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軍售暫停不用過份擔心　台灣該擔心的是美國看北京臉色賣武器！

我們想讓你知道…台灣真正該問的不是「美國還賣不賣武器？」而是除了強化國防增強嚇阻力之外，台灣還有沒有其他方式可以維繫和平？

▲美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）出席參議院軍事委員會聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）出席參議院軍事委員會聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

海軍代理部長在國會作證，不能隨便編故事。對美國官員來說，在國會聽證會上說出不精確甚至不實的話，是非常嚴重的政治與法律風險。因此，台灣不需要急著用「他不是最終決定者」、「這只是個人說法」來安慰自己。台灣當然可以說沒有收到正式資訊，這是外交程序上的事實；但同時我們也要承認，美方高層在國會公開說出「暫停」二字，同樣是政治現實的一部分。

重啟軍售機率遠高於不在出售　台灣該問是有沒有其他方式維繫和平？

面對這種消息，台灣最不需要的是情緒化，也不用自我催眠。140億美元軍售案即使真的暫停，對台灣當下的國防能力不會立刻造成直接破口，因為軍售批准到交貨，本來就可能需要數月甚至數年。今天不會因為少了一紙軍售批准，明天國防就失去戰力。這點必須講清楚，否則只會讓社會陷入不必要的恐慌，增加無謂的政治口水！

可是，這不代表事情不嚴重。真正嚴重的地方，是台灣能不能理解當今台灣對美軍購的本質。多年來，台灣社會常把軍售理解成「買武器」，表面上沒有錯，但從兩岸實際的軍事比較，以及國際政治角的現實考量，美國對台軍售更像是一種保險費。台灣花錢買的不只是飛彈、彈藥、系統與裝備，更是在買一個政治訊號：美國仍願意把台灣納入其安全承諾與戰略布局之中。

問題是，今天的訊號變成了：保險公司說它要先看自己的利益，甚至聽聽別人的意見，再決定要不要繼續承保。這才是台灣需要真正讀懂的地方。

台灣當然可以繼續增加國防預算，也可以繼續對美採購更多武器，但如果美國政府的戰略判斷改變，如果川普政府更重視與中國維持某種交易式穩定，如果華府認為台灣議題在某個時刻會妨礙美中關係，那麼台灣應該要看清楚，這不是單純「多付錢」就能解決的問題。國際政治不是便利商店，安全承諾也不是刷卡就一定成交。

不過，筆者要強調，這不代表美國未來就不會再賣武器給台灣。事實上，正因為現實考量，重新啟動軍售的機率遠高於未來不在出售軍備給台灣！

直白的說，美國軍火商不會讓140億美元輕易飛掉，更不會希望台灣這個市場未來就沒有了獲利機會。所以，比台灣更急著恢復軍售的，其實很可能是美國軍工產業。如無意外，他們一定會遊說白宮與國會，希望對台軍售繼續。

只是，台灣要看清楚，在川普任內即使軍售恢復，內容也可能受到美中互動的影響。華府可能會重新調整售台武器項目，把北京特別敏感、被視為攻擊性的武器從清單中拿掉，改以更容易被包裝成「防衛性」的項目推進。換句話說，台灣未來仍可能買得到武器，但買什麼、何時買、怎麼買，都會越來越受到美中關係氣候的影響。

這就是台灣長期面對的困境：我們以為軍售是國防問題，其實很多時候它是政治問題；我們以為買武器是在累積安全，其實也可能是在測量美國的政治意願；我們以為美國支持台灣是價值選擇，但在川普式外交裡，它也可能變成一張可以討價還價的籌碼。

所以，台灣真正該問的不是「美國還賣不賣武器？」而是除了強化國防增強嚇阻力之外，台灣還有沒有其他方式可以維繫和平？

▼台灣長期面對的困境：我們以為軍售是國防問題，其實很多時候它是政治問題；我們以為買武器是在累積安全，其實也可能是在測量美國的政治意願。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

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翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

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