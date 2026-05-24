醫美隱私變外洩溫床？　從診所偷拍案看地方行政裁量權的困境

▲近年來醫美診所頻傳針孔偷拍事件，引發大眾對於個人隱私的集體焦慮。（示意圖／資料照）

●陳擷安／科技集團法務

近年來醫美診所頻傳針孔偷拍事件，引發大眾對於個人隱私的集體焦慮。地方政府目前在實務上面臨裁罰輕重不一的困境，甚至出現部分縣市要求涉案診所勒令停業、部分縣市卻未停業的矛盾現象。面對全國連鎖的醫美集團，各縣市若無法統一執法標準，損害行政機關的公信力，更無法有效保障消費者權益。究其原因，這與法律條文的解釋空間、定型化契約的規範漏洞，以及行政裁量權的界線息息相關。

唯有中央統一執法標準與法治觀念提升 才能真正建構安全消費環境



首先，本案的核心爭議在於契約中的阻卻違法事由與明確性原則。許多醫美診所在術前會要求消費者簽署定型化契約，內含同意拍攝術前術後對比照的條款。在法律上，若消費者簽名，通常被視為「具有法益侵害的合意」，也就是自願放棄一部分的隱私期待。

然而，這種合意必須符合明確性原則，也就是診所必須清楚告知拍攝的特定部位、範圍與具體用途。實務上，許多契約條文流於籠統，導致法律解釋出現灰色地帶。當診所架設未經說明、具隱密性的攝影設備時，究竟算不算是超越消費者當初授權的範圍，在各縣市法規適用上便產生了實質認定上的落差。

其次，各縣市在處理此類案件時，所依據的行政法規與構成要件各有不同，這直接影響了行政裁量權的行使幅度。地方政府可以依據醫療法、消費者保護法或個人資料保護法進行通報與處罰。行政裁量權是指法律賦予行政機關在法定範圍內，根據具體個案的情節，自行決定是否處罰或處罰幅度的權力。

然而，當中央法規對於侵害隱私、無故裝設攝錄設備等不法侵害行為，缺乏具體的裁罰基準時，各縣市主管機關在審查影像是否能清晰辨認特定個人、或者是否真正涉及非公開活動時，就會產生不同的裁量結果。有的縣市認定情節重大而廢止其開業執照，有的縣市則僅認定是程序違規而限期改善，因而造成裁罰不一的亂象。

要解決行政一體性的破壞，中央主管機關必須從制度面入手，落實行政程序法中的平等原則，即相同事件應為相同處理。衛生福利部應盡速修訂醫美療程的定型化契約應記載及不得記載事項，嚴格限縮概括授權條款，規定診所必須明列拍攝標的、保存期限、以及違反授權時的懲罰性違約金條款。

同時，中央應制訂全國統一的行政裁罰基準表，將無故架設隱密攝錄設備或超越授權範圍蒐集個人生理資訊等行為，依情節嚴重程度劃分明確的罰鍰級距與停業處分標準，藉此限縮地方政府過度自由裁量的空間。

在法制建構完善之前，消費者應增強自我權利救濟的意識。簽署任何術前契約時，應秉持私法自治原則，主動要求限縮或刪除不必要的拍攝條款。

若在診間、更衣室等具備合理隱私期待的空間發現可疑攝錄設備，可依據民法侵害隱私權與人格權之規定，要求停止侵害並主張損害賠償；情節嚴重者，亦得依法向司法機關提起妨害秘密罪之刑事訴訟。

唯有透過中央統一執法標準與民眾法治觀念的提升，才能真正建構安全的消費環境。

▼中央應制訂全國統一的行政裁罰基準表，將無故架設隱密攝錄設備或超越授權範圍蒐集個人生理資訊等行為，依情節嚴重程度劃分明確的罰鍰級距與停業處分標準，藉此限縮地方政府過度自由裁量的空間。（示意圖／資料照）

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