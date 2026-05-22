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從川習會到中俄峰會　中國正打造另一套新國際秩序

我們想讓你知道…中國真正想爭奪的，是未來世界誰有資格定義規則。當前國際政治，也正從後冷戰由美國主導的單一秩序，逐漸走向西方體系與中國急欲打造的新秩序相互競爭的新階段。

▲。（圖／路透）

▲川習會後，中俄立即展開高層會談，這種外交節奏本身就是一種政治訊號。中國一方面避免與美國全面失控對撞，另一方面持續深化與俄羅斯的戰略綁定，藉此提升面對西方壓力時的戰略縱深。（圖／路透）

●洪浦釗／大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長

川習會才剛落幕，習近平隨即與俄羅斯總統普丁展開高密度峰會，並一次推出多份聯合聲明與合作文件。這場中俄峰會真正值得觀察的，是中國正透過中俄戰略協作，逐步推進一套不同於西方自由國際秩序的全球治理架構。從世界多極化、新型國際關係、安全不可分割，到教育、媒體、科技與青年合作，中俄與西方如今爭奪的，其實是未來世界的規則制定權。

中國正在挑戰西方主導的世界秩序

川習會後，中俄立即展開高層會談，這種外交節奏本身就是一種政治訊號。中國一方面避免與美國全面失控對撞，另一方面持續深化與俄羅斯的戰略綁定，藉此提升面對西方壓力時的戰略縱深。

中國現在真正想挑戰的，是西方長期主導國際秩序的正當性。中俄聯合聲明中，不斷強調反對霸權主義、反對單邊制裁、反對西方主導的國際規則，同時主張建立更加公正合理的全球治理架構。表面上看似倡議多邊合作，但實際上仍指向削弱美國與西方長期主導的自由國際體系。

在中俄的論述中，主權與政權安全被置於優先位置，穩定也高於外部自由干預。中俄反覆強調，各國都有權選擇自己的制度與發展道路，外部無權干涉。這套論述，其實正在挑戰西方長期主導的民主價值標準。

近年中國不斷推出全球安全倡議、全球文明倡議等一系列國際論述，更深層的目的，是替中國主張的新國際秩序建立理論基礎與政治正當性。過去中國是在既有國際體系中爭取更大空間，如今中國開始要求世界接受它的政治語言與秩序邏輯。

中俄正在重塑安全論述

「安全不可分割」是這次中俄論述的重要核心。這套說法原本來自俄羅斯對北約東擴的不滿，如今中國也正式納入自身外交論述。其背後邏輯是一國安全不能建立在另一國不安全之上，因此反對軍事同盟擴張、反對陣營政治、反對單邊安全架構。

這種論述表面上是在批判西方安全體系，背後其實是在替中國未來挑戰美國印太同盟架構預作理論鋪陳。中國持續反對美國軍事部署，同時也透過國際政治與國際法論述，重新定義區域安全規則。

中國想建立另一套全球化

中俄現在推動的，是一套不依賴西方的國際合作架構。這次雙方簽署大量合作文件，涵蓋核能、AI、衛星導航、數位經濟、本幣結算、北極航道、跨境物流與供應鏈合作。

中國已開始替西方之外的全球化體系鋪路。因為在中國判斷裡，美中科技封鎖、金融制裁、供應鏈重組，未來都可能趨向常態化。

中國如今也加速推動上合組織、金磚國家、歐亞經濟聯盟與大歐亞夥伴關係的制度性對接，形成另一套不依賴西方的合作體系。

真正長期的競爭是認知與價值

除了經濟與戰略合作，中俄也同步強化教育、媒體與青年交流。中國現在連教育、媒體與青年交流都納入戰略布局，目標早已超越經濟合作本身。

中國很清楚，真正長期的國際競爭，不只是軍事與貿易，更是誰能影響下一代如何理解世界。從川習會到中俄峰會，可以清楚看見，中俄合作如今早已不只是傳統戰略協作，而是形成一種以主權優先、政權安全與反西方干預為核心的威權秩序結盟。

中國真正想爭奪的，是未來世界誰有資格定義規則。當前國際政治，也正從後冷戰由美國主導的單一秩序，逐漸走向西方體系與中國急欲打造的新秩序相互競爭的新階段。

▼從川習會到中俄峰會，可以清楚看見，中俄合作如今早已不只是傳統戰略協作，而是形成一種以主權優先、政權安全與反西方干預為核心的威權秩序結盟。（圖／翻攝自克里姆林宮）

▲▼。（圖／翻攝自克里姆林宮）

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