ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

當美國豪擲630億布局量子運算　台灣還能只談少子化與政治攻防？

我們想讓你知道…美國正在用國家力量押注下一個時代；而台灣已經沒有太多時間，不能繼續用昨天的方法，面對明天的戰爭。

▲。（圖／記者劉耿豪攝）

▲賴清德總統520談話雖提及民主、經濟與安全，但整體論述仍偏重傳統政治語境與產業延續思維，對於AI、量子科技、數位治理與智慧國力的戰略高度，仍顯不足。（圖／記者劉耿豪攝）

●陳宏達／台灣高等檢察署主任檢察官

美國政府近期大舉投入超過美元六百三十億元布局量子運算，被視為繼AI之後，下一場決定全球科技霸權的戰略競賽。量子科技未來不僅將重構AI運算能力，更可能顛覆加密、金融、軍事、通訊、網路安全與國防體系。這不是單純的科技投資，而是新世代的國力競逐。

相較之下，賴清德總統520談話雖提及民主、經濟與安全，但整體論述仍偏重傳統政治語境與產業延續思維，對於AI、量子科技、數位治理與智慧國力的戰略高度，仍顯不足。

台灣已經沒有太多時間　不能繼續用「昨天的方法」面對明天的戰爭

真正值得憂心的是：

世界已進入「科技國力重組」時代，但台灣公共政策，卻仍停留在上一個世代的治理節奏。

今天的國家競爭，早已不是只有GDP、軍購或出口數字，而是：誰掌握AI？誰擁有量子運算？誰控制高階晶片？誰能建立數位主權？誰的司法、行政與國安體系能率先完成智慧化？

未來十年，科技將不只是經濟工具，而是新的國家安全本體。

尤其量子運算一旦成熟，現行加密系統可能全面失效。金融交易、政府機密、軍事通訊、國安資料，甚至人民個資，都可能面臨重構風險。這意味著，未來真正的國安危機，不一定來自飛彈，而可能來自演算法與算力差距。

更嚴峻的是，台灣雖擁有半導體優勢，卻仍缺乏整體性的「AI國家戰略」。

我們看到的是：

—各部會零散推動AI

—司法體系數位化速度遲滯

—大量公務流程仍停留紙本思維

—資料治理與資安整合不足

—法律與制度跟不上科技演進

—人才持續被全球高薪市場吸走

甚至，當全球開始建立「主權AI（Sovereign AI）」與本土大型語言模型時，台灣社會對AI的討論，還停留在「學生能不能用ChatGPT寫作業」？

這不是技術問題，而是國家戰略視野問題。

賴總統520談話若真正要回應人民對未來的焦慮，恐怕不能只停留在政治穩定與產業口號，而必須提出更具穿透力的國家藍圖：

第一，將AI、量子科技、資安與數位治理，提升至國安戰略層級。

第二，建立跨部會「智慧國家委員會」，由總統直接統籌。

第三，全面推動司法、行政、國安與公共服務AI化。

第四，建立本土繁體中文法律與政府大型語言模型。

第五，以國家力量培育AI與量子科技人才。

第六，提前布局量子時代的加密與國安防護。

否則，台灣很可能出現最危險的局面：擁有世界級晶片產業，卻沒有世界級智慧治理能力。未來真正會拉開國家差距的，未必只是半導體製程，而是整個政府體系能否完成「智慧化革命」。

美國正在用國家力量押注下一個時代；而台灣已經沒有太多時間，不能繼續用昨天的方法，面對明天的戰爭。

▼賴總統520談話若真正要回應人民對未來的焦慮，恐怕不能只停留在政治穩定與產業口號，而必須提出更具穿透力的國家藍圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華民國雙十國慶典禮，觀天機幻象2000。（圖／記者林敬旻攝）

思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►從韓國星巴克坦克事件　看跨國企業的文化地雷

►談前總統馬英九安養風波　失智照顧的社會化轉型

►Grab併購foodpanda　恐上演「一家烤肉萬家哭」？

投稿
申訴
關鍵字: 陳宏達 雲論 美國 賴清德 台灣 民進黨 半導體

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
馬英九的人設光環　無法保護他到最後
從韓國星巴克坦克事件　看跨國企業的文化地雷
談前總統馬英九安養風波　失智照顧的社會化轉型
Grab併購foodpanda　恐上演「一家烤肉萬..
「台灣軍售」會是伊朗停火的最後一張拼圖嗎？

推薦閱讀

談前總統馬英九安養風波　失智照顧的社會化轉型

從韓國星巴克坦克事件　看跨國企業的文化地雷

馬英九的人設光環　無法保護他到最後

養小孩最燒錢不是學費！十大育兒支出排行曝光　冠軍讓..

司法能量正在失血　詐騙問題豈止刑責

Grab併購foodpanda　恐上演「一家烤肉萬..

「台灣軍售」會是伊朗停火的最後一張拼圖嗎？

從林志玲到張凌赫　藍綠白政客集體「撞臉明星」的政治..

趙少康又說中了嗎？　從李登輝到鄭麗文的國民黨路線警..

當美國豪擲630億布局量子運算　台灣還能只談少子化..

相關文章

馬英九恐遭申請「輔助宣告」　綠委錯愕：水太深不便評論

馬英九恐遭申請「輔助宣告」　綠委錯愕：水太深不便評論

馬英九基金會內鬥風波持續延燒，基金會董事李德維今（26）日公開一段馬以南傳給前國安會秘書長金溥聰的簡訊內容，將申請對馬英九的「輔助宣告」，並..

2小時前

沈伯洋嗆拖延設變電所　蔣萬安：沒正確能源政策怎有穩定電力？

沈伯洋嗆拖延設變電所　蔣萬安：沒正確能源政策怎有穩定電力？

國民黨青年團看五星旗神舟發射嗨喊很激動　綠委傻眼：這有點瘋了喔

國民黨青年團看五星旗神舟發射嗨喊很激動　綠委傻眼：這有點瘋了喔

中國不滿德國跨黨派議員見賴清德　訪團主席：不會接受第三方干涉

中國不滿德國跨黨派議員見賴清德　訪團主席：不會接受第三方干涉

藍營酸提名沈伯洋「一屍五命」　沈回謝謝關心：市民關心的是市政

藍營酸提名沈伯洋「一屍五命」　沈回謝謝關心：市民關心的是市政

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

談前總統馬英九安養風波　失智照..

談前總統馬英九安養風波　失智照..

從韓國星巴克坦克事件　看跨國企..

馬英九的人設光環　無法保護他到..

養小孩最燒錢不是學費！十大育兒..

司法能量正在失血　詐騙問題豈止..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面