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教師離職與退休潮日趨嚴重　誰還願意留下來？

我們想讓你知道…教師離職與退休潮背後，真正崩解的是社會對教育專業的信任。當越來越多人選擇離開校園時，制度最該問的，不是：「為什麼老師撐不住？」而是：「這個環境，還值得老師留下來嗎？」

大學教師示意圖（圖／達志／示意圖）

▲近年教師離職與退休潮正快速蔓延，過去教職被視為「鐵飯碗」，代表穩定、尊嚴與社會地位，如今卻有越來越多資深教師提前退休、中生代教師轉換跑道、年輕教師乾脆不投入教職。（圖／達志／示意圖）

●宋慶瑋／教育人員

近年教師離職與退休潮正快速蔓延，過去教職被視為「鐵飯碗」，代表穩定、尊嚴與社會地位，如今卻有越來越多資深教師提前退休、中生代教師轉換跑道、年輕教師乾脆不投入教職。這不只是教育現場的人力流失，更是整個教育制度正在失去吸引力的警訊。問題不在於「沒有老師」，而是「老師不想再當老師」。教育部資料112年師培生投入教職僅6成，新手教師不進，該怎麼辦，且由紛說。

制度最該問的不是「為什麼老師撐不住」　而是「環境還值得老師留下來嗎」

過去教師擁有一定的管教權與專業權威，如今卻逐漸被削弱，現在的教師不能嚴格管教，擔心被投訴、被錄影上網、被家長申訴、被媒體炎上、被究責…，只要學生犯錯，教師就要負責；家長不滿，教師就要說明；社會輿論發酵，教師就是第一線承擔者。真正的問題是教師承擔高度責任，卻沒有相對應的制度保護，於是教師逐漸形成「少做少錯、不做不錯」的防衛文化。

少子化直接壓縮學校班級與教師缺額，年輕教師最明顯感受到的是代理教師長期無法轉正、正式缺額減少、超額危機增加、學校減班整併、偏鄉與都市資源失衡。過去「考上教師證就有工作」的時代早已結束，現在的年輕師培生看到的是：投入多年時間與金錢準備教師甄試，最後卻可能只有短期代理、流浪教師，甚至根本沒有缺額，當職涯前景充滿不確定性，自然降低投入意願。

教師現在的工作壓力，已遠超過這份待遇所能支撐，尤其當科技業、補教業、線上教育平台與企業培訓市場快速成長後，許多年輕人發現：民間企業升遷更快、工作彈性更高、獎金制度更直接、專業價值更容易被肯定。反觀校園內部：年資文化僵化、行政責任沉重、升遷有限、成就感下降、教師開始重新思考：「我為什麼還要留在這裡？」

許多資深教師寧可放棄退休金，也要提前離開校園，原因很簡單，因為他們發現，現在的教育環境與自己當年投入教育時，已經完全不同。過去的教師相信：教育可以改變學生、專業會受到尊重、校園是單純的，如今卻變成程序凌駕教育、文書凌駕教學、情緒凌駕理性、投訴凌駕專業，當教師每天都在高壓、焦慮與防備中工作，「提早退休」便不再只是生涯規劃，而是逃離耗損。

解決之道：

1.政府應大幅減少行政文書與形式評鑑。

2.恢復合理管教與專業自主，避免教師長期陷於申訴與究責壓力。

3.提高代理教師轉正機會，改善偏鄉與少子化下的人力配置，建立更穩定的職涯制度。

4.重建尊師文化與家校互信，讓教師不再只是被要求承擔責任，而是真正被支持、被尊重。

5.逐年提高教師薪資待遇，拉近與業界平均待遇的落差。

教師離職與退休潮背後，真正崩解的是社會對教育專業的信任。當越來越多人選擇離開校園時，制度最該問的，不是：「為什麼老師撐不住？」而是：「這個環境，還值得老師留下來嗎？」

▼當越來越多人選擇離開校園時，制度最該問的，不是：「為什麼老師撐不住？」而是：「這個環境，還值得老師留下來嗎？」（圖／資料照）

▲親子教育、高中,學生上課,高中數學,教育,互動問答,舉手發問,教室（圖／記者林世文攝）

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