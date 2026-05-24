《住宅法》的善意如何淪為詐騙溫床？

▲《住宅法》於第12條訂立補貼項目，更是政府發放各項福利津貼的法源依據，該法並授權內政部針對無力購置住宅的特定族群，提供租金補貼與貸款利息協助。（圖／ETtoday資料照）

●李永然、曾春僑／永然聯合法律事務所所長、永然法律基金會顧問

為了落實保障人民「居住權」的基本人權，立法院特制訂《住宅法》，該法乃是我國住宅政策的最高位階法源，其核心宗旨在於透過制度化手段落實居住正義、健全住宅市場，並保障全體國民享有適宜且具尊嚴的居住環境。

《住宅法》於第12條訂立補貼項目，更是政府發放各項福利津貼的法源依據，該法並授權內政部針對無力購置住宅的特定族群，提供租金補貼與貸款利息協助。

然而，這項充滿溫度的政策善意，近年來卻在人性貪婪的扭曲下，變了調走了味。部分居心不良的有心人士竟將這份社會福利視為理所當然的補助，貪圖利益，從而出現各種「詐騙補助」的案例。

租屋補助常見違規態樣

依據《住宅法》第12條之授權，內政部國土管理署每年定期公告「新台幣三百億元中央擴大租金補貼專案計畫作業規定」，明確規範當年度的申請時程、資格審查與加碼標準；同時，《所得稅法》第17條也進行政策連動，將「租金支出」列為特別扣除額，並給予公益出租人每月台幣1.5萬元的免稅額度。

然目前實務上出現許多詐騙手法，其包括：

一、與特定親友串謀編造虛偽租賃契約

二、非法冒用或竊取他人個資進行冒領

三、租約終止後刻意隱匿未報並持續溢領

四、利用非法分割之狹小坪數或違章建築重複申辦多筆補助等

以大數據為基礎的跨部會租屋補助查核，面對上述公共資源遭詐術侵蝕的亂象，政府已啟動跨部會大數據分析機制，將水費、電費、戶政、地政及稅務等關鍵數據進行系統性串聯與交叉比對，全面強化稽查力道。查核系統能精準識別異常指標，例如當特定申報戶之水電消耗紀錄顯著低於常態水準時，即會被自動列為重點稽查對象。

此外，針對涉嫌異常之個案，主管機關也結合實地訪查、電話追蹤及民間檢舉管道，建構全方位的政策防堵防線。

新青安政策的違法套利操作

除租屋市場外，旨在協助青年購屋成家的「新青安貸款專案」也面臨嚴峻的合規挑戰，目前主管機關已查核出超過8,600件違規案例。

這其中以「轉租行為」最具普遍性，亦即申貸人並未履行自住規範，進而將其出租牟取租金收益；其次則是利用具備資格之青年「人頭戶」代為申貸，再以＂借名登記方式＂規避查核。而作為公司或營業場所使用之比例雖相對較低，但此類轉供營業使用的行為，也實質違反該專案純自住的根本前置要件。

還款路徑追蹤 KYC機制的查核作為

針對新青安貸款的投機行為，除了前述之數據分析外，在當前的金融科技治理下，追蹤還款來源已成為判定違規與否的核心手段。透過對異常還款行為的演算法判定，例如：資金並非來自穩定的薪資收入等，並結合銀行端KYC審查機制，已能有效勾稽大多數違規套利行為。

切莫挑戰制度紅線與社會互信

上述詐騙社會福利的行為，不僅重創個人信用資產，更恐將面臨刑事責任的制裁。以新青安貸款為例，即便財團法人金融聯合徵信中心的信用報告上不直接揭露「違規」字樣，但系統會將該貸款轉為一般商業房貸，且此轉換紀錄將終身伴隨個人，違規者日後如申請相關住宅補貼皆可能被列為拒絕對象，對其未來與公股銀行的信用往來造成嚴重負面效應。在刑事責任方面，如其行為情節一且符合<刑法>詐欺罪、偽造文書罪的犯罪構成要件，將會成立犯罪而受罰，真可謂得不償。

又從更宏觀的社會視角審視，此類行為不僅嚴重破壞補助與租稅公平性，更是對社會核心互信與道德底線的踐踏。補貼政策的本質，原本在於運用公共資源，協助社會經濟弱勢族群，一旦被居心不良之人將善意淪為套利工具時，則將導致公共資源受實質排擠，損及真正具備需求的民眾。

面對法治威嚴與社會道德的檢驗，各界應恪守法紀底線，切莫因一時貪念而使自己淪爲詐騙的成員。

▼詐騙社會福利的行為，不僅重創個人信用資產，更恐將面臨刑事責任的制裁。（圖／記者姜國輝攝）

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