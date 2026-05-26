美國延宕軍售　台灣究竟是鋼鐵盟友還是談判籌碼？

▲最近，台灣國防圈出現一枚震撼彈。美國代理海軍部長宣布：因為伊朗戰事吃緊，美方決定暫停對台總額約 140 億美元的軍售。（圖／達志影像／美聯社）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

最近，台灣國防圈出現一枚震撼彈。美國代理海軍部長宣布：因為伊朗戰事吃緊，美方決定暫停對台總額約 140 億美元的軍售。

美國官方給出的理由冠冕堂皇：產能有限，必須優先支援中東前線。但明眼人都看得出來，這正好坐實了川普與習近平會晤後的新態勢。這場大動作，無異於給台灣澆了一盆冷水—在華府的政治算盤裡，台灣的安全似乎不是「堅若磐石」的承諾，更像是一張隨時準備推上談判桌與中共博弈的籌碼。

背後的政治心機才是真黑幕

誠然，從烏克蘭的泥淖、以巴的烽火到伊朗的叫陣，全球遍地開花，美國軍工產能被壓得喘不過氣，優先支援現役戰區也符合軍事邏輯。

然而，這個理由真的站得住腳嗎？

台灣這筆 140 億美元的軍購案，原本就是拉長到 5 至 10 年分批交付。就算工廠產能真的開不出來，大可「少給一點」或「遲到一下」，何必「全面喊卡」？更耐人尋味的是，這波產能寒冬似乎具有「選擇性」—日本、韓國、沙烏地阿拉伯的軍購訂單依然穩如泰山，唯獨台灣被送進了冷凍庫。

這不禁讓人懷疑：產能不足只是煙幕彈，背後的政治心機才是真黑幕。

140 億美元背後的三大戰略破口

軍事專家李翔宙的研判一針見血，這次軍售延宕，直接暴露了台灣當前面臨的三大戰略危機：

1.台灣成了隨時可拋的「地緣政治提款機」

這意味著美國會根據自身的外交、經濟或軍事利益，隨時調整對台政策。歷史的劇本總是驚人地相似：1972 年， 尼克森訪中，為了「聯中抗蘇」犧牲台灣。1979 年，美中建交，台灣被迫斷交。2026 年，面對中東烽火與美中貿易談判，台灣的軍購再度被按下了暫停鍵。這條歷史鐵律再明顯不過：當老大哥面臨更迫切的自身利益時，台灣的安全隨時可以被打包奉送。

2.「戰略模糊」面具扯下，嚇阻力正在破產

長期以來，美國靠著「不駐軍，但賣你先進武器」的戰略模糊政策，維持台海微妙的平衡，讓北京不敢輕舉妄動。如今，川普政府打破了這個神話。當北京發現美國會為了其他國際利益而把台灣晾在一邊時，這無異於向對岸釋放錯誤訊號，可能誘使中國大陸誤判形勢，誤以為美國協防台海的決心不過如此，進而拉高兩岸衝突的引信。

3.防衛戰力失血，內部信心動搖

軍售一停，不僅打亂了國軍的戰力升級進度，更致命的是彈藥與零組件供應鏈的斷鏈，導致現役裝備妥善率直線下滑。更糟糕的是「內傷」：過度依賴外援的戰略，一旦被「斷供」，台灣內部的矛盾便開始激化。一派人高喊「美國不可靠」，另一派人堅持「美國是唯一救星」，這種社會集體焦慮與分歧，正在悄悄瓦解我們好不容易建立的防衛共識。

鋼鐵內功 全面提升自主防衛

毫無疑問，北京正坐在台下看這齣戲。台灣裝備老化、戰力停滯，兩岸軍力天平進一步向大陸傾斜。對北京而言，這次事件更像是一場「壓力測試」，讓他們看清了美國在經濟利益與軍事承諾之間的搖擺與掙扎。在亞太這盤大棋局上，台灣正從一根「固定支柱」，變成一個「可變變數」。

這記當頭棒喝雖然痛，但也給了台灣一個重新審視「買安全策略」的契機。雞蛋不能放在同一個籃子裡，台灣的國防策略必須立刻啟動「安全轉型」。

求人不如求己。台灣必須加速本土先進武器的研發與量產，補齊彈藥與零件庫存。唯有自己手裡的傢伙夠硬，在外援被斷絕時，我們才有一搏的底氣。

雖然美國是主要賣家，但台灣應積極開闢第二、第三管道，與其他民主國家進行密而不宣的防衛合作與技術交流。同時，透過爭取國際聯合演習與訓練，借力使力，提升整體嚇阻效能。

戰略築牆 建立國防「緩衝墊」

國防建設不能像洗三溫暖，隨著老大哥的臉色忽冷忽熱。我們需要預先編列「危機應變預算」與「裝備交付緩衝期」，讓軍隊升級不受單次軍售延遲的影響。

在維持台美情誼的同時，台灣外交手段要更靈活、更具自主性。科技、經濟、軍事交流要多管齊下，把自己打造成全球產業鏈不可或缺的「矽盾」，讓國際社會為了自身利益，非保台灣不可。

美國暫停軍售，既是一場驚心動魄的國安警訊，也是催生台灣自我覺醒的「成人禮」。

國際局勢如翻雲覆雨，唯有扔掉「事事依賴大國」的拐杖，擦亮自主、彈性且全方位的國防戰略，台灣才能在驚濤駭浪的地緣政治中，真正掌握自己的命運與未來。

▼求人不如求己。台灣必須加速本土先進武器的研發與量產，補齊彈藥與零件庫存。唯有自己手裡的傢伙夠硬，在外援被斷絕時，我們才有一搏的底氣。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

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