熟才出手；鄭麗文是權力才剛到手，就讓人看見她已經在想下一座山頭。李登輝藏得深，所以國民黨醒來時已經太晚；鄭麗文急得快，所以國民黨若還看不懂，那就不是被欺瞞，而是自願忽視。

趙少康當年不是預言家，但他說出了國民黨基層心裡最深的疑懼。今天他再度開口，國民黨至少不該假裝聽不見。因為歷史有時候最諷刺的地方，不在於它完全重演，而在於它換了一個方向、換了一個人物、換了一套語言，卻又把同一個問題推回國民黨面前：這個黨到底有沒有能力守住自己的路線？

國民黨可以討厭趙少康的語氣，可以不喜歡他的尖銳，也可以批評他過去在藍營分裂中的責任。但國民黨不能忘記，當年他質疑李登輝時，很多人也覺得他太吵、太衝、太會破壞團結；2024年他臨危受命替侯友宜補火力時，也未必人人都喜歡他的風格。可是政治人物有時候不是用「好不好相處」來評價，而是要看他在關鍵時刻有沒有講出問題。結果多年以後，歷史證明，真正破壞國民黨路線根基的，未必是那個大聲警告的人，而是那個被太多人選擇相信、選擇忍讓、選擇看不見的人。

鄭麗文今日最大的問題，不是她曾經是民進黨人，也不是她敢與趙少康鬥嘴。她真正的問題是：身為國民黨主席，她究竟要先完成2026的黨務整合，還是已經急著把兩岸會談、對美互動、黨內空戰與個人聲量，全部鋪成自己的2028起跑線？

李登輝有忍功，也有隱功；鄭麗文有忍功，卻沒有隱功。她忍得住軍購潰敗，卻藏不住總統夢；她說要團結國民黨，卻任由黨內清算持續發生。對國民黨而言，這不是小事。因為一個政黨最危險的時刻，從來不是外面有人批評它，而是裡面有人把它當成自己登高的梯子，黨內卻還以為那是在帶大家爬山。

▼她似乎忘了自己曾經承諾要造王、造后；她露出來的，卻像是最想造的其實是自己。（圖／記者李毓康攝）

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