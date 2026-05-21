川習會後的台灣戰略現實　對美逆差忽略軍購統計「失衡的是整體認知」

▲若仔細觀察近年美國政治與經濟論述的變化，便會發現一項極值得台灣警惕的趨勢：美國正在逐漸把所有盟友與合作夥伴，重新放回「利益帳本」之中。（圖／路透）

●周宇平／國防工業發展基金會評鑑中心委員、台灣智庫諮詢委員

5月18日，國立政治大學公企中心舉辦「川習會：美中台的新篇章」論壇。在川習會落幕後，美中關係是否進入新階段、台灣未來在區域戰略中的角色如何調整，再度成為政經界高度關注的議題。

然而，若仔細觀察近年美國政治與經濟論述的變化，便會發現一項極值得台灣警惕的趨勢：美國正在逐漸把所有盟友與合作夥伴，重新放回「利益帳本」之中。

這種變化，並不只是單純的外交語言轉變，而是一種結合國債壓力、產業競爭、供應鏈安全與地緣戰略的新型國家利益思維。尤其從川普所代表的政治路線可以明顯看出，美國未來對外關係的核心問題之一，將不再只是「誰是盟友」，而是：「誰對美國帶來實際利益？」、「誰分擔了美國成本？」、「誰真正幫助美國重建產業與戰略優勢？」

而在這樣的新邏輯下，台灣對美龐大的貿易順差，自然會成為被反覆檢視的議題。但問題在於，目前國際間許多對「台美逆差」的討論，本身其實存在極大的結構性盲點。

因為絕大多數統計，只計算了傳統商品出口，卻沒有真正將台灣長年龐大的對美軍購、戰略性採購與安全支出，納入整體經濟平衡概念之中。這其實已經不是單純統計技術問題，而是對現代戰略經濟結構理解不足的問題。

軍購 本質上就是對美國產業的大規模採購

長期以來，台灣對美軍購金額極為龐大。從F-16V戰機、防空飛彈、雷達系統、海馬士火箭、通訊鏈路、無人載具、後勤維保，到各式升級案與技術服務，其背後牽動的是完整的美國軍工供應鏈。包括：

• Lockheed Martin

• RTX Corporation

• Boeing

• General Dynamics

• Northrop Grumman

等美國軍工企業，都長期直接或間接受益於對台軍售與後續服務體系。更重要的是，軍售並非一次性交易。其後續還包括：

• 零附件供應

• 系統升級

• 軟體更新

• 技術顧問

• 教官訓練

• 維修能量

• 後勤管理

• 彈藥補充

• 作戰鏈路整合

這代表軍購其實是一種長期且持續性的美國經濟收益來源。換句話說，若只計算台灣出口美國多少半導體與電子產品，卻完全不計算數十年來龐大的軍購與安全支出，其實並不能真實反映雙方的資金流向。

▼軍購其實是一種長期且持續性的美國經濟收益來源。換句話說，若只計算台灣出口美國多少半導體與電子產品，卻完全不計算數十年來龐大的軍購與安全支出，其實並不能真實反映雙方的資金流向。（圖／陸軍司令部提供）

台灣其實早已在「補貼」美國戰略體系

更值得注意的是，今日台灣對美國的貢獻，早已不只是軍購。近年來，台灣正同步承擔數個重要角色：

一、供應鏈安全支撐者

台積電（TSMC）大規模赴美投資，本身就是對美國半導體戰略的重要支撐。這不只是商業投資，更是協助美國降低地緣風險、重建本土高階製造的重要一環。某種程度上，台灣其實正在協助美國完成部分再工業化戰略。

二、印太安全成本分攤者

美國近年持續要求盟友增加國防預算，其本質就是希望降低美軍全球維持成本。而台灣近年持續提高國防支出、增加對美軍購、擴大後備與不對稱戰力建設，本質上也是在協助美國分攤印太安全架構成本。也就是說，台灣不只是「被保護者」，其實也是美國戰略體系的重要出資者。

三、美國軍工產業的長期客戶

許多美國對台軍售，並不只是安全政策，同時也是美國國防產業維持產線與就業的重要來源。尤其在美國國內財政壓力不斷升高的情況下，海外軍售本身就是軍工經濟的重要支柱。因此，若美國一方面要求台灣增加軍購，另一方面又單純以商品逆差指責台灣，其實在邏輯上本身便存在矛盾。

川習會後 美中真正競爭的是「價值體系」

川習會之後，世界可能正在進入另一個新階段：美中之間的競爭，將不再只是軍事對抗，而是整體戰略價值競爭。包括：

• 誰能提供關鍵供應鏈

• 誰能提供產業合作

• 誰能提供市場利益

• 誰能承擔安全成本

• 誰能形成戰略依附體系

而這也意味著，台灣未來不能再只停留在：「我們是民主盟友」、「我們是半導體重鎮」這種較為傳統的論述。而是必須更進一步建立：「台灣對美國整體戰略利益，到底創造了多少實際價值」的完整論述能力。

台灣需要建立自己的「戰略經濟帳」

因此，未來台灣真正需要建立的，或許不只是新的武器系統，而是一種新的國際論述能力。也就是建立完整的「戰略經濟帳」。這本帳裡面，不能只有出口數字，而應包括：

• 對美軍購

• 國防合作

• 高科技投資

• 能源採購

• 美國供應鏈重建

• 印太安全分攤

• 關鍵科技合作

• 地緣政治風險承擔

因為在今天的國際政治中，「安全」與「經濟」早已無法切割。軍購，本身就是經濟；供應鏈，本身就是戰略；半導體，本身就是國安；而投資與採購，也早已是地緣政治的一部分。

結語 真正的問題不是順差 而是台灣是否能重新定義自己的價值

5月18日這場論壇真正值得深思的，或許並不是川習會誰讓步、誰得分。

而是：當美中都開始重新計算利益時，台灣是否也準備好，用新的方式重新定義自己的價值？如果未來國際社會仍只看到「台灣對美順差」，卻看不到：

• 台灣對美國戰略體系的實際支撐

• 對美軍工產業的長期投入

• 對印太安全的成本分攤

• 對供應鏈重組的關鍵貢獻

那麼失衡的，恐怕不只是統計數字。而是整個國際社會對台灣戰略角色的理解。

▼在今天的國際政治中，「安全」與「經濟」早已無法切割。軍購，本身就是經濟；供應鏈，本身就是戰略；半導體，本身就是國安；而投資與採購，也早已是地緣政治的一部分。（圖／軍聞社）

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