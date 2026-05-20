當執政者開始活在自己的敘事裡

▲賴清德就任二周年的記者會談話，最令人震驚的不是其強硬的政治立場，而是整場政治表態與台灣當前社會現實之間，已經出現巨大的認知落差。（圖／記者劉耿豪攝）

●徐作聖／退休科管教授、新興產業評論

賴清德就任二周年的記者會談話，最令人震驚的不是其強硬的政治立場，而是整場政治表態與台灣當前社會現實之間，已經出現巨大的認知落差。當基層民眾與產業界深切關心的是能源穩定、產業外移、投資停滯、房價失控、青年低薪與兩岸地緣風險時，官方的論述卻依然停留在政治宣傳、自我辯護與意識形態的敘事循環之中。整場內容所展現的違和感，充分暴露了當前執政團隊似乎逐漸失去對現實世界的感知能力。

當前台灣治理體制最令人不安之處 大量沉迷聲量操作、內部動員與媒體宣傳

全球政經局勢在這兩年間出現了劇烈變化。美中戰略競爭進入重新調整的階段，國際供應鏈加速重組，高科技產業、能源分配與軍事安全全面連動。世界各國不論強弱，都在全力強化基礎建設、能源自主與本國製造能力，試圖重新建立自身的產業韌性與系統自主性。即使是過去高度依賴全球化分工與單一市場的歐洲、日本與韓國，此時也都大刀闊斧地檢討供應鏈風險，回歸最根本的硬實力建設。

然而，台灣的政治內部卻仍大量沉迷於聲量操作、內部動員與媒體宣傳。政府施政每天談論的大多是政治口號、認知攻防與側翼操作，真正攸關國家長期全球競爭力的核心問題，反而長期缺乏清晰且可執行的國家戰略。

這次二周年記者會的內容，就充分暴露了這種認知封閉的系統性危機。官方口中的台灣，彷彿經濟持續繁榮、國際支持全面提升、民主價值獲得世界肯定。

但民間與企業的真實感受完全是另一回事。出口成長趨緩，內需市場疲弱，傳統製造業產業投資轉向保守，企業對未來能源短缺與地緣政治衝突的焦慮持續升高，青年世代更是對未來的生存發展缺乏基本安全感。當官方建構的完美敘事與社會大眾的實質感知差距愈來愈大，政治信任的基礎就會快速崩解。

真正危險的，往往不是政治人物說謊，而是當體系長期依賴包裝與宣傳來維持支持度時，整個決策圈會開始走向自我封閉。政府最後只願意聽見支持自己的聲音，只接受符合自身立場的局部資訊，最終在內部形成一種與真實世界完全脫節的政治幻象。外部世界如何劇變已不再重要，民間真正的民生焦慮也不再重要，對決策者而言，最重要的是如何維持特定論述的聲量與政治正確。這正是當前台灣治理體制最令人不安之處。

對缺乏戰略緩衝空間的小國 「統治階層失去現實感」更加致命

台灣是一個小型經濟體，更處於典型地緣政治高度敏感的邊緣區域。小國在國際叢林中最重要的生存能力，從來不是情緒動員或意識形態的對抗，而是對現實局勢的精準判斷能力。因為小國沒有犯大錯的資本，更沒有長期誤判國際權力結構的空間。

綜觀新加坡、以色列或北歐諸國，這些小國之所以能在國際變局中維持強大的競爭力與自主性，關鍵都在於治理體制的高度務實。它們的領導層非常清楚自身的地理與資源限制，也非常透徹地理解國際權力結構的運作邏輯，因此其國家財政與精力，都高度集中在產業轉型、能源韌性、教育變革與國家治理能力的長期硬建設上。

反觀台灣近年來的治理邏輯，卻逐漸走向一條危險的死胡同。政治語言全面凌駕政策的專業能力，媒體大宣傳開始取代實際的治理成果，情緒性的政治動員更是遠高於社會體制的整合。政府對外大量使用抽象的價值口號，對內則不斷擴大政治對立以獲取選舉利益。當整個治理系統長期依賴這套「敘事治國」的邏輯，現實中被掩蓋的結構性問題，終將回過頭來反噬整個社會。

尤其台灣的能源問題，已經演變成當前最迫切的結構性風險。半導體與高科技產業作為台灣經濟的命脈，對穩定供電與電網品質的要求極高，這需要的是極度嚴謹的科學規劃與基礎設施投入。然而，台灣的能源政策多年來隨政治起伏反覆搖擺，電網韌性落後，基礎建設改革進度遲緩，產業界的集體焦慮不言而喻。政府至今卻仍試圖用政治語言去掩蓋物理限制，缺乏長遠且務實的能源戰略，這種落差正一步步侵蝕台灣最核心的產業競爭力。

更值得警惕的是，國際地緣政經局勢已經進入新的調整期。美中兩大強權雖然依舊全面競爭，但全球主要國家都在努力降低衝突的實質風險，重新在經貿與外交上尋求新的戰略平衡。如果台灣的決策層依然持續停留在過去高對抗、高情緒化的內部政治動員之中，拒絕面對國際大局正走向務實經貿與區域穩定的現實，只會讓台灣自身的國際處境陷入全面策略被動。

這場二周年的談話，真正暴露的本質問題，不只是政治修辭的空洞，而是整個治理體系已經出現了認知硬化與功能失效。當執政者逐漸活在自己建構的政治敘事裡，體系就會開始忘了自己真實的限制，也忘了外部世界早已大步跨入殘酷的現實主義賽局。對於缺乏戰略緩衝空間的小國而言，統治階層失去現實感，往往比任何來自外部的實質壓力，都還要更加致命。

▼當執政者逐漸活在自己建構的政治敘事裡，體系就會開始忘了自己真實的限制，也忘了外部世界早已大步跨入殘酷的現實主義賽局。（示意圖／記者詹詠淇攝）



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