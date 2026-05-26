馬英九的人設光環　無法保護他到最後

▲金溥聰記者會裡最有象徵意義是授權書。馬英九用毛筆親手寫了委任狀，委託金溥聰調查蕭、王二人涉嫌侵占與背信。金溥聰等於拿著授權書告訴所有人，馬英九的意志此刻由我承載。（圖／記者湯興漢攝）

●張進逸／ TIA研究員

金溥聰召開記者會，指控蕭旭岑和王光慈違反財政紀律，蕭旭岑則發聲明說要對金溥聰提告。三人調查小組前一天公布結論，認為無具體確切客觀證據可證明蕭、王私吞財物。大姊馬以南更早之前已經向北院聲請輔助宣告，配偶周美青聲明應委請馬以南代表馬英九發聲。馬英九自己則透過基金會釋出多段錄影及親筆手寫聲明，痛斥蕭旭岑是貪汙犯，堅稱並未失智。

兩種信任失去了共同的錨點 爭的是同一件事「誰比較能代表馬英九」

​無論真實情況為何，但每一方都聲稱自己在保護馬英九，問題在於馬英九身邊為什麼會同時有那麼多條互相矛盾的「保護」路線，而且每一條都看似有其道理？這一切不會只是偶然，這是馬英九一輩子的政治管理方式，走到晚年之後的必然結果。

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馬英九從政超過40年，他最核心的政治資產就是他的人設。清廉、自律、守法，撐起了他整個公共形象。這個品牌在他權力高峰時非常好用，因為有許多人相信馬英九是乾淨的，所以也願意相信他身邊的安排大致沒問題。他不需要把每一條權責都用白紙黑字劃清楚，他身邊的相關事務，只要馬英九還親自坐鎮，靠信任就能維持運作。

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個人品牌光環的好處是降低制度成本，壞處則是延後制度建設。等到需要制度才能維持運作的那一天，才會發現根本還沒完成基本的建置。

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金溥聰跟蕭旭岑代表的是兩種完全不同的信任。金溥聰人稱「金小刀」，從29歲開始就在馬英九身邊，角色一直是處理危機和關鍵場面。馬英九需要有人擋子彈、有人出面切割、有人把話講到對手聽得懂的時候，找的就是金溥聰，這是危機型信任。

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蕭旭岑則不同。他先入府，後續在基金會當了多年執行長，陪馬英九處理卸任後的公共活動，兩岸青年交流、台商往來、募款、出訪行程，全由他經手。他的角色是維持日常運轉，需要知道馬英九的習慣，知道什麼事怎麼處理，會符合馬英九的心意。這是慣例型信任。

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危機型信任和慣例型信任在馬英九還能清晰管理時可以並存，因為兩條線最終都由馬親自拍板。但馬英九一旦老化，身體狀態開始被質疑，兩種信任就失去了共同的錨點。它們不再合作，而走向競爭。爭的是同一件事，就是誰比較能代表馬英九。

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金溥聰記者會裡最有象徵意義是授權書。馬英九用毛筆親手寫了委任狀，委託金溥聰調查蕭、王二人涉嫌侵占與背信。金溥聰等於拿著授權書告訴所有人，馬英九的意志此刻由我承載。

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但身為家屬的周美青和馬以南的聲明不談財務，重點放在照護。她們指向的是一個完全不同的馬英九，一個需要醫療安排、不應該再被公共事務消耗的馬英九。她們甚至已經向法院聲請輔助宣告。這直接觸碰了最敏感的神經，就是馬英九到底還能不能清楚地替自己做決定。

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蕭旭岑主打的是第三條路線。他不拿授權書，不談照護，談的是長年工作慣例。王光慈的聲明也是這個走向，捐款人不願入基金會帳所以改捐個人，經馬英九同意用於公務，也已交出會議紀錄和單據。他們要守住的不只是自己有沒有違法，而是過去好幾年代表馬英九運作的那整套模式的正當性。一旦這些全被說成未經授權，整段基金會運作史都要被推翻。

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所以這場風波的底層不是帳務問題，是代理權問題。過去馬英九一句話就能終結爭議，他說信誰就是信誰。但現在他自己的意思即使靠影片、授權書、親筆信來證明，都還是無法有效取信於人，每一方都有空間宣稱自己才懂「真正的馬英九」。

▼蕭旭岑主打的是第三條路線。他不拿授權書，不談照護，談的是長年工作慣例。（圖／記者徐文彬攝）

馬英九最強政治招牌就是清廉 正因為太相信自己太多本該制度化的邊界從沒被建立



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金溥聰在記者會上提到王光慈擔任副執行長期間，有將近一年時間一直躲著馬英九，兩人接觸只有五次，甚至交代同事說如果總統找她就說不在。金溥聰還稱，王光慈曾規劃將馬英九辦公室租約和租車提前解約，並推動將馬英九改為榮譽董事長。但另一邊的說法完全不同。據風傳媒引述知情人士，王光慈迴避馬英九是因為馬英九健康變化後性情轉變，她在陪同出訪期間曾遭遇嚴重的情緒失控場面，身心嚴重受創，此後長期處於恐懼狀態。調查小組約詢後，認定她的處境更接近被霸凌者。

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兩邊版本差距極大，目前都沒有經過司法認定。但不管哪一邊比較接近事實，一個副執行長跟董事長之間的關係可以崩壞到這種程度，而組織在將近一年裡完全沒有任何程序去有效處理，這就是整個基金會長期靠信任代替制度的結構性後果。

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馬英九現在的困局是，他越想證明自己頭腦清明，外界就越會問為什麼需要證明。他錄影片、毛筆簽名、發聲明，每一個動作都是要告訴大家他還能做主，但這些動作本身就說明了他的主導權已經不再是不證自明的。過去的馬英九不需要錄影片來證明自己沒有失智。不是因為他比現在健康多少，而是因為那時候沒有人敢問，也沒有人需要問。

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台灣的卸任總統禮遇有終身俸、安全護衛、事務人員、醫療保健等禮遇，制度處理的是待遇問題，但沒有任何制度處理卸任元首的政治名聲該怎麼保全。在這裡，就充分體現了整件事最矛盾的地方。

馬英九一輩子最強的政治招牌就是程序與清廉，但正因為他太相信自己的品牌可以掌控一切，太多本該制度化的邊界從來沒有被建立。這也導致基金會的捐款怎麼運用、台商的錢進個人還是進法人或是根本不能收、誰有權代表馬英九出訪，誰有權安排馬英九見什麼人，這些問題在大家關係好的時候全靠默契配合。不過，當默契還在的時候叫信任，默契不在就變成黑箱。同樣一件事，換一個時間點看，意義完全不同。

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馬英九一輩子最在意名聲。但今天他的名字跟現金照片、輔助宣告、幕僚互告、貼身幕僚被其壓力導致身心重創這些字眼綁在一起，不是因為他突然不清廉了，而是過去太多問題被他的光環所掩蓋，沒有被制度化地處理。但人的生理機制有其極限，最終還是要靠穩定可信的制度，才能確保如常運行。

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這件事最可能的處理就是循司法途徑解決，但不管判決為何，政治上的爭議已經徹底浮上檯面。一個長期用人設光環取代制度的政治人物，到了晚年，沒有足夠制度保護下，只能依靠身邊真正信任的人。只是那些人是否真的值得信任，目前外界也還是霧裡看花，這也是最讓人唏噓的地方。

▼馬英九現在的困局是，他越想證明自己頭腦清明，外界就越會問為什麼需要證明。（圖／馬英九基金會提供）

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