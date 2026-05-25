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「台灣軍售」會是伊朗停火的最後一張拼圖嗎？

我們想讓你知道…台灣軍售不是伊朗停火的最後拼圖；最後拼圖仍是伊朗核問題、區域安全安排與大國能源利益。但台灣軍售已成為川普試圖重組美中關係、降低中東戰事成本時可動用的政治籌碼。

▲。（圖／路透）

▲問題不在於台灣問題是否真的能決定伊朗停火，而在於川普政府是否正把台灣軍售從「印太嚇阻」降格為「大國談判籌碼」。（圖／路透）

●湯名暉／台灣大學國家發展研究所博士候選人，現為東協經濟貿易文化發展協會研究員

北京的「川習會」後，台灣正在被推向伊朗停火、稀土貿易與美中貿易的交易清單之中。問題不在於台灣問題是否真的能決定伊朗停火，而在於川普政府是否正把台灣軍售從「印太嚇阻」降格為「大國談判籌碼」。

台灣不一定是伊朗停火關鍵拼圖　卻可能被川普式的交易外交他者化

白宮對川習會的說法強調，美中同意伊朗不能擁有核武，並呼籲重開荷莫茲海峽；中國外交部的版本則凸顯習近平警告川普，台灣問題是中美關係中最重要問題，美方必須「格外謹慎」處理。

這兩個議題在「川習會」後持續發生關聯，甚至被拿到國會討論。這已足以說明：台灣不一定是伊朗停火的關鍵拼圖，卻可能被川普式的交易外交他者化。

「川習會」結束至今，訊號逐漸升溫。第一，川普在訪中後稱對台140億美元軍售是與北京打交道的「很好的談判籌碼」，甚至說是否批准「取決於中國」。

第二，他公開表示會與台灣總統賴清德通話，這若成真，將突破1979年美國轉向承認北京後的外交慣例（The Guardian, 2026a）。

第三，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）在國會表示，部分對外軍售暫停，是為了確保美軍有足夠彈藥支應「Epic Fury」伊朗行動；台灣總統府則回應，尚未收到美方調整軍售的正式通知。美國的政策訊號、軍工體系，與領袖外交同時發生作用。

然而，若問「台灣軍售會不會是伊朗停火最後一張拼圖」，較審慎的答案是：不太可能是實質拼圖，但已成為可被川普操作的外交籌碼。伊朗停火的真正結構，仍在於核濃縮、制裁解除、荷莫茲海峽通航、以色列安全、海灣國家利益，以及中國、俄羅斯是否願意約束伊朗的能源與軍民兩用供應鏈。

中國當然希望荷莫茲海峽恢復穩定，因為能源與全球航運中斷也會傷及中國出口經濟；王毅在川習會後說，中方鼓勵美伊透過談判處理核問題，並認為解決海峽僵局的根本在於永久、全面停火。但是北京要不要協助川普從伊朗戰爭脫身，主要看能源、制裁與美中關係總帳，不會只因台灣一案而改變其戰略盤算。

真正把台灣軍售拉進伊朗戰爭的，是美國軍工產能與彈藥庫存。CSIS評估，「Epic Fury」雖未使美軍在當前伊朗戰場立即無彈可用，但高強度使用戰斧、愛國者、THAAD攔截彈等關鍵彈藥，使未來西太平洋衝突風險升高；若要恢復部分彈藥庫存，可能需一至四年（Cancian & Park, 2026）。另一份CSIS分析指出，美軍在伊朗戰爭中已消耗大量長程精準彈藥與防空攔截彈，而這些正是西太平洋戰場需要的關鍵能力。

因此，高雄所說的「暫停確認彈藥」並非全無軍事邏輯；問題在於，若行政部門把供給限制包裝成對北京讓步，軍工產能瓶頸就會模糊化為地緣政治的妥協。

美國本身的既有制度也不支持把台灣軍售完全交易化。《台灣關係法》明定，美國應提供台灣足以維持自我防衛能力的防衛物資與服務，且由總統與國會依台灣防衛需求判斷其性質與數量。

美國跨黨派參議員在川習會前致函川普，要求正式通知國會140億美元對台軍售，並強調美國對台支持「不應被談判」。川普可以在行政流程上拖延、排序或重新包裝軍售，但很難把台灣安全承諾全部轉換成對中談判籌碼，這還將與即將立法的「六項保證」發生衝突。

台灣的因應不應只是「川賴電話」　更應轉化為「不可替代夥伴」

然而，川普的交易式語言可能鼓勵北京測試美國底線，川普與習近平談論對台軍售，會削弱雷根時代「六項保證」中不與北京協商對台軍售的精神。對川普而言，台灣確實是「好用」的談判工具：它敏感、象徵性高、北京高度在意，而短期內又不必立即支付美軍傷亡代價。

若川普需要中國在伊朗問題上協助降溫，包括能源購買、制裁執行、對德黑蘭施壓或荷莫茲海峽安排，對台軍售就可能被他拿來測試北京的回報。但這種操作的收益有限、代價極高。它或許能換得北京在措辭上支持停火，卻會使北京相信只要在台灣問題上施壓，美國就會把盟友與夥伴利益放上談判桌；也會使日本、菲律賓、韓國與歐洲盟邦重新估算美國安全承諾的可信度。

台灣的因應不應只是可能發生的「川賴電話」，台灣更應把自身從「可交易標的」轉化為「不可替代夥伴」：加速國防特別預算、無人載具與反無人機系統、彈藥共同生產、戰備韌性、後勤分散與美國國會連結。

賴清德在就職兩周年談話中主張，維持台海和平穩定、阻止外力改變現狀，是台灣國家戰略目標；國防投資不是為了挑釁，而是為了避免戰爭。這正是台灣應對川普交易外交的基本論述：台灣越能自我防衛，就越不容易被交易。

總結而言，台灣軍售不是伊朗停火的最後拼圖；最後拼圖仍是伊朗核問題、區域安全安排與大國能源利益。但台灣軍售已成為川普試圖重組美中關係、降低中東戰事成本時可動用的政治籌碼。

若只是短期彈藥調度，華府應清楚說明恢復時程；若是對北京的隱性讓步，則將削弱美國在印太的嚇阻信用。台灣的戰略任務不是猜測川普會不會「賣台」，而是降低自己被交易的可能性：以國防投資、產業韌性、美台軍工合作、國會外交與民主夥伴網絡，強化美國對台灣的戰略資產依存度。韓國投資美國的造船業，台灣同樣能以投資無人機產業提升議價能力。

▼賴清德在就職兩周年談話中主張，維持台海和平穩定、阻止外力改變現狀，是台灣國家戰略目標；國防投資不是為了挑釁，而是為了避免戰爭。這正是台灣應對川普交易外交的基本論述：台灣越能自我防衛，就越不容易被交易。（圖／記者劉耿豪攝）

▲▼。（圖／記者劉耿豪攝）

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