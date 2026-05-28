從黃仁勳Energy到北士科變電所　台灣AI大夢如何不被「末端水管」卡死

▲隨著輝達總部專案於北投士林科技園區（北士科）啟動，一場關於「能源（Energy）」與「電力設施（Electricity）」的政策思辨，旋即在中央與地方、執政與野戰部隊之間引爆。（圖／記者湯興漢攝）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度來台，其一言一行依舊是台灣科技界與政壇的風向球。然而，這次引發社會高度關注的，不只是微電子的晶片算力，而是支持這項新興產業最不可或缺的底氣——電力。

隨著輝達總部專案於北投士林科技園區（北士科）啟動，一場關於「能源（Energy）」與「電力設施（Electricity）」的政策思辨，旋即在中央與地方、執政與野戰部隊之間引爆。

民進黨參選人沈伯洋質疑北市府拖延變電所規劃，恐衝擊招商；台北市長蔣萬安則反詰「沒有能源，何來穩定電力」；新北市參選人李四川更進一步將矛頭指向民進黨的非核家園政策。

在這場煙硝味十足的政治攻防背後，真正值得台灣社會冷靜省思的，是台灣在迎來AI產業黃金期時，正步入一個「總量虛胖、末端梗阻」的供電雙重困境。

黃仁勳的憂慮是源頭的大江大水 還是末端的水管不通？

解構這場論辯，必須先釐清「能源總量」與「電力傳輸」的本質差異。

黃仁勳在受訪時明確指出：「台灣需要更多電力能源，沒有能源就沒有經濟的成長。」他所聚焦的，是國家整體的「能源（Energy）」儲備與結構穩定度。對此，行政院長卓榮泰與經濟部長龔明鑫隨即給出承諾，強調透過天然氣機組併聯以及實質審核核三廠重啟計畫，至2032年前台灣的用電總量「縝密計算後絕無不足」。

然而，中央拍胸脯保證的「總量無虞」，到了地方招商實務上，卻結結實實地撞上了「基礎設施卡關」的牆。

沈伯洋的切入點固然有其選戰攻防的考量，但其提出的「水管理論」在物理結構上卻是事實：能源是源頭的水庫，變電所與輸電網則是將水送進家戶與廠房的水管。 就算中央蓋了再多的發電廠、算出了再完美的供電數據，如果沒有相應的變電所進行降壓與分配，其他縣市發出來的乾淨電力，根本無法實質送進北士科的AI大腦裡。

▼沈伯洋的切入點固然有其選戰攻防的考量，但其提出的「水管理論」在物理結構上卻是事實。（圖／記者周宸亘攝）

北士科供電飽和 戳破「有電就能開廠」的盲點

根據台電釋出的關鍵數據，北士科周邊既有的變電所設備容量「皆已接近飽和」。這意味著，輝達與後續AI產業聚落的進駐，將直接面臨無基礎電力可用的實質邊緣。

為了解決這個迫在眉睫的危機，台電提出了「文林變電所」的長期規劃。然而，魔鬼藏在細節裡：

如果採取地上型變電所，工期需要5年。

如果採取地下型變電所，工期更長達9年。

對於講求「天下武功，唯快不破」的全球AI產業而言，5到9年的基礎設施等待期，幾乎等於宣判技術代差的死刑。即便台電與北市府緊急拋出「臨時變電所」作為解方，其施工許可取得後仍需20個月到2年方能加入系統。

這揭露了一個殘酷的事實：在北士科高調招商、科技巨頭風光進駐的背後，地方政府與國營事業在都市計畫與電力基礎設施的對接上，顯然缺乏超前部署的遠見。當土地已經劃定、企業即將落腳，主政者才開始「最後方案收斂」與「確認土地提供問題」，這種「兵臨城下才挖井」的行政節奏，如何能給予外資長遠投資的信心？

政治修辭 掩蓋不了的物理限制

面對基礎設施的落後，蔣萬安市長反問「沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應」，試圖將焦點拉回中央的能源政策結構。李四川更順勢將球拋向對手蘇巧慧，要求其對核電政策表態。

誠然，中央的能源轉型政策是否過度依賴天然氣、綠能進度是否落後、核電去留的社會共識為何，都是攸關國家發展的根本大計。行政院主動提及核三廠重啟進入實質審核，也印證了中央在面對產業高算力需求時，不得不調整既有的政策步伐。

但地方首長必須明白，能源政策的「大氣候」，不能成為地方基礎建設「小氣候」失職的避風港。 縱使中央明天電力充沛到溢出來，北士科既有變電所飽和、新變電所尚未動工的物理限制依舊存在。把「末端水管沒接好」的責任，完全推給「源頭水庫水不夠」，既無法加速文林變電所的完工，也無助於解決輝達專案啟動後的即時用電需求。

結論 別讓AI產業淹沒在口水與過載的電網中

台灣之所以能在這波全球AI浪潮中站上浪尖，靠的是半導體聚落的硬實力與科技人才的拼勁。然而，要撐起這座島嶼的「護國神山群」，需要的是中央與地方如同齒輪般的精準咬合。

中央政府不能只坐在冷氣房裡看著2032年的用電預測圖自滿，必須正視全台各地因為AI產業進駐而產生的「區域性電網過載」與「輸配電瓶頸」；而地方政府也應展現高效率的行政決斷，加速土地變更與施工許可的審查，別讓攸關國家轉型升級的科技園區，淪為地方與中央互踢皮球的政治籌碼。

黃仁勳給台灣帶來了令人稱羨的AI紅利，但也點出了台灣基礎設施的脆弱性。當科技巨頭的專案儀式啟動，台灣社會與藍綠政客該停止無謂的口水戰了。畢竟，AI算力不講政治立場，它只認實實在在、能透過變電所傳輸過來的穩定電流。

▼黃仁勳給台灣帶來了令人稱羨的AI紅利，但也點出了台灣基礎設施的脆弱性。當科技巨頭的專案儀式啟動，台灣社會與藍綠政客該停止無謂的口水戰了。（圖／記者湯興漢攝）

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