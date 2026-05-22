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賴總統「520大禮包」　能否回應人民期待？

我們想讓你知道…「520大禮包」或許能短期減輕家庭壓力，但若無法同步改革經濟與社會結構，最終恐怕仍只是治標不治本。真正的人口戰略，不只是發現金，而是重新打造一個讓年輕人願意成家、敢於生育、看得到希望的社會環境。

▲。（圖／記者劉耿豪攝）

▲總統賴清德在520就職二周年談話中，正式拋出「台灣人口對策新戰略」，首波推出「家庭支持篇」共18項政策。（圖／記者劉耿豪攝）

李沃牆／淡江大學財金系教授

不可否認，少子化已成為台灣最沉重的長期危機之一。根據統計，台灣去年（2025年）新生兒僅10萬7,812人，總生育率降至約0.695；今年前4月出生人口更只有3萬2,188人，較去年同期減少15.24%，全年新生兒人數恐跌破10萬大關。人口結構持續惡化，不僅衝擊勞動力、市場消費與國家財政，更牽動台灣未來整體競爭力。

總統賴清德在520就職二周年談話中，正式拋出「台灣人口對策新戰略」，首波推出「家庭支持篇」共18項政策，核心內容包括0至18歲每人每月發放5,000元（台幣，下同）成長津貼，並搭配兒少儲蓄帳戶（TISA版的兒童帳戶）、友善職場、婚育住宅與育兒假改革等措施。相關政策每年新增預算規模約2,000億元，最快明(2027)年上路。政府期待透過現金補貼、托育支持與職場制度調整，降低年輕世代對婚育的經濟焦慮。

然而，「520大禮包」究竟是長期人口戰略的起點，還是偏重短期刺激的政策紅利？能否真正改善青年低薪、高房價與育兒負擔等結構性問題，仍有待後續檢驗。

現金補貼救急不救窮

根據政府規劃，0至6歲兒童每月5,000元由家長自由運用；6至18歲則有部分資金進入未來帳戶，累積至成年後作為教育、創業或生活基金。若完整領取至18歲，每名孩子可累積約百萬元左右的政府支持與儲蓄資源。

對於許多育兒家庭而言，這確實能減輕部分經濟負擔。政府立意良善，但年輕人不生小孩，真的只是因為缺少每月5,000元嗎？君不見，近年來政府已推動「0到6歲國家一起養」、育兒津貼、托育補助與人工生殖補助，但台灣生育率仍持續下滑。根據內政部統計，2025年出生率已降至千分之4.62，總生育率更跌至0.695，創下歷史新低。

從國際經驗觀察，單靠現金補貼往往難以逆轉少子化。波蘭政府於2016年推動「Family 500+」育兒補助政策，全名為「Rodzina 500+（家庭500+）」。內容是政府每月發放500波蘭茲羅提（約新台幣4,000至5,000元）給有孩子的家庭，最初針對第二胎以上子女，後來擴大為所有18歲以下兒童皆可領取。這項政策當時被視為刺激生育率的重要措施，短期內確實讓波蘭生育率略微回升，但效果並未持久，約兩年後又再度下滑。

因此，許多學者與人口政策研究者認為，單靠現金補貼無法根本解決少子化，因為高房價、職場壓力、育兒環境與性別分工等結構問題，才是影響年輕人婚育意願的關鍵。因此，政府當引以為鑑，唯有對症下藥才能奏效。

理解少子化的原因　才能對症下藥

首先，房價問題早已成為年輕人婚育路上的最大高牆。過去十年間，全台住宅價格指數暴漲44.5%，但勞工平均經常性薪資僅增加約8,668元，薪資成長遠遠追不上房價漲幅。以雙北房價動輒千萬元起跳，即使雙薪家庭，也難以負擔高額頭期款與長期房貸，更遑論養育下一代。

政府此次雖提出「婚育宅」構想，但若無法有效抑制房價炒作、增加可負擔住宅供給，或改善青年購屋條件，單靠現金補貼終究只是杯水車薪。

更深層的問題是，房價飆漲已逐漸改變台灣社會結構。晚婚晚育、單身人口增加、小宅化成為主流，背後反映的正是居住成本失控的現實。許多年輕人即使擁有穩定工作，仍難建立基本的家庭安全感，只能選擇延後婚育，甚至放棄生育。

其次，台灣經濟成長成果並未平均分配，也加深了年輕世代的剝奪感。政府強調台灣GDP已突破32兆元，並擠身全球前20大經濟體。但經濟成長高度集中於半導體與AI產業，科技業高薪與資產增值效應推升都會區房價，卻未同步帶動多數受薪階級收入成長，形成「資產階級愈來愈富、受薪階級愈來愈辛苦」的M型化現象。

此外，職場文化同樣是少子化的重要推手。長工時、高工壓與缺乏彈性的工作制度，使許多年輕人不敢結婚，更不敢生育。行政院此次提出育嬰假與育兒假改革，希望建立更友善的職場環境，方向值得肯定。不過，企業擔憂人力與成本壓力，中小企業更可能因缺工問題而抗拒；許多勞工即使擁有制度保障，也未必敢真正申請，擔心影響升遷與考績。若缺乏完整配套與文化改變，再好的制度也可能流於形式。

▼賴清德總統提出「台灣人口對策新戰略」的「家庭支持篇」，發放「0到18歲成長津貼」，每人每月5000元。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

▲▼賴清德總統昨提出「台灣人口對策新戰略」的「家庭支持篇」，發放「0到18歲成長津貼」，每人每月5000元。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

政府財政壓力逐步升高

此次政策最受矚目的另一焦點，在於每年新增2,000億元預算究竟從何而來。政府強調，台灣經濟成長與稅收增加，具有財政能力支應。

但問題在於，少子化與高齡化本身就代表未來財政壓力將持續升高。隨著人口老化，台灣未來不僅需負擔更多長照、醫療與退休支出，同時勞動人口減少也將削弱稅基。若再長期增加龐大現金補貼，勢必壓縮其他公共投資空間。

尤其當前全球經濟與地緣政治風險仍高，台灣未來還需投入國防（包括軍購）、能源轉型與產業升級等大量資源。若政府長期依賴超徵稅收支撐福利政策，一旦景氣反轉，財政可持續性恐怕將面臨考驗。

因此，外界質疑此政策是否淪為「大撒幣」，並非毫無道理。因為真正的人口政策，應該是改善結構，而非僅增加補貼。若無法同步解決高房價、低薪化與產業失衡問題，政府支出再高，也可能只是延後危機爆發。

結構改革才是關鍵

少子化的衝擊，不只是孩子變少，更將重塑台灣的經濟與社會結構。當出生人口持續下降，勞動力不足、內需萎縮、企業缺工與高齡化壓力都將加劇。如今從餐飲、零售到科技製造，各產業已陸續面臨缺工，只能靠加薪或導入AI、自動化設備因應。

更嚴重的是，少子化也將加重世代與財政負擔。當年輕人口減少，扶養高齡人口的壓力勢必升高，健保、勞保與退休制度都將面臨更大挑戰。換言之，少子化不只是人口問題，更是未來的經濟危機與財政危機。

綜合而言，賴政府此次推出的人口對策新戰略，確實展現出政府正視少子化問題的態度，也比過去單點式補助更具整合性。惟期待僅靠每月5,000元補貼，就能扭轉台灣低生育率趨勢，恐怕仍過於樂觀。

因為台灣真正的問題，不只是「養不起孩子」，而是「看不到未來」。當房價持續飆漲、薪資成長停滯、工時過長、職場不友善、社會流動困難時，年輕世代自然不敢進入婚姻與家庭。

因此，人口政策若要真正發揮效果，仍需回到更深層的結構改革，包括抑制房價炒作、提高薪資成長、改善勞動環境、降低教育與托育負擔，以及建立真正可負擔的居住政策。唯有當年輕人對未來重新產生信心，才可能真正提高婚育意願。

換言之，「520大禮包」或許能短期減輕家庭壓力，但若無法同步改革經濟與社會結構，最終恐怕仍只是治標不治本。真正的人口戰略，不只是發現金，而是重新打造一個讓年輕人願意成家、敢於生育、看得到希望的社會環境。

▼台灣真正的問題，不只是「養不起孩子」，而是「看不到未來」。當房價持續飆漲、薪資成長停滯、工時過長、職場不友善、社會流動困難時，年輕世代自然不敢進入婚姻與家庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

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李沃牆專欄 李沃牆

現任淡江大學財務金融學系專任教授及兩岸金融中心副主任，亦為富華創投及兆豐第一創投董事、品豐投顧榮譽顧問。

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