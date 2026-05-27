天下人總是負馬英九　落到今天這步田地「都是個性使然..

▲正常人不會把小小的一件事，搞到這般田地，告幕僚、切割親姐、懟周美青。正常人不會想要透過錄影證明自己正常，也不會去問律師自己有沒有失智，而是會找醫生開個證明。（示意圖／資料照）

●單厚之／資深媒體人

馬英九病了！現在應該不會有多少人還懷疑這件事。正常人不會把小小的一件事，搞到這般田地，告幕僚、切割親姐、懟周美青。正常人不會想要透過錄影證明自己正常，也不會去問律師自己有沒有失智，而是會找醫生開個證明。

在馬英九眼中「只有天下人負他」 無論是國民黨、蕭旭岑還是馬以南

馬英九基金會指控蕭旭岑、王光慈不讓他參加活動，而馬英九自己也不敢出席金溥聰開的記者會。網路上很多挺馬人士將砲口指向馬以南，把馬以南說得一無是處，馬英九基金會代理執行長戴遐齡暗指馬以南欺騙、背叛馬英九，讓馬英九心情低落、紅了眼眶。但卻對周美青的聲明隻字不提，彷彿馬英九並沒有這個配偶一般。

事情回推兩個月，在馬英九基金會切割蕭旭岑、王光慈之初，大概沒有人會想到今天的局面。老闆厭棄下屬，講話難聽，大概也就這樣，一方悶不吭聲、一方發洩完了，事情也就該過了。

沒想到事情居然越鬧越大，從老闆下屬之間的關係，一路演變到基金會內戰，馬英九家變，似乎把所有人都扯進來一起毀滅。國人在看戲的同時，也不得不佩服馬英九和金溥聰「搞事」的能力。

國人現在看到的馬英九，是一個昏聵、跋扈的暴君，與國人印象中守法有度、一絲不苟、重視形象的馬英九大相逕庭。

馬英九或許是沒有「病識感」，或許是無法接受自己的狀況，必須要做些什麼來證明自己。但在看不懂馬英九的同時，我們也不禁會懷疑，會不會現在這個無法自制的馬英九，才是真實的馬英九？

馬英九與幕僚王光慈互動的一些細節已經被媒體披露出來，明明是馬英九傷害了王光慈，到了金溥聰的嘴裡成了王光慈心虛躲著馬英九、根本不是外傳的對馬英九盡心盡力。馬英九不看任何證據、不聽任何辯解，不惜一切代價，就是要追殺到底。

這和馬英九8年執政何其類似，明明是完全執政，泛藍在立法院席次超過3/4，多到可以修憲，但馬英九和時任立法院長王金平的關係就是一直無法緩解。最終鬧出「九月政爭」，還把出國參加女兒婚禮的王金平，說成是畏罪潛逃，等到媒體報導真相之後，又下令要王金平限期歸國，絲毫不覺得自己有任何錯。

如果沒有「九月政爭」，立法院那個會期就會通過《服貿條例》，也就不會有後來的「太陽花運動」，馬英九第二任後期也不會這麼慘，甚至成了別人口中「敗光光」國民黨的前主席。

2014年縣市長選舉國民黨大敗，從選前的4都11縣市跌到1都五縣，馬英九黯然請辭黨主席，由朱立倫接任。馬英九卻在2016年大選前兩個月，於新加坡進行「馬習會」，這是兩岸從1949年分立以來，時隔66年雙方領導人的唯一一次會面，奠定了馬英九在兩岸的歷史定位。

馬英九創造自己歷史定位的同時，卻全然沒有考慮國民黨的死活，兩個月後國民黨的立委席次從64席掉到35席，民進黨加上時代力量共73席，兩個打一個都還有剩。國民黨自此開啟了長達10年的在野，至今還看不到盡頭。

馬英九的昏聵、偏執、不知輕重、不顧他人利益並不是從今天才開始的，而是長久以來一貫如此，只是因為今天這些離譜的鬧劇，才讓馬英九的問題清楚地浮現在大眾眼前。在馬英九的眼中，只有天下人負他，而自己從來不曾辜負任何人，無論是國民黨、蕭旭岑還是馬以南。

馬家已經提了「輔助宣告」，馬英九的功過幾乎已經可以提前蓋棺論定了。馬英九曾經是國民黨眾望所歸的救星，帶領國民黨贏得2008、2012兩次大勝，卻也是國民黨由盛轉衰的最大罪人，國民黨淪為長期在野、中常會權力真空、接連幾個黨主席都「令不出黨中央」，都和馬英九擔任黨主席的師心自用有關。如果不是馬英九，國民黨再慘也不會到今天的地步。

馬英九創造了自己在兩岸的歷史定位，但在太陽花後台灣社會獨派力量高漲，馬英九卻堅持要「馬習會」，結果不僅沒有扭轉台灣的統獨天平，反而讓偏獨的聲量更高，國民黨不僅輸了選舉，兩岸情勢也更加緊張、關係更加倒退。

2020年國民黨情勢稍好，馬英九搞出了郭台銘選總統，連續為禍國民黨兩次總統大選。2024年馬英九整合藍白不成，又在選前講出「相信習近平」的言論，重創侯友宜的選情，最終侯友宜的選前之夜都沒有請馬英九。

2024年選後，馬英九在北京進行「馬習二會」，成了兩岸交流的代表性人物。如今為了鬥臭蕭旭岑和王光慈，兩岸被鄭麗文整碗端走，自己卻成了笑話。馬英九落到今天這步田地，離開舞台的背影如此難看，一切都是個性使然。

▼在馬英九的眼中，只有天下人負他，而自己從來不曾辜負任何人，無論是國民黨、蕭旭岑還是馬以南。（圖／記者李毓康攝）

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