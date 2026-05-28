川普訪華　戰略衝突下的戰術穩定虛實

▲2026年5月，川普（Donald Trump）於13日至15日訪問中國大陸，與習近平舉行峰會。這是美國總統時隔9年再度訪中，全球高度關注。會後，雙方宣布構建「建設性戰略穩定關係」，習近平並將於秋季回訪華府。（圖／路透）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年5月，川普（Donald Trump）於13日至15日訪問中國大陸，與習近平舉行峰會。這是美國總統時隔9年再度訪中，全球高度關注。會後，雙方宣布構建「建設性戰略穩定關係」，習近平並將於秋季回訪華府。

在人民大會堂的掌聲與天壇的庭園漫步背後，一個根本問題始終盤旋：這場戰術穩定究竟是結構性衝突的暫時休兵，還是兩個大國關係的真正轉折？本文將從台灣問題的紅線交鋒、經濟協議的交易本質，以及對第三方的外溢效應三個層面，剖析這場峰會的虛實與局限。

台灣問題 交易檯面上的「核心利益」與「談判籌碼」

中國大陸在此次峰會中將台灣定位為「最主要議題」。據中方通報，習近平向川普強調，若台灣問題處理不當，兩國將「碰撞甚至衝突」。這是中國大陸核心利益的清晰紅線。相較之下，美方官方發布的事實清單對台灣隻字未提，僅聚焦貿易、投資與伊朗議題。然而在鏡頭之外，川普對台灣的態度才是峰會最耐人尋味之處。

離京後，川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時直言，對台軍售是「非常好的談判籌碼」，並暗示他可能暫緩已獲國會批准、價值約140億美元的對台軍售方案。他更表示：「我們要飛行9500英里去打一場仗？我不想那樣」。《經濟學人》據此分析，川普對台灣議題的思維似乎已明顯受到習近平影響，對台承諾出現鬆動跡象。

從北京的角度看，這種轉變本身就是勝利。中國大陸學者將川普的言論形容為「巨大突破」，官媒則藉此向台灣社會傳遞「美國不值得信賴」的訊息。然而這種所謂的「突破」建立在極不穩固的基礎上：川普將台灣問題視為談判籌碼，本身意味著這張牌隨時可以重新打出。

彭博專欄作家瓦斯瓦尼警告，將對台軍售視為交易工具，可能瓦解數十年來維繫台海微妙平衡的戰略模糊政策，同時嚴重削弱美國在印太地區的承諾可信度。

對中國大陸而言，川普以商人邏輯處理地緣政治風險固然提供了短期契機，但這種策略本質上無法從根本上推進統一目標，反而可能激化台灣內部的避險動機。

經貿協議 數字背後的交易本質與執行風險

在經濟領域，雙方宣布了具體協議。根據白宮公布的事實清單，中國大陸承諾2026年至2028年間每年至少採購170億美元美國農產品，並初步採購200架波音客機；雙方還將設立貿易理事會與投資理事會作為協調機制。波音訂單低於外界預期的500架，而2017年川普訪華時曾簽署價值約2500億美元的協議備忘錄。有評論直言，此次經濟成果「遠低於預期」。

更深層的問題在於協議的可執行性。中方發布的經貿成果僅稱為「初步共識」，與美方「歷史性協議」的定位存在明顯落差。雙方對同一套文件的解讀差異，預示著未來的摩擦空間。

此外，協議完全繞開了半導體出口管制、關稅減讓等核心爭議，雙方只是暫時擱置而非解決結構性矛盾。正如華府智庫專家所言，當前產出的是「有限、可包裝且可控的成果」，這大概已是雙方所能承受的極限。

更深層的制約在於雙方國內政治。川普即將面臨2026年期中選舉，國內通膨與財政赤字壓力巨大；而中國大陸明年將舉行共產黨全國代表大會，習近平可望進入第四任期。兩國領導人都需要一場穩定的外交成果，這正是雙方願意達成妥協的核心驅動力。然而，一旦各自國內政治壓力變化，這些脆弱共識將面臨嚴峻考驗。

區域與全球外溢 周邊國家面臨的選擇壓力

美中短暫的戰術穩定，對夾縫中的第三國產生複雜影響。以日本為例，自去年11月高市首相的台灣相關答辯以來，中日關係持續緊張。中國大陸在此次峰會中展現自信，可能導致其對日態度更趨強硬，尤其在歷史問題與釣魚台主權爭議上立場更難妥協。

對歐洲而言，美中關係的緩和則可能帶來雙重壓力：一方面，中國大陸正日益不滿歐盟在電動車補貼調查與關鍵礦產供應鏈上的政策；另一方面，美中「休戰」可能使歐洲成為美國經貿壓力的下一個目標，尤其在對中科技出口管制協調問題上，歐盟將面臨更艱難的抉擇。

在伊朗問題上，美中達成共識，反對伊朗擁核、呼籲重開荷莫茲海峽。但這更像各自表述的「聯合聲明」而非實質協作。中國大陸需要與伊朗維持友好關係以維繫中東政策影響力，不可能全力配合美方施壓。中國大陸同時購買美國原油與農產品、減少對中東石油依賴的做法，也顯示北京無意完全倒向華盛頓。

結語

川普訪華無疑為美中關係按下了暫停鍵。台灣紅線的明確重申、經貿機制的建立、元首外交的熱絡，都為短期穩定提供了基礎。然而，將對台軍售視為交易籌碼的輕率言論，遠低預期的經濟協議，以及雙方官方表述的明顯落差，在在顯示這份穩定協議的脆弱本質。

真正決定美中關係走向的，從來不是一次峰會，而是兩國對彼此長期意圖的基本判斷。當中國大陸將「建設性戰略穩定」框定為未來三年的戰略指引，當川普口中的交易隨時可能翻盤，這場戰術穩定更像是在深淵邊緣搭建的一座臨時橋樑。橋或許夠穩，但方向錯了，終點仍是懸崖。對台灣、日本乃至全球而言，在兩強博弈的縫隙中，保持清醒與自主，或許才是最穩健的生存之道。

▼川普訪華無疑為美中關係按下了暫停鍵。台灣紅線的明確重申、經貿機制的建立、元首外交的熱絡，都為短期穩定提供了基礎。（圖／路透）

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