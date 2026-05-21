520過後　賴清德前程依然關山重重

▲520總統賴清德就任兩周年前夕，美國總統川普（Donald Trump）送了超級大禮給他。（圖／路透）

●顧爾德／資深新聞工作者、專欄作家

520總統賴清德就任兩周年前夕，美國總統川普（Donald Trump）送了超級大禮給他：訪問中國對台灣造成的重傷害，這是繼1998年總統柯林頓（Bill Clinton）訪中、在上海宣布「新三不」後，近三十年來美國總統在中國發表對台灣最不利的言論。

川普的談話已重傷台灣

川普三天兩夜北京行被習近平嚴重洗腦催眠，發表許多對台灣不利的言論，包括：「不希望有人因為美國支持他們，就說：『我們要宣布獨立！』。」「我不想要美國跑到9500哩外去打一場戰爭」「我不支持台灣獨立」他還說，對台軍售是和北京談判「非常好的籌碼」，並且極力貶低1982年雷根（Ronald Reagan）指示、確保對台軍售的六項保證（Six Assurances），稱「那是很多年前的安排」、「現在情勢不同了」。

其實華府離台海只有7800哩，離伊朗也有6500哩！只是遠了一點而且。反正川老大想盡藉口來合理化他對習近平的「共鳴」。即使國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及國務院系統數度發言強調美國對台政策不變，而且川普過去發言前後矛盾、昨非今是的例子不少，但川普言論對美中台關係帶來傾斜效應已經造成。

就像當年柯林頓宣布「新三不」──不支持台灣獨立、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不支持台灣加入以主權國家為資格的國際組織──北京政權將它視為1995、96台海危機北京對台施壓的成果，而更堅信對台強硬武嚇是有效的。

此外，「新三不」讓台灣國際處境陷入長期不利狀況，要參與國際組織非得北京點頭不可。如今，如果川普不放行對台軍售，會讓台灣在缺乏足夠防衛力量下遭北京予取予求、蠶食鯨吞，即使想「維持現狀」都很難。再加上台灣內部有個已向北京屈膝下跪的反對黨，更可趁機鼓動疑美風潮，推動台灣民意向中傾斜。

520上任兩周年之際，賴清德面臨著內外交迫的危機。總統府在川普發言隔天的5月16日由發言人郭雅慧發表很簡短、不到500字的聲明，宣稱「持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴總統向來的主張」。在軍售問題也說得曖昧模糊，只低調地說台美軍售明載於《台灣關係法》，而且感謝川普持續提供台灣各類精良裝備。總統府彷彿深怕得罪川普，大氣都不敢吭一聲，更未明白抗議川普把軍售當對中談判籌碼。

賴清德的五點聲明基調沒錯 但過於四平八穩

隔一天，賴清德才在臉書上發文稱，他「聽取了國安團隊，包括國家安全會議、外交部、國防部、陸委會、國安局等相關機關的報告」，同時對國人做出五點說明：一、台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者；二、中國才是區域不穩定及改變現狀的根源；三、捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題；四、台美安全合作與軍售，是維護區域和平穩定的關鍵要素；五、台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。

值得注意的是，總統不是正式召開國安會，而且總統府也未對這個五點說明發表相關新聞，只是賴清德自行透過社群媒體發表。令人好奇，賴清德是不是也學會了川普的社群媒體治國？不過川普在社群媒體上的發言簡短辛辣；賴清德臉書上五點「落落長」的說明想求委婉周延、不願開罪川老大，結果近一千五百字多只是重申過去立場，平淡而無新意，大概只有罵老共那句「拒絕中國假『統一』為名，實質上是企圖併吞台灣的統戰滲透與具政治目的的脅迫式交流與對話」比較直白一點。

不過賴清德這五點說明不能說沒有作用，的確讓美國眾議院議長強森（Mike Johnson）聽到了──這也顯示台灣在華府的公關還是有在努力辦事。強森受訪時公開肯定賴清德的聲明，說台灣「必須稍微展現一下實力，再次宣示自己是一個獨立國家。」強森的談話等於回到傳統共和黨對台灣安全的論述，同時並表態國會依然支持台灣。

台灣人心已動搖 鄭麗文等更用力扯後腿

不過賴清德以及他的幕僚們應該清楚，這五點說明不只是在對華府喊話，更應該是要達到穩定台灣人心之目的。在川普訪中之後，北京一定會藉機加大力道對台文攻武嚇──既然川老大已對軍售喊暫停，解放軍就更肆無忌憚在台海擴大灰色地帶操作，蠶食鯨吞造成既成事實；另一方面利用島內第五縱隊對台發動統戰，讓疑美論加速發酵。

而國民黨主席鄭麗文等人也立即配合北京統戰而搖尾狂吠，說川普畫下台獨這條新紅線，「新紅線的確立帶來的是中美關係新時代的定位」。她更批評民進黨政府對川普動向毫無掌握，讓台灣走到自我孤絕的地步。賴清德那五點四平八穩的聲明，顯然難敵北京在台灣豢養的那群鷹犬們鋪天蓋地的幫腔。

隔兩天的520就職兩周年記者會，賴清德對川普在中國言論的回應大致不脫離五點說明的陳述，不過在軍購問題上做出更積極的表態：「針對立法院未能完整通過國防特別預算條例，勢必嚴重影響台海和平穩定的現狀，政府將亡羊補牢，另提特別條例，並透過追加預算與提高年度預算的方式，來進行商購、委辦、國際合作，以及推動國防產業自主，生產陸海空無人載具，建立智慧化的永續國防戰力。」行政院長卓榮泰前一天也在記者會上做出類似表述。

這也代表著國會要再上演新一波朝野交鋒，若像之前1.25兆軍購預算的對撞，執政黨勝算依然稀微；接下來就看賴總統與卓揆手中有什麼籌碼可以和在野黨進行新一輪的博弈。

國民黨主席鄭麗文主張：台灣的國安戰略需要有強大的防衛力量以及穩定的兩岸關係，同時擁有這「兩隻腳」才能站穩。在520記者會上賴清德被問到這個「兩隻腳」理論時，他抨擊鄭麗文帶頭阻擋軍購已讓台灣自斷一隻腳；和習近平見面時又接受九二共識、放棄台灣主體性，又讓中國砍斷台灣另外一隻腳。賴清德罕見地採取了正面迎擊。

總統必須站在強力說服民眾的第一線

在之前軍購預算審議過程中，總統都藏身第二線沒出面。從民意調查中顯示，除了民進黨支持者外，其他多數民意不認為國防預算應該增加。也因此在野黨主張大砍軍購預算並未激起民眾強烈反感，而當時賴清德也沒有積極出面說服民眾支持軍購案。

民眾固然不樂意看到朝野天天對罵，但國家領導人在重要國安議題上未出面對民眾進行說服，放任在野黨傾中言論不斷炒作渲染，並不是個好策略。也許大罷免時「總統十講」不叫好也不叫座讓賴清德感到氣餒，但做一個領導人還是得找到能說服民眾的訴求方式。

「均衡台灣」是賴清德重要施政理念，從520談話可發現，他努力要用經濟成長、社會分配的成果說服選民：「國家的經濟成長，也不是讓少數人站得更高，必須讓人民有感，讓更多人站得更穩。」

賴清德提出1000億的「中小微企業多元振興發展計畫」，「人口對策新戰略」中也提出一年2000億的家庭支持預算，提供0到18歲每人每月5000元成長津貼，其中部分規劃為兒童未來帳戶。

賴清德提到台灣近年來基尼系數維持穩定。台灣基尼系數多年維持在0.34左右，在 OECD國家中居中段班，優於日、韓，和西歐國家相近但不如北歐。這代表台灣所得分配並沒有惡化，不過在家戶資產分配（例如房地產、股票）上卻出現極大不平等。

依主計總處資料顯示，台灣最富20%家庭財富占比超過六成，資產分配不平等狀況比30年前明顯擴大。這也是造成不少年輕人對現況不滿，對未來期望不佳的原因，在這方面賴政府還需要更努力來說服民眾。

展望未來兩年，也許縣市長選舉會改變地方政治版圖，但國會生態不會改變，而美中台三角關係已因川普訪中而朝不利台灣的角度傾斜，局勢內外交迫，賴清德想實現民主自由且均衡的台灣願景，眼前依然關山重重。

▼總統賴清德執政兩周年談話。（圖／記者劉耿豪攝）

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