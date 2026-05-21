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如果沒有川習會　賴清德的520會長怎樣？

我們想讓你知道…去年520不談兩岸、今年520不談台美，明年的520演說，賴清德想好了嗎？今年端出了這麼大一盆牛肉，明年可就沒這麼多東西可以端了。如果朝野的僵局不變，政府根本不可能有其他的政績。難不成要再從總統民選31週年談起？還是特別條例和無人機產業繼續吵一整年？

▲總統賴清德執政兩周年談話。（圖／記者劉耿豪攝）

▲總統賴清德執政兩周年談話。（圖／記者劉耿豪攝）

●單厚之／資深媒體人

賴清德總統就職兩週年前夕，美國總統川普訪問北京，並與習近平達成「建設性戰略穩定關係」的共識，不僅影響美、中、台的關係，也改變了賴清德520就職週年的樣貌。

從賴清德就職週年演說的內容　就知道台灣的處境有多糟

賴清德520依照往例發表執政兩週年談話，洋洋灑灑3700字的內容，卻比往年貧瘠、空洞不少。賴清德演說大段的內容都在談總統直選30週年的偉大成就，這些話換做任何一個人做總統、任何一個時間點都能成立，跟賴清德就職兩週年的成績根本無關。賴清德或許是想要藉此強調主權跟民主，帶出國防的重要性，但看起來頗有點湊字數的味道。

賴清德再次將砲口指向立法院未能完整通過國防預算特別條例，說政府將亡羊補牢，另提特別條例並追加預算。但川普已經說了「軍售是非常好的籌碼」，賴清德的這番話的說服力就大為減弱，川普說美國「不需要一場9500英里外的戰爭」，要靠無人機產業保衛台海和平，聽起來更像是在畫大餅。

賴清德講到發展經濟時，提到半導體、人工智慧也只是一句話帶過。誰都知道台積電已經被迫去美國設廠，川普一天到晚說要全球50%的產能，川普天天說台灣偷了「偷走了半導體產業」，如果他早一點當總統，「就沒台積電的事」。當「護國神山」已經外移，賴清德自然也就無顏在這上面多加著墨。

對比前年520的就職演說，賴清德提出「立法行政協調合作，共同推動國政」、「民主台灣，世界之光」、「民主台灣，世界和平舵手」、「民主台灣，世界繁榮推手」、「樂民之樂，憂民之憂」、「團結力量大，繼續壯大國家」、「台灣新世界，世界新台灣」等7大願景。賴清德說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，同時又強調世界上越來越多的國家支持台灣，美國也跟台灣站在一起，台灣是世界和平舵手、世界繁榮推手，「台灣已經走到世界舞台的中心」！

去年520，賴清德完全不提兩岸，把重點放在國際。對於台美關稅談判，賴清德說，政府會秉持確保國家利益、維護產業發展、絕不犧牲任何一行業等三大原則，從深化台美關係出發，爭取最好的談判結果。

賴清德也強調，台灣和美國以及民主夥伴的交情深厚，台灣與全球民主夥伴共享民主價值，「台灣的市場在全球，舞台在國際」，要讓「台灣成為世界之光、世界和平的舵手、世界繁榮的推手」。

如果沒有川習會，美國力挺和「世界民主夥伴」理所當然應該還會今年520演說的關鍵字和重要內容。但是，川普以「那個地方」稱呼台灣、「那個人」稱呼賴清德，這些內容就完全不能用了。於是今年賴清德的520演說既沒有兩岸、也沒有國際、更沒有美國，只剩下「台灣是願意承擔責任、值得信賴的夥伴；台灣也是在民主航道上，引領世界前進的燈塔」。從賴清德就職週年演說的內容，就知道台灣的處境有多糟了。

賴清德今年演說的亮點，只剩下1000億協助中小微企業及傳產升級轉型計畫，以及0到18歲每人每月5000元的成長津貼。這些內容之前完全沒有任何討論，行政院院會還沒有通過，也不在今年總預算的項目內，財源、財政排擠的效果通通未知。看起來更像是因為美中關係變化，520乏善可陳，臨時端出來湊數的「牛肉」，如果沒有這兩項支撐，賴清德的520演說就只剩下歷史跟意識形態了。

賴清德的窘境，正是由於熱衷政治鬥爭、把所有籌碼都押注在川普身上所致，一旦川普翻臉、把台灣當作籌碼，賴清德手中就什麼「牌」都沒了。當初賴清德所說的朝野合作、關稅談判的願景，一項都沒做到，520前好不容易搭了史瓦帝尼的專機「突圍」，回頭就被川普甩了一巴掌。明明台灣已經在川習會的「菜單」上，賴政府卻還咬死說「美國對台政策沒有改變」。

去年520不談兩岸、今年520不談台美，明年的520演說，賴清德想好了嗎？今年端出了這麼大一盆牛肉，明年可就沒這麼多東西可以端了。如果朝野的僵局不變，政府根本不可能有其他的政績。難不成要再從總統民選31週年談起？還是特別條例和無人機產業繼續吵一整年？

▼如果沒有川習會，美國力挺和「世界民主夥伴」理所當然應該還會今年520演說的關鍵字和重要內容。但是，川普以「那個地方」稱呼台灣、「那個人」稱呼賴清德，這些內容就完全不能用了。（圖／路透）

▲▼。（圖／路透）

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資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

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