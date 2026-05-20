民進黨政府有事中華民國　沒事台灣國

▲賴清德最近又講了台灣是主權獨立的國家， 這是不正確的論述，作為中華民國總統應該立即停止這種扭曲國家觀念的講法，中華民國才是主權獨立的國家， 台灣是我們深愛的土地。（圖／記者劉耿豪攝）

●劉宗夏／政治觀察者

民進黨長期以來刻意混淆國家跟土地的觀念， 想洗腦台灣人，意圖淡化甚至洗去台灣人對於中華根源的忠誠， 他們不敢明著推動台獨， 但是不斷用模糊的論述在「去中華化」， 實際上就是在推動台獨進程， 當他們指責別人跟對岸接觸就是賣台的時候， 他們的暗獨策略算不算是顛覆國家？

民進黨應該停止玩火 要想團結先從真心接納中華開始

賴清德最近又講了台灣是主權獨立的國家， 這是不正確的論述，作為中華民國總統應該立即停止這種扭曲國家觀念的講法，中華民國才是主權獨立的國家， 台灣是我們深愛的土地， 愛土地跟愛國家並不衝突，民進黨不應該利用台灣人對土地的愛，來灌輸錯誤的觀念。

民進黨長期以來用心險惡， 明明骨子裡是台獨， 卻裝著一副捍衛中華民國的樣子想騙中間跟淺藍選票， 實際上卻在暗地裡推動台獨， 不斷的用各種手段， 想洗去中華民國的正統。

美國總統川普在最新接受福斯新聞專訪時表示， 他不想看到有人走向獨立， 也不想看到有人說要台獨是因為有美國人的支持， 福斯新聞闡釋：台北方面不要期待， 一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件的支持。

局勢發展至今，民進黨政府應該要停止玩火，不要想利用美國， 看看長期有沒有機會達成他們不切實際的台獨夢想， 應該要遵從中華民國憲法， 迷途知返， 這次是美國川普政府清楚的警告台獨勢力， 美國不想被利用！

當台灣內部有跟民進黨有不同想法的人去接觸大陸， 民進黨就用各種抹紅抹黑的手段， 但是自己做的其實就是背叛國家根源的行為， 怎麼有臉和正當性去教導台灣人民要怎麼愛國呢？

當需要台灣人民做後盾的時候，就假意拿中華民國出來當擋箭牌，希望大家一起支持他們對抗中共，暗地裡卻不斷的想要掏空台灣人對中華根源的認知，民進黨利用台灣人愛土地的心，遂行自己的政治陰謀，是相當卑鄙的政治騙術！

當民進黨自己都對我們的中華不忠，自然沒有號召力能夠真正的把台灣團結在一起，自己行的不正，再怎麼賣弄話術都沒用，要想團結台灣人，民進黨得先從真心接納中華開始。

▼美國總統川普在最新接受福斯新聞專訪時表示， 他不想看到有人走向獨立， 也不想看到有人說要台獨是因為有美國人的支持， 福斯新聞闡釋：台北方面不要期待， 一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件的支持。（圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。