致藍營朋友！真正忠誠是讓馬英九體面退場　還蕭旭岑、王光慈一個公道





▲請各位讀完後，靜下心想一個問題——真正的忠誠，到底是什麼？（圖／記者周宸亘攝）

●文／一位在美華人、中華民國支持者

身為一位旅居美國的華人、中華民國的長期支持者，我這幾日反覆閱讀馬英九基金會風波的相關報導，心情沉重，夜不能寐。今日不揣冒昧，以此文向藍營朋友與所有台灣讀者進一言。

我寫此文，不為攻擊任何人，更不為傷害我素來敬重的馬前總統。本文也不對尚未經司法或獨立程序確認的細節作最後定論——關於馬前總統的健康狀況、王光慈女士是否曾遭受特定形式的職場傷害、基金會內部帳務處理是否仍有程序瑕疵，這些都應該由更完整的證據與正式程序釐清。

然而，即便我們對所有細節保持謹慎，目前公開事實已經足以支持一個最基本的請求：請各位讀完後，靜下心想一個問題——真正的忠誠，到底是什麼？

不爭的事實

讓我們從不爭的事實開始。基金會董事會所授權的三人調查小組（薛香川、尹啟銘、李德維）於 2026 年 5 月 24 日公布結論：歷時一個月又三天、十數次調查會議、訪談六組人員，認定「無具體確切之客觀證據得以證明蕭旭岑、王光慈有私吞財物之情事」，王光慈所提帳務記錄與憑據完整，多可證明現金用於馬前總統本人、機要及隨扈等公務用途。

然而隔日，金溥聰先生、戴遐齡執行長即繞過董事會程序，另行召開記者會，否定調查結論，並對外宣告將循訴訟途徑追究蕭、王責任。基金會並發出聲明，將前執行長王光慈飛機上送醫一事，公開歸因為「飲烈酒過量」、「過度換氣」病史。

同時，馬前總統胞姊馬以南女士已於 5 月 15 日向台北地方法院遞狀，聲請對馬前總統的「輔助宣告」，案由為心智能力顯有不足；周美青女士亦發表聲明，盼馬前總統能真正退休、安享餘年。

以上，是各家媒體（聯合報、中時、自由時報、ETtoday、風傳媒等）皆已報導、各方無人否認的事實。

請看基金會聲明 它否認了什麼、又沒有否認什麼

請藍營朋友仔細閱讀基金會聲明的措辭。它否認了什麼、又沒有否認什麼，本身就是最重要的線索。

聲明說「馬前總統絕無對王光慈有任何暴力行為」——但這裡所指的「暴力」是狹義的肢體暴力。對於以下幾項，聲明皆未予否認：

・「王光慈下跪磕頭」一事，聲明未予否認

・「王光慈飛機上送醫」一事，聲明未予否認——僅以「飲烈酒過量、過度換氣」重

新歸因

・「馬前總統當眾大聲斥責王光慈」一事，聲明自己描述了該場景：「馬一直坐在座位上抱怨行程安排不當，王光慈走到他面前說明，馬大聲斥責王為何都不聽他的指示，王光慈一直說『對不起、會改進』」。

請藍營朋友自問：一位七十餘歲的前總統，在飛機上對一名執行長大聲斥責至對方反覆道歉，而該執行長當日即送醫——即便完全採信基金會的版本，這個場景本身，是否已構成職場上不可忽視的精神壓力？「語言暴力不是暴力」嗎？

更值得正視的是，基金會以「飲烈酒過量、過度換氣」重新歸因送醫事件，這個操作本身就應該讓藍營朋友警覺。事件最基本的時序並無爭議——馬前總統在飛機上大聲斥責王光慈，王光慈當日即送醫。要推翻這個時序之間的可能因果，舉證責任在基金會一方：他們應出示完整的醫療評估與獨立判斷，而不是反過來，以一位前員工的個人病史標籤——「酗酒」、「過度換氣」——直接構築另一個版本的故事。

金溥聰先生迄今並未提出任何證據，足以證明王光慈當日送醫與飛機上的衝突無關，只是片面斷言其與當事人個人健康問題有關。

這個操作模式，在職場霸凌與權力傷害的研究中早有定型。當權力位階較高的一方面對指控時，最常見的反擊不是出示證據，而是攻擊指控者的人格、健康與心理狀態——尤其當對方是女性時，「歇斯底里」、「情緒不穩」、「酗酒」是最常被使用的標籤。污名化受害者，不是反駁事實，而是繞過事實。它的目的不是讓人相信指控不成立，而是讓人覺得指控者「不值得相信」。

此外，由雇主之名向媒體公開一位前員工的個人醫療相關資訊，無論該資訊真偽，已碰觸《個人資料保護法》中關於敏感個資揭露的界線——揭露的時機、場合、目的是否符合比例原則，應由主管機關進一步檢視。

為什麼蕭、王的版本更可信？

蕭、王二人在媒體聲量上明顯居於劣勢。但居於劣勢不等於不可信。請容我說明為什麼他們的版本更值得相信。

第一，他們的版本得到了正式調查的支持。三人小組是由馬前總統本人授權成立的，成員亦非蕭、王舊屬。歷時月餘、訪談多組人員後得出的結論是「無具體確切之客觀證據」可以證明私吞。這不是蕭、王自己說的，是基金會自己授權的調查所說。

第二，金溥聰先生所提的「鐵證」自身就有問題。他在記者會展示蕭旭岑與台商手捧現金的合照，質疑款項未入帳。蕭旭岑回應：這是台商不願將捐款入基金會帳的情形下，於 2024年 3 月 15 日向馬前總統當面請示後，由馬指示用於公務的款項，會議紀錄已提供調查小組；據相關報導，該名台商本人後續亦證實，該款是「捐給馬英九」、由蕭代為接收，並對蕭表示「這筆錢由你們使用」。一個若有意私吞的人，會大方拍照存證嗎？常識會告訴你答案。

第三，調查小組成員李德維先生已在公開訪談中表示：約談過程中聽到包括就醫紀錄、下飛機送醫等相關陳述，三人小組都有所了解。他選擇「不做主觀推斷、保留不說」——但他從未否認這些陳述的存在。一個負責任的調查者選擇保留，恰恰意味著他知道一些公開了會傷及他人（包括馬前總統）的事，而不是他不知道。

第四，也是最重要的一點：蕭、王為什麼不徹底公開？他們手上若有錄音、就醫紀錄、會議紀要，公開即可澄清自己。但他們選擇克制、不全面公開，這個選擇本身值得藍營朋友深思——因為他們知道一旦公開，傷害最深的不是金溥聰先生，而是馬前總統本人。這不是怯懦，這是真正的忠誠——對「人」的忠誠，而非對「人設」的忠誠。

最該被指出的不對稱

請藍營朋友靜心讀這一段，這是整起事件最該被看見的事實。

蕭、王在媒體上之所以處於劣勢，恰恰是因為他們仍在保護馬前總統。而金溥聰先生深知這一點。所以他可以放心地透過記者會、聲明、選擇性釋出錄音（例如那段被解讀為「王舌戰馬金」的 2 月錄音），來塑造王光慈「兇悍」、「不像受害者」的形象——因為他知道蕭、王不會以同等手段反擊。

這在權力倫理上，是一種特別嚴重的不對稱：利用對方比自己更道德的事實，作為攻擊的支點。對方不忍傷害馬，所以他可以放心地以馬之名繼續傷害對方。

▼馬英九基金會董事長馬英九委任戴遐齡執行長召開記者會，前國安會秘書長金溥聰陪同，向社會大眾說明蕭旭岑、王光慈違紀案。（圖／記者湯興漢攝）



金溥聰最新發言所自承的 與所迴避的

金溥聰先生於 5 月 27 日的最新談話中，進一步表示馬前總統「去年 6 月還非常清楚」，但「短短 8 個月退化這麼快，這是我覺得最不可原諒的地方」，並將此歸因於蕭、王讓馬前總統「被 monopoly（壟斷）」、「被繭居」。這段話本身，比他過去任何一次發言都更值得仔細看。

第一，這是金先生本人公開承認馬前總統在過去 8 個月內出現顯著、且他本人形容為「不可原諒」的認知退化。若此屬實，那麼一個更嚴肅的問題隨之而來：在這 8 個月期間，以馬前總統名義簽署的委託、召開的記者會、發出的聲明、發起的訴訟威脅，其法律與道德效力是否更應接受獨立檢驗？不能在需要攻擊蕭、王時主張馬前總統判斷清楚，又在需要解釋衝突時主張他被人壟斷、繭居、認知退化。同一件事，不能兩個版本各取所需。

第二，失智症與相關退化性疾病在臨床上有一個常被忽略的特徵：多疑與被害感本身就是症狀，而非證詞。患者常會覺得身邊照顧者在「孤立」、「控制」、「監視」自己，這在醫學上有明確記錄。馬前總統若曾向金先生表達「被 monopoly」、「被繭居」的感受，這不必然反映客觀現實——也可能是疾病進程本身的一部分。把疾病症狀直接當成對忠誠下屬的指控，醫學上難以站立，道德上更不公道。

第三，這段發言與金先生過去公開發布、用以證明馬前總統健康的多支影片構成明顯張力。如果馬前總統在那些影片公布期間實際上已在快速退化，那麼當時的影片究竟證明了什麼？如果馬前總統在那段期間是清醒的，那麼今天「8 個月急速退化」的歸因又如何成立？這兩個版本不能同時為真。金先生需要回答的，不是蕭、王做了什麼，而是他自己過去與現在的敘述為何相互矛盾。

更值得記下的是，金先生先前曾坦言「馬承認短期記憶差，剛剛講的事情可能會忘記」，但隨即強調馬「對於貪瀆跟清廉沒有糊塗到分不出來的程度」。這個區分本身十分弔詭——一個人若短期記憶有問題，如何「清楚記得」某筆款項是否經過自己的同意？金先生自己的話，已多次為馬前總統的認知狀態做了部分背書。

第四，最該被追問的是時間線。據公開報導，馬家人早在 2025 年 10 月即已對馬前總統公開活動表達高度保留——這個關切遠早於蕭、王與金先生之間的公開衝突，也遠早於今日所謂「繭居」一說。蕭旭岑先生本人亦已於 2026 年 2 月離開基金會職務。如果金先生真正的目的只是「讓馬前總統脫離不當控制」，那麼人事切割其實在三個月前就已完成。為什麼此後仍要持續以記者會、照片、選擇性錄音、聲明與訴訟威脅追打蕭、王？為什麼蕭旭岑多次表達希望當面見馬前總統而未獲安排？這些問題的答案，恐怕已不在「保護馬前總統」的框架內。

第五，蕭、王也是有家庭、有名譽、有承受極限的普通人。社會不應預設他們的克制可以被無限消耗。每多一天人格影射、每多一次媒體放話，他們的家人也在承受。難道只有前總統的尊嚴需要被保護，曾為他付出多年的人就可以被當成代價？

最後，也是最不需要任何專業知識就能判斷的一點——馬前總統的胞姊馬以南女士已正式向法院聲請輔助宣告，夫人周美青女士亦公開表達盼他真正退休的意願。

一位長年重視家庭、敬重姊弟情誼、與夫人關係深厚的馬英九，會在完全清醒的狀態下，公開違逆家中最親近的兩位女性的判斷嗎？金溥聰先生今日所代表的「馬前總統意志」，與馬家中最親近人所表達的意志，已經公開分歧。當這個分歧出現時，誰更接近馬前總統清醒時會做的選擇？這個問題的答案，請藍營朋友坦白問自己——它不需要病歷、不需要錄音、不需要任何隱私資料，只需要對「我們所認識的那個馬英九」的基本理解。

「她敢吵架所以不可能被霸凌」 對受害者的刻板印象

至於「王光慈敢與馬、金舌戰，所以不可能被霸凌」——這是基於對受害者的刻板印象。長期累積的職場心理研究指出：長期承受職場精神壓力者，在職場場域常常表現得能幹、強硬、甚至好鬥，因為這是他們維持職業身分與心理隔離的方式；他們的崩潰，通常發生在私下、在醫療場所、在離開權力結構之後。

「她還能吵架」，從來不能證明「她沒被傷害」。一個人曾經反抗，不代表她沒有受傷；一個人曾經忍耐，也不代表她同意被羞辱。

沉默的代價

接下來這一段，我最不想寫，但必須寫。

根據公開報導，王光慈女士目前正在接受重度憂鬱症治療。即便我們對所有細節保留判斷，「她正處於高度脆弱的心理狀態」這一點，從基金會自身對她「精神不穩定」的暗示中也得到了側面證實。

請各位想像一個畫面：一位一生忠誠的女性幕僚，在被冤指貪污之後，又被以「酗酒」、「不像受害者」之名在媒體上反覆人格化攻擊，而她最敬重的長官的家人、同事、調查者，都選擇沉默或保留——每多一天公開影射，每多一篇媒體帶風向，傷害都可能再加深一分。

等到事情走到不可挽回時，再說「我們原本只是顧全大局」，恐怕已經太遲。沉默不是中立。沉默是允許傷害繼續發生。

雷根的啟示

讓我提一個藍營朋友或許都熟悉的例子。1994 年，雷根總統公開致信美國民眾，宣告自己罹患阿茲海默症。那封信的開頭如此寫道：「我最近被告知，我是數百萬將會罹患阿茲海默症的美國人之一。」

這封信沒有摧毀雷根的歷史地位——它讓他的歷史地位變得更高。因為他選擇了真誠，把疾病的話語權從八卦媒體和政治對手手中收回，交還給他本人。並且——這是常被忽略的一點——他保護了所有為他工作的人。未來任何人若以雷根之名做出傷害他人的事，社會就有清晰的標尺判斷那不是雷根本人。

馬前總統若公開承認自己的健康狀況，會傷害他嗎？不會。真正傷害他的，是讓他在認知功能可能下降的狀態下，被推上火線，在媒體鏡頭前對曾經忠誠的下屬做出嚴厲指控、簽署他未必能完整理解的法律文件、發表他清醒時未必會發的攻擊性聲明。這才是真正在傷害馬前總統的歷史評價。

藍營朋友，請看清楚：金溥聰先生現在所做的一切，無論他主觀意圖為何，在客觀效果上，正在讓馬前總統的晚年走向一場公共傷害事件。

現在應該做的事

那麼，現在應該怎麼辦？我懇切提出六項具體請求：

第一，三人調查小組應在不違反法律與個資保護的前提下，公開更完整的調查內容。不是節錄、不是聲明，而是經適當隱私處理後足以保護蕭、王名譽的調查事證與推論。讓社會看到調查過程，由公眾而非單方記者會來檢驗結論。

第二，在輔助宣告程序審理期間，所有以馬前總統名義對外提出的法律行動，均應暫緩。當一位當事人的認知狀態已由其家屬正式聲請司法審查，任何以其名義發起的訴訟、委託與聲明，在程序未完成前都存有重大效力疑義。基金會應自我節制，法院亦可依職權審酌。

第三，馬家人應發表第二份聲明，明確要求基金會在此期間停止以馬前總統名義對蕭、王進行公開指控或訴訟。馬家親屬不必揭露任何敏感細節、不必觸碰健康話題，只需說一句：「在輔助宣告程序進行中，本家屬不認可基金會以前總統名義對蕭、王發起訴訟與公開指控。」這一句話，就能為被冤者止血，且不傷及馬前總統。

第四，馬家人應公開承認三人小組的調查結論，並向蕭、王表達感謝。不是因為他們有多了不起，而是因為這是被冤指者最基本的公道。

第五，基金會應立即撤回涉及個人醫療資訊的聲明，並停止以「酗酒」、「精神不穩」、「不像受害者」等標籤公開描述王光慈女士。無論該等資訊真偽，以雇主之名向媒體揭露員工醫療資料、並對其人格進行污名化，在道德上與法律上都不應發生。

第六，國民黨黨中央應思考自己的角色。鄭麗文主席已表態「希望這件事愈快落幕愈好」——但讓事情真正落幕的方式，不應是讓被冤者繼續被冤、讓施害者繼續行動。一個現代化政黨，應有公平處理派系糾紛的機制。

人人平等 沒有例外

最後，讓我說一句給所有讀者的話。

台灣是一個民主社會。民主社會的根基之一，是法律之前人人平等、道德標準一視同仁。如果這次事件中對下屬的精神施壓與媒體污衊，發生在另一陣營——比方說，由蔡英文前總統的辦公室對其前幕僚做出來——藍營朋友會接受「為了保護前總統的名譽，大家應該繼續沉默」這樣的處理嗎？我想答案不會是肯定的。

那麼，為什麼這套標準，到了我們自己人身上就要鬆動？

美國一位總統因個人醜聞而被彈劾。即使是美國總統，也不能免於問責。台灣不是要把任何人當皇帝的社會。我們不能在公開場合說「人人平等」，私下卻接受「我們的人犯錯應該被保護」這樣的雙重標準。

馬前總統一生主張清廉、自律、奉公守法。如果他現在因健康因素無法為自己的行為負完全責任，那麼真正符合他本人價值觀的處理方式，正是公開、透明、向受傷害者道歉，而不是動用人脈與媒體去掩蓋。我們不要把他變成一個自己一生反對的那種人。

結語 讓神祇歸於神壇、讓人回到人

我寫這篇文章，不是要傷害馬前總統，更不是要傷害國民黨。

我是要請藍營朋友與所有讀者，認真思考一個問題：真正的忠誠是什麼？是把一個七十多歲、健康可能已有狀況的長者，繼續推上火線替別人衝鋒陷陣；還是讓他在尊嚴中退場，由家人與整個社會一同照顧他的晚年？

是用沉默允許對忠誠下屬的污衊繼續發酵；還是用一份遲到的公道，讓所有曾追隨馬前總統的人，仍能對「跟隨他」這件事保有尊嚴？

是把馬前總統的形象當成一座必須無瑕的紀念碑；還是承認他是一個會老、會病、會犯錯、但本質仍然清廉自持的「人」？

讓神祇歸於神壇，讓人回到人。在神壇上的人，不需要道歉，也無法被原諒，更無法完成自己的一生。只有作為一個人，馬前總統才能真正體面地走完他人生最後一段路。

請三人調查小組，請馬家人，請所有知情的藍營朋友：在事情走到不可挽回之前——請為被傷害的蕭旭岑、王光慈說一句公道話。這也是對馬前總統最深的忠誠。

▼請三人調查小組，請馬家人，請所有知情的藍營朋友：在事情走到不可挽回之前——請為被傷害的蕭旭岑、王光慈說一句公道話。這也是對馬前總統最深的忠誠。（圖／記者林敬旻攝）

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