當美國豪擲630億布局量子運算　台灣還能只談少子化與政治攻防？

▲賴清德總統520談話雖提及民主、經濟與安全，但整體論述仍偏重傳統政治語境與產業延續思維，對於AI、量子科技、數位治理與智慧國力的戰略高度，仍顯不足。（圖／記者劉耿豪攝）

●陳宏達／台灣高等檢察署主任檢察官

美國政府近期大舉投入超過美元六百三十億元布局量子運算，被視為繼AI之後，下一場決定全球科技霸權的戰略競賽。量子科技未來不僅將重構AI運算能力，更可能顛覆加密、金融、軍事、通訊、網路安全與國防體系。這不是單純的科技投資，而是新世代的國力競逐。

相較之下，賴清德總統520談話雖提及民主、經濟與安全，但整體論述仍偏重傳統政治語境與產業延續思維，對於AI、量子科技、數位治理與智慧國力的戰略高度，仍顯不足。

台灣已經沒有太多時間 不能繼續用「昨天的方法」面對明天的戰爭

真正值得憂心的是：

世界已進入「科技國力重組」時代，但台灣公共政策，卻仍停留在上一個世代的治理節奏。

今天的國家競爭，早已不是只有GDP、軍購或出口數字，而是：誰掌握AI？誰擁有量子運算？誰控制高階晶片？誰能建立數位主權？誰的司法、行政與國安體系能率先完成智慧化？

未來十年，科技將不只是經濟工具，而是新的國家安全本體。

尤其量子運算一旦成熟，現行加密系統可能全面失效。金融交易、政府機密、軍事通訊、國安資料，甚至人民個資，都可能面臨重構風險。這意味著，未來真正的國安危機，不一定來自飛彈，而可能來自演算法與算力差距。

更嚴峻的是，台灣雖擁有半導體優勢，卻仍缺乏整體性的「AI國家戰略」。

我們看到的是：

—各部會零散推動AI

—司法體系數位化速度遲滯

—大量公務流程仍停留紙本思維

—資料治理與資安整合不足

—法律與制度跟不上科技演進

—人才持續被全球高薪市場吸走

甚至，當全球開始建立「主權AI（Sovereign AI）」與本土大型語言模型時，台灣社會對AI的討論，還停留在「學生能不能用ChatGPT寫作業」？

這不是技術問題，而是國家戰略視野問題。

賴總統520談話若真正要回應人民對未來的焦慮，恐怕不能只停留在政治穩定與產業口號，而必須提出更具穿透力的國家藍圖：

第一，將AI、量子科技、資安與數位治理，提升至國安戰略層級。

第二，建立跨部會「智慧國家委員會」，由總統直接統籌。

第三，全面推動司法、行政、國安與公共服務AI化。

第四，建立本土繁體中文法律與政府大型語言模型。

第五，以國家力量培育AI與量子科技人才。

第六，提前布局量子時代的加密與國安防護。

否則，台灣很可能出現最危險的局面：擁有世界級晶片產業，卻沒有世界級智慧治理能力。未來真正會拉開國家差距的，未必只是半導體製程，而是整個政府體系能否完成「智慧化革命」。

美國正在用國家力量押注下一個時代；而台灣已經沒有太多時間，不能繼續用昨天的方法，面對明天的戰爭。

▼賴總統520談話若真正要回應人民對未來的焦慮，恐怕不能只停留在政治穩定與產業口號，而必須提出更具穿透力的國家藍圖。（圖／記者林敬旻攝）

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