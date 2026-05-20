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聲明稿／遭控非常規交易？天逸金融發嚴正聲明：純屬商業判斷且營運一切正常

▲▼天逸金融,聲明,非常規交易,掏空。（圖／業者提供）

【聲明稿】

圖、文／天逸金融提供

天逸金融服務集團鄭重聲明：

針對近日部分媒體報導本集團、負責人及相關人士涉及「非常規交易」、「掏空」等內容，本集團特此嚴正聲明如下：

一、
本案目前係檢調機關依法進行調查程序，相關事實及法律責任均尚待司法機關調查釐清與法院最終認定。部分媒體於未經完整查證相關事實前，即以「掏空」、「假交易」等具定罪性文字進行報導，顯與刑事案件無罪推定原則有所不符，亦已對本集團商譽及相關人員名譽造成重大損害。

二、
本集團與富育榮綱股份有限公司為各自獨立運作之公司，負責人亦各有不同。媒體所指相關交易，均係富育榮綱股份有限公司基於其自身之業務發展、資產管理系統建置及投資規劃等商業考量所進行，相關交易所具備之實際商業目的與業務需求，純屬公司之商業判斷，絕非報載所謂虛偽或不實交易。至於交易內容、程序及契約等相關資料，本集團均將依法配合檢調機關調查說明。另有關媒體報導所稱人員聘僱、費用支出等事項，部分相關內容與實際外界所稱「掏空」、「挪用資金」等情節顯有重大落差，而屬不實。

三、
本集團一向秉持合法經營及公司治理原則，目前公司營運、財務及業務均維持正常運作，不受本事件影響。本集團亦將持續配合主管機關及司法機關調查，以儘速釐清事實真相。

四、
對於部分媒體未經合理查證，即以誇大、臆測等具誤導性之方式報導，或已受挾怨報復之有心人士利用，顯致損害本集團、負責人及相關人員名譽與信用，本集團已委由律師蒐證處理，並保留一切法律追訴權利。

特此聲明。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
天逸金融服務集團
中華民國2026年5月19日

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關鍵字: 天逸金融 聲明 非常規交易 掏空

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