WHA台灣議題背後的地緣戰略博弈

▲第79屆世界衛生大會（WHA）於5月18日在瑞士日內瓦開幕，台灣未獲邀參與，事件再度引發國際社會對其國際空間受限的關注。（圖／路透社）

●張亞柔／自由業

第79屆世界衛生大會（WHA）於5月18日在瑞士日內瓦開幕，台灣未獲邀參與，事件再度引發國際社會對其國際空間受限的關注。表面上，這是一場關於公共衛生與國際合作的爭議，但從國際政治角度觀察，其背後涉及中國的主權立場、兩岸關係，以及全球地緣政治競爭的交織。

WHA爭議不僅是公共衛生議題 而是制度性國際政治問題的延伸

北京方面長期主張，台灣若以具主權象徵的形式參與國際組織，將可能削弱其所堅持的「一個中國原則」，並在國際認知上逐步形成「一中一台」的印象。在此框架下，中國透過外交施壓與國際影響力運作，限制台灣參與多邊機制，而WHA則因其聯結全球衛生治理體系，成為最具象徵性的場域之一。

從北京的戰略考量來看，WHA爭議的核心並不僅限於公共衛生合作本身，而是涉及國際制度中的「代表性與承認問題」。若台灣能穩定以觀察員或其他形式參與WHA，將意味其可在國際組織中與各國官員進行制度性互動，並持續累積國際能見度。中國方面因此高度關注此類參與可能帶來的「實質政治效果」，並堅持任何安排必須置於「一個中國原則」的政治前提之下。

在COVID-19之後，國際社會對全球公共衛生治理的理解確實出現調整。台灣在疫情初期的防疫表現與醫療體系運作，使其在部分國家與政策圈中被視為具備技術貢獻能力的行動者，也促使若干民主國家重新評估其參與國際衛生合作機制的必要性。

以美國、日本及部分歐洲國家為例，近年來多以支持台灣「有意義參與」WHA為主要立場，強調公共衛生合作應盡可能避免政治化，並指出疾病傳播具有跨境性質，排除特定地區可能對全球防疫合作造成資訊缺口。不過，這些國家多數仍維持既有「一中政策」或類似政策架構，因此其支持通常停留在技術性與功能性參與層面，而非涉及主權或會員資格的調整。

歐洲國家立場則更為分歧，部分國家支持擴大台灣在技術性機制中的參與空間，但整體上仍傾向避免與中國在制度層面直接對立。這種「支持參與但避免升級政治衝突」的模式，反映出當前多數國家在價值立場與地緣經濟現實之間的權衡。

中國作為全球第二大經濟體，在國際組織與雙邊關係中具備顯著影響力，使得許多國家即便在原則上支持更包容的公共衛生合作，也往往在實務上採取較為謹慎的表態。這也使台灣長期處於一種「在理念上獲得支持，但在制度上突破有限」的國際處境。

在台灣內部社會觀感方面，多數輿論認為台灣具備成熟民主制度、醫療能力與公共衛生經驗，理應在全球衛生治理中扮演角色，尤其在疫情經驗之後，「參與國際體系」逐漸被視為正常化國際互動的一部分。同時，也有觀點指出，台灣國際空間的限制，仍與兩岸政治結構與大國競爭密切相關，短期內難以單純透過專業訴求突破。

綜合而言，WHA爭議不僅是公共衛生議題，而是制度性國際政治問題的延伸。一方面反映中國透過既有國際秩序架構維持其政治主張，另一方面也呈現部分國家在全球公共利益與地緣政治現實之間的平衡選擇。在美中戰略競爭持續深化的背景下，台灣能否以何種形式參與國際組織，仍將是未來國際政治長期觀察的議題之一。

▼在美中戰略競爭持續深化的背景下，台灣能否以何種形式參與國際組織，仍將是未來國際政治長期觀察的議題之一。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

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