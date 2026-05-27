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政治羅生門的背後　馬英九基金會「家變」與「財務內訌」的深層結構

我們想讓你知道…不論最終財政紀律案的司法結果為何，外界看到的，不再是當年的清廉與風采，而是一個陷入財務疑雲、路線爭議、以及被家人與政治盟友在兩端拉扯的遲暮強人。

▲。（圖／記者湯興漢攝）

▲這場風波某種程度上，是金溥聰等「老臣」在協助馬英九重新重整基金會的制度規範，試圖清理他們眼中缺乏制衡、甚至逐漸脫離常軌的決策模式。（圖／記者湯興漢攝）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

馬英九基金會近日爆發的連環風波，從兩名前心腹蕭旭岑、王光慈被控違反財政紀律，到內部調查小組以「查無實據」引發金溥聰親上火線反擊，再到馬英九夫人周美青與大姊馬以南聯手向法院聲請「輔助宣告」。種種看似離奇的劇情交織在一起，實則上演了一場融合了政治路線之爭、幕僚權責劃分、法律攻防與家庭照顧權移轉的政治羅生門。

這起事件不僅僅是一本非營利組織的帳目爭議，更是馬英九晚年政治遺產與實質控制權的拉鋸戰。以下從五大核心爭點進行深度剖析：

一、 財政紀律案　現金與「兩套帳」的內控模糊地帶

金溥聰代表馬英九召開記者會，出示蕭旭岑與台商手捧現金的合照、以及王光慈發放未入帳現金年終獎金等證據，質疑兩人違反財務內控，將基金會運作與重要印信過度集中於特定人手中。

然而，蕭旭岑隨即強硬反擊，澄清這些款項是企業界與台商因馬英九卸任禮遇即將結束，「指名捐給馬英九個人」的私帳，且早已向馬請示並「全數用於公務」。

這揭示了台灣政治人物基金會長期存在的「公帳」與「私帳」模糊地帶。對內部調查小組而言，若資金屬於「台商捐給馬個人、馬指示用於公務」，且王光慈能拿出對應的春聯、日曆、公務行程等單據核銷，在法律帳目上便很難直接認定有「私吞財物」的具體事證，這也是為何薛香川、尹啟銘、李德維組成的3人小組最終做出「無法證明違紀」的結論。

但對金溥聰而言，這種「不入公帳、私自經手」的行為，本質上就是破壞財務內控制度的灰色地帶，雙方對於「財政紀律」的定義與合規標準，存在著根本性的認知落差。

▼對金溥聰而言，這種「不入公帳、私自經手」的行為，本質上就是破壞財務內控制度的灰色地帶，雙方對於「財政紀律」的定義與合規標準，存在著根本性的認知落差。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼。（圖／記者湯興漢攝）

二、 薪資結構與職權劃分　高度信任下的管理真空

金溥聰爆料，基金會員工總薪資達1,020萬元，而蕭、王兩人薪資加總就佔了近500萬元。在非營利組織（NPO）的管理實務與社會觀感中，如此高比例的薪資配置確實容易引發內部側目。

這反映出馬英九過去數十年對核心幕僚「高度信任、放手授權」的管理風格。當馬英九步入高齡，未再實質過問財務細節時，幕僚在職稱、人事與薪資上的自主決定，便在組織內部形成了實質上的管理 vacuum（真空）。

這場風波某種程度上，是金溥聰等「老臣」在協助馬英九重新重整基金會的制度規範，試圖清理他們眼中缺乏制衡、甚至逐漸脫離常軌的決策模式。

三、 兩岸路線的隱形角力　宋濤與「行程認知」的羅生門

除了財務問題，這場風波背後更隱含著嚴重的政治路線裂痕。現任執行長戴遐齡指控蕭旭岑赴中會見國台辦主任宋濤，馬英九完全不知情；金溥聰更引述證詞，質疑蕭旭岑以「老闆自己忘了」來掩蓋隱瞞行程的事實。反之，蕭旭岑則力挺自身路線，認為相關活動皆符合馬英九的核心政治理念。

蕭旭岑近年作為馬英九兩岸政策的強力推手，頻繁往返兩岸。但在這場內訌中，其赴中行程演變成「隱瞞」與「遺忘」的口水戰。

這說明馬英九陣營內部對於兩岸路線的推進節奏、以及幕僚是否在未獲充分授權下過度擴張政治代表權，產生了嚴重的猜忌。金溥聰等人的介入，不只是清理財務內控，更是要在政治路線上為馬英九進行全面避險，防止卸任元首的政治招牌在高度敏感的兩岸局勢中被過度消費。

四、 輔助宣告　家人對「政治叢林」的法律防火牆

全案最引人注目的轉折，莫過於周美青與馬以南向台北地方法院聲請對馬英九的「輔助宣告」，並透露是基於醫囑，認為馬目前「不宜公開露面」。

「輔助宣告」在法律上是針對因心智缺陷，致使其意思表示或辨識效果之能力顯有不足之人所設的保護制度。一旦法院在未來裁定准許，馬英九未來進行重要法律行為（如處分財產、出任董事、甚至進行重大訴訟）皆需經過法院指定的輔助人（家人）同意。

馬家人選在此時遞狀，背後隱藏著強烈的「止損」與保護動機：

中斷政治惡鬥： 家人眼見馬英九被捲入與昔日愛將的互控、甚至要對簿公堂，不忍其晚年清譽與精神心力消耗在訴訟中，試圖透過法律手段，由家人重掌其對外法律行為的代表權，使其退出風暴。

質疑近期決策的合法性： 若法院最終裁定輔助宣告，馬英九過去一段時間召集董事會、撤換執行長、甚至對外重組調查團隊的行為，其當時的心智法律效力都將面臨對手阵营的法律挑戰。這形同是家人以另一種方式，對金溥聰、戴遐齡主導的「肅清行動」按下暫停鍵。

五、 馬英九的反擊　對「英雄遲暮」的意志捍衛

令人唏噓的是，面對家人的法律保護令，馬英九本人卻選擇透過親簽手寫信與影片，極力駁斥外界失智的傳言，甚至在影片中大動作拋出「貪污」等重字，強調要對財政紀律案追究到底。

這種「當事人」與「家屬」公開且巨大的意見分歧，展現了一位昔日政治強人對自身心智能力、尊嚴與主體性的強力捍衛。馬英九不願意被外界貼上「失智、被蒙蔽」的標籤，更不甘心餘生就在「被輔助」的框架中被淡出政治舞台。

他選擇與金溥聰站在同一陣線，試圖證明自己依然清醒、依然能主導大局，卻也讓這場基金會風波，演變成一場元首晚年「家庭照護 vs. 政治盟友」的痛苦拉扯。

結論　沒有贏家的終局之戰

這場馬英九基金會的「家變」風波，在金溥聰與蕭旭岑各執一詞、法律攻防蓄勢待發的態勢下，已經淪為一場極其複雜的政治羅生門。隨著未來檢調是否主動偵辦台商捐款案、以及台北地院對馬英九進行醫療鑑定等程序展開，這場風波註定沒有贏家。

不論最終財政紀律案的司法結果為何，這場內訌都已經深刻地消耗了馬英九的政治遺產。這是一位卸任元首在政治光環漸次消逝後，權力真空、幕僚內鬥與家庭保護互相激盪下的悲劇縮影。外界看到的，不再是當年的清廉與風采，而是一個陷入財務疑雲、路線爭議、以及被家人與政治盟友在兩端拉扯的遲暮強人。

▼外界看到的，不再是當年的清廉與風采，而是一個陷入財務疑雲、路線爭議、以及被家人與政治盟友在兩端拉扯的遲暮強人。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼。（圖／記者黃克翔攝）

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