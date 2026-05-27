ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

天下人總是負馬英九　落到今天這步田地「都是個性使然」

我們想讓你知道…馬英九落到今天這步田地，離開舞台的背影如此難看，一切都是個性使然。

▲。（圖／馬英九基金會提供）

▲正常人不會把小小的一件事，搞到這般田地，告幕僚、切割親姐、懟周美青。正常人不會想要透過錄影證明自己正常，也不會去問律師自己有沒有失智，而是會找醫生開個證明。（示意圖／資料照）

●單厚之／資深媒體人

馬英九病了！現在應該不會有多少人還懷疑這件事。正常人不會把小小的一件事，搞到這般田地，告幕僚、切割親姐、懟周美青。正常人不會想要透過錄影證明自己正常，也不會去問律師自己有沒有失智，而是會找醫生開個證明。

在馬英九眼中「只有天下人負他」　無論是國民黨、蕭旭岑還是馬以南

馬英九基金會指控蕭旭岑、王光慈不讓他參加活動，而馬英九自己也不敢出席金溥聰開的記者會。網路上很多挺馬人士將砲口指向馬以南，把馬以南說得一無是處，馬英九基金會代理執行長戴遐齡暗指馬以南欺騙、背叛馬英九，讓馬英九心情低落、紅了眼眶。但卻對周美青的聲明隻字不提，彷彿馬英九並沒有這個配偶一般。

事情回推兩個月，在馬英九基金會切割蕭旭岑、王光慈之初，大概沒有人會想到今天的局面。老闆厭棄下屬，講話難聽，大概也就這樣，一方悶不吭聲、一方發洩完了，事情也就該過了。

沒想到事情居然越鬧越大，從老闆下屬之間的關係，一路演變到基金會內戰，馬英九家變，似乎把所有人都扯進來一起毀滅。國人在看戲的同時，也不得不佩服馬英九和金溥聰「搞事」的能力。

國人現在看到的馬英九，是一個昏聵、跋扈的暴君，與國人印象中守法有度、一絲不苟、重視形象的馬英九大相逕庭。

馬英九或許是沒有「病識感」，或許是無法接受自己的狀況，必須要做些什麼來證明自己。但在看不懂馬英九的同時，我們也不禁會懷疑，會不會現在這個無法自制的馬英九，才是真實的馬英九？

馬英九與幕僚王光慈互動的一些細節已經被媒體披露出來，明明是馬英九傷害了王光慈，到了金溥聰的嘴裡成了王光慈心虛躲著馬英九、根本不是外傳的對馬英九盡心盡力。馬英九不看任何證據、不聽任何辯解，不惜一切代價，就是要追殺到底。

這和馬英九8年執政何其類似，明明是完全執政，泛藍在立法院席次超過3/4，多到可以修憲，但馬英九和時任立法院長王金平的關係就是一直無法緩解。最終鬧出「九月政爭」，還把出國參加女兒婚禮的王金平，說成是畏罪潛逃，等到媒體報導真相之後，又下令要王金平限期歸國，絲毫不覺得自己有任何錯。

如果沒有「九月政爭」，立法院那個會期就會通過《服貿條例》，也就不會有後來的「太陽花運動」，馬英九第二任後期也不會這麼慘，甚至成了別人口中「敗光光」國民黨的前主席。

2014年縣市長選舉國民黨大敗，從選前的4都11縣市跌到1都五縣，馬英九黯然請辭黨主席，由朱立倫接任。馬英九卻在2016年大選前兩個月，於新加坡進行「馬習會」，這是兩岸從1949年分立以來，時隔66年雙方領導人的唯一一次會面，奠定了馬英九在兩岸的歷史定位。

馬英九創造自己歷史定位的同時，卻全然沒有考慮國民黨的死活，兩個月後國民黨的立委席次從64席掉到35席，民進黨加上時代力量共73席，兩個打一個都還有剩。國民黨自此開啟了長達10年的在野，至今還看不到盡頭。

馬英九的昏聵、偏執、不知輕重、不顧他人利益並不是從今天才開始的，而是長久以來一貫如此，只是因為今天這些離譜的鬧劇，才讓馬英九的問題清楚地浮現在大眾眼前。在馬英九的眼中，只有天下人負他，而自己從來不曾辜負任何人，無論是國民黨、蕭旭岑還是馬以南。

馬家已經提了「輔助宣告」，馬英九的功過幾乎已經可以提前蓋棺論定了。馬英九曾經是國民黨眾望所歸的救星，帶領國民黨贏得2008、2012兩次大勝，卻也是國民黨由盛轉衰的最大罪人，國民黨淪為長期在野、中常會權力真空、接連幾個黨主席都「令不出黨中央」，都和馬英九擔任黨主席的師心自用有關。如果不是馬英九，國民黨再慘也不會到今天的地步。

馬英九創造了自己在兩岸的歷史定位，但在太陽花後台灣社會獨派力量高漲，馬英九卻堅持要「馬習會」，結果不僅沒有扭轉台灣的統獨天平，反而讓偏獨的聲量更高，國民黨不僅輸了選舉，兩岸情勢也更加緊張、關係更加倒退。

2020年國民黨情勢稍好，馬英九搞出了郭台銘選總統，連續為禍國民黨兩次總統大選。2024年馬英九整合藍白不成，又在選前講出「相信習近平」的言論，重創侯友宜的選情，最終侯友宜的選前之夜都沒有請馬英九。

2024年選後，馬英九在北京進行「馬習二會」，成了兩岸交流的代表性人物。如今為了鬥臭蕭旭岑和王光慈，兩岸被鄭麗文整碗端走，自己卻成了笑話。馬英九落到今天這步田地，離開舞台的背影如此難看，一切都是個性使然。

▼在馬英九的眼中，只有天下人負他，而自己從來不曾辜負任何人，無論是國民黨、蕭旭岑還是馬以南。（圖／記者李毓康攝）

▲▼。（圖／記者李毓康攝）

思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●本文獲授權，轉載自「美麗島電子報」，以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►從韓國星巴克坦克事件　看跨國企業的文化地雷

►談前總統馬英九安養風波　失智照顧的社會化轉型

►Grab併購foodpanda　恐上演「一家烤肉萬家哭」？

投稿
申訴
單厚之專欄

單厚之專欄 單厚之

資深媒體人，曾任職中時、聯合、蘋果、壹周刊、三立新聞網、明日報、TVBS周刊...等多家媒體。

單厚之最新文章

more

天下人總是負馬英九　落到今天這步田地「都是個性使然..

如果沒有川習會　賴清德的520會長怎樣？

沈伯洋的外溢海嘯　綠營要慎防

鄭麗文該感謝「賊人」

馬英九的後宮甄嬛傳　幾乎是「馬王政爭」翻版

關鍵字: 單厚之 雲論 馬英九 馬英九基金會 金溥聰 輔助宣告 國民黨 蕭旭岑 馬以南 李德維

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
天下人總是負馬英九　落到今天這步田地「都是個性使然..
超越私人恩怨的法治教育！期待司法嚴審馬辦風波　樹立..
當中央補助成為政治工具－－從《財劃法》爭議看地方財..
政治羅生門的背後　馬英九基金會「家變」與「財務內訌..
當美國豪擲630億布局量子運算　台灣還能只談少子化..

推薦閱讀

天下人總是負馬英九　落到今天這步田地「都是個性使然..

政治羅生門的背後　馬英九基金會「家變」與「財務內訌..

當美國豪擲630億布局量子運算　台灣還能只談少子化..

超越私人恩怨的法治教育！期待司法嚴審馬辦風波　樹立..

談前總統馬英九安養風波　失智照顧的社會化轉型

司法能量正在失血　詐騙問題豈止刑責

當中央補助成為政治工具－－從《財劃法》爭議看地方財..

馬英九的人設光環　無法保護他到最後

美國延宕軍售　台灣究竟是鋼鐵盟友還是談判籌碼？

養小孩最燒錢不是學費！十大育兒支出排行曝光　冠軍讓..

相關文章

TVBS民調／一面倒！蔣萬安支持度58%輾壓　沈伯洋僅1行政區領先

TVBS民調／一面倒！蔣萬安支持度58%輾壓　沈伯洋僅1行政區領先

2026年台北市長選舉將屆，由民進黨不分區立委沈伯洋對戰國民黨現任市長蔣萬安。根據TVBS民調中心公布最新民調，蔣萬安支持度為58%，大幅領..

3小時前

蕭旭岑與台商「捧現金照」燒向馬英九　馬辦：韓螢煥當天未捐款

蕭旭岑與台商「捧現金照」燒向馬英九　馬辦：韓螢煥當天未捐款

6/1啟程訪美　鄭麗文掛保證「不拖美國下水」：不成為麻煩製造者

6/1啟程訪美　鄭麗文掛保證「不拖美國下水」：不成為麻煩製造者

賴清德也推「育兒減工時」　北市府：樂見中央跟進、願分享經驗

賴清德也推「育兒減工時」　北市府：樂見中央跟進、願分享經驗

賴清德推18項生育支持方案　傅崐萁嗆「偷」：剽竊藍白政見

賴清德推18項生育支持方案　傅崐萁嗆「偷」：剽竊藍白政見

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

天下人總是負馬英九　落到今天這..

天下人總是負馬英九　落到今天這..

政治羅生門的背後　馬英九基金會..

當美國豪擲630億布局量子運算..

超越私人恩怨的法治教育！期待司..

談前總統馬英九安養風波　失智照..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面