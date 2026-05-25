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談前總統馬英九安養風波　失智照顧的社會化轉型

我們想讓你知道…一個公眾人物家庭的艱難抉擇，不該只是一場爭議與揣測，而應該成為台灣整個社會願意正視失智症的關鍵轉型契機。保護脆弱的失智症患者與其背後承載重擔的家屬，

▲。（資料照／翻攝馬英九臉書）

▲前總統馬英九的家人近日公開呼籲其退休安養，其妻周美青更委請家人代為處理對外事務。（資料照／翻攝馬英九臉書）

●陳擷安／科技集團法務

前總統馬英九的家人近日公開呼籲其退休安養，其妻周美青更委請家人代為處理對外事務。這場引發政壇與社會高度關注的家庭風波，無論外界如何進行政治解讀，其背後最令人動容且必須正視的，是一位妻子在承載了漫長且沉重的照顧重量後，走到不得不公開那一刻的無助與決心。

這場溫情背後　沉重呼籲回頭檢視整體的長期照顧法治

這無情地扯開了台灣高齡化社會最不願面對的殘酷真相：一個由妻子、女兒或媳婦在無聲處獨自承受的長照悲歌。台灣目前失智人口已突破三十萬，且隨著高齡化持續攀升，馬前總統家人的公開呼籲，正巧為長期被視為難以啟齒、羞於對外聲張的失智症議題，敲響了一記讓全社會從封閉走向正面面對的制度警鐘。

這場由公眾人物家庭衍生出的社會討論，台灣失智照顧責任長期被鎖在家庭內部、缺乏社會化承擔的結構性問題。在台灣傳統文化與孝道觀念的綁架下，失智症往往被化約為家庭內部的私事，照顧重擔更是隱形且不對稱地落在家庭內部的特定女性身上。

家屬往往為了保護當事人的尊嚴，選擇對外淡化、甚至否認認知功能退化的事實，因為「承認」本身就可能讓外界投以異樣的眼光。

這種將公共衛生與高齡危機私法化、家庭化的後果，是第一線照顧者在長達數年甚至數十年的日常磨耗中，面臨著身心崩潰與經濟斷裂的雙重打訊，凸顯出國家社會安全網在面對高齡失智海嘯時的嚴重失能。

從這場溫情背後的沉重呼籲回頭檢視台灣整體的長期照顧法治，政府必須深刻體認到，單靠過去那套以時數補貼、喘息服務為主的點狀舊思維，已經無法應對現代失智家庭高強度的照顧對抗。

台灣現行的《長期照顧服務法》與相關預算，多偏重於身體失能的居家照顧與基本的勞務替代，對於失智症患者特有的精神行為症狀（BPSD）、空間安全管理，以及對核心照顧者的心理與財務支持，在體制上存在著極大的防護盲點。

政府編列預算雇用居服員，往往只能解決前端局部的勞動替代，卻無法緩解核心照顧者二十四小時隨時緊繃的心理孤立。這種重後端零星勞務、輕前端家庭支持的官僚作風，正是台灣環境治理體制上的最大盲區。

大刀闊斧從以下幾個層面推動根本性的政策改革

要徹底發揮此次公眾人物公開效應的制度價值，並將馬前總統家庭的痛轉化為翻轉失智政策的契機，衛生福利部與相關主管機關應結合法規彈性，大刀闊斧地從以下幾個法治與國家財政層面推動根本性的政策改革：

第一，全面修法確立失智照顧者身心支持之法律位階與專款制度：行政院應推動《長期照顧服務法》的通盤修正，將「照顧者減壓與心理支持」明確列為國家法定的服務項目，並建立國家級「失智症家庭照顧者支持專款基金」。

法律應賦予主管機關對重度失智家庭的一線照顧者，提供制度化的心理諮商、勞動權益保障與實質的經濟津貼。有了明確的法律授權與獨立財政來源，國家才能名正言順地介入，打破照顧者因孤立而走向全面崩潰的悲劇體制。

第二，建構智慧化失智社區防線與公私協力機制：衛福部應立刻打破過去封閉的醫療與長照體制，主動與警政署、數位發展部及地方創生團體跨界合作。在全台各社區精準布建結合AI影像辨識與智慧定位的友善防線，提升失智長者在公共空間的安全韌性。

同時，政府應輔導各類民間互助網絡，成立法制化的「失智照顧者互助喘息據點」，透過科技App建立即時支援平台，讓在地的常態性社群人口成為二十四小時的隱形互助眼線。當全民參與的防護網建立起來後，家庭內部的女性照顧者才能在社群的支持下重獲喘息。

一個公眾人物家庭的艱難抉擇，不該只是一場爭議與揣測，而應該成為台灣整個社會願意正視失智症的關鍵轉型契機。保護脆弱的失智症患者與其背後承載重擔的家屬，

▼周美青、馬以南對馬英九基金會風波事件發表聲明。（圖／律師龍毓梅提供）

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