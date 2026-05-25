從林志玲到張凌赫　藍綠白政客集體「撞臉明星」的政治審美破產

▲近年台灣政治圈掀起了一股令人啼笑皆非的「撞臉風潮」。打開新聞，不分藍綠白，各陣營政治人物的「人設」彷彿都成了一本演藝圈與影視劇的群星錄。（圖／記者周宸亘攝）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

近年台灣政治圈掀起了一股令人啼笑皆非的「撞臉風潮」。打開新聞，不分藍綠白，各陣營政治人物的「人設」彷彿都成了一本演藝圈與影視劇的群星錄。

請放下那些令人尷尬的明星標籤 當個「稱職的公職人員」才算真正有了靈魂

從男星到女星，從經典天王到最新陸劇，無一不能拿來當作政治化妝術。有人因為造型與化妝後眉宇間的神韻，被支持者大肆讚譽神似中國大陸當紅古裝劇《逐玉》中的男主角「武安侯」張凌赫；也有人被硬套上「台灣張孝全」或昔日師奶殺手「台版裴勇俊」的標籤。

更誇張的，甚至連不老天王「劉德華」、乃至南韓天團BTS的「金泰亨」都能成為政客往自己臉上貼金、在社群上炒作話題的工具。

這種亂象不只發生在男政治人物身上，女政治人物的明星化包裝更是有過之而無不及。每逢選舉，全台各選區彷彿能量產出無數個「地方林志玲」、「政壇蔡依林」，甚至還曾有立委因為看板角度問題被誤認為港星蔡少芬。

這種從中央到地方、不分黨派、跨越性別都在瘋狂「蹭臉」名人的現象，看似是社群時代下為了拉近與選民距離的「幽默自嘲」與軟性行銷，實則是台灣政治美學的集體破產，更暴露了當代政治人物「缺乏主體性」與「風格焦慮」的殘酷現實。

這種「政治明星化」的包裝套路，背後反映的是一種廉價的行銷偷懶。

在傳統政治中，一個政治人物要建立人設，必須仰賴扎實的論述、獨特的個人魅力，以及經年累月的政策實績。然而，在速食化的社群媒體催化下，深刻的中心思想被視為累贅，長篇大論的政策乏人問津。部分政治人物與幕僚為了追求幾秒鐘的短影音紅利或新聞標題，選擇了最省力的捷徑：直接移植社會大眾對頂級藝人的集體好感。

底子不夠，就靠化妝造型來湊；論述不強，就用明星神韻來補。這種強行跨越時空與劇種的「山寨大合集」，讓嚴肅的台灣政壇宛如一場大型的娛樂模仿秀。

但這種東施效顰的「蹭臉」行銷，真的管用嗎？答案顯然是令人尷尬的。

首先，這種操作完全暴露了「自我風格的喪失」。一個成熟、有抱負的公職人員，理應希望選民記住的是他獨一無二的名字、他的遠見與他的執行力。當你不斷在社群、看板、甚至問政時強化自己「像某某明星」時，你其實是在向大眾宣告：我本人的名字和特質不夠有吸引力，所以我必須寄生在娛樂圈的神話之下。台灣選民要的是能治理城市的專業官員、能監督政府的犀利民代，而不是一個拙劣的「山寨版明星」。

其次，這是一種對選民智商的集體冒犯。娛樂圈明星的養成，仰賴的是其專業的作品與無可替代的個人特質。政治人物在沒有相對應的顏值與氣質下，強行將自己與這些神級名人連結，不僅無法產生美感，反而形成了一種強烈的「違和感」與「滑稽感」。

這種由幕僚與粉絲強行催眠選民的作法，非但無法提升政治質感，反而將嚴肅的公共事務討論徹底庸俗化，讓政治沦為一場又一場的低俗秀（low show）。

更深一層來看，這反映了當代政客「核心論述空洞」的失落焦慮。因為在施政或法案上拿不出令人耳目一新的牛肉，所以只能在皮相上做文章，試圖用「長得像明星」來掩蓋「政績像張白紙」的窘境。這種「金玉其外，敗絮其中」的包裝手法，正是當前台灣政治大環境「重包裝、輕實質」的最諷刺縮影。

政治可以幽默，也可以接地氣，但絕對不該流於沒有靈魂的複製與寄生。

台灣的選民已經逐漸對這種藍綠白集體陷入的「視覺疲勞」感到厭倦。我們期待看到的，是政治人物能在議事廳裡展現無可取代的專業，在街頭巷尾展現真正屬於自己的草根魅力，而不是整天對著鏡子、活在「明星幻覺」裡。

請放下那些令人尷尬的明星標籤吧！當政客們不再急著當「武安侯」或「林志玲」，而是能挺直腰桿、好好當一個「稱職的公職人員」時，台灣的政治美學才算真正有了靈魂。

▼台灣的選民已經逐漸對這種藍綠白集體陷入的「視覺疲勞」感到厭倦。我們期待看到的，是政治人物能在議事廳裡展現無可取代的專業，在街頭巷尾展現真正屬於自己的草根魅力，而不是整天對著鏡子、活在「明星幻覺」裡。（圖／資料照)

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