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為何綠色執政導致台灣「生不如死」？ 　從人口結構崩壞看國安危機

我們想讓你知道…這場人口結構的世紀浩劫，是否與綠色執政的核心政策、治理方針，以及其高度偏向特定意識形態的社會催化，存在著不可推卸的因果關聯？

父母照顧孩子示意圖（圖／達志／示意圖）

▲根據最新人口結構指標，在總人口中，0至14歲的幼年人口占比已萎縮至 11.40％（約265萬人），15至64歲的工作年齡人口占比為 68.24％（約1,587萬人），而65歲以上的超高齡人口占比則正式突破兩成大關，達到 20.36％（約473萬人）。（圖／達志／示意圖）

●約博／時事評論者

截至2026年4月底，台灣的總人口數來到 23,262,544 人。這座曾經充滿經濟活力、寫下亞洲經濟奇蹟的島嶼，如今正被一場無聲的寧靜海嘯吞噬。

根據最新人口結構指標，在總人口中，0至14歲的幼年人口占比已萎縮至 11.40％（約265萬人），15至64歲的工作年齡人口占比為 68.24％（約1,587萬人），而65歲以上的超高齡人口占比則正式突破兩成大關，達到 20.36％（約473萬人）。

這項數據不僅宣告台灣正式跨過國際定義的「超高齡社會」門檻，更揭示了一個殘酷的社會現實：台灣的死亡交叉早已全面擴大，全國每月處於「生不如死」的負自然成長狀態，且此現象已持續超過 60 個月。

固然高齡化與少子化是許多已開發國家面臨的共同趨勢，但在號稱經濟快速增長、科技產業領先全球的台灣，卻迎來了極端惡化的雙重崩壞。回顧過去，自2016年民進黨全面執政以來，台灣人口結構非但未能如同其政策承諾般「扭轉頹勢」，反而在過去幾年呈現雪崩式下滑。

外界不禁要嚴肅質疑：這場人口結構的世紀浩劫，是否與綠色執政的核心政策、治理方針，以及其高度偏向特定意識形態的社會催化，存在著不可推卸的因果關聯？

數據會說話　綠色治下的人口浩劫

若拉長歷史縱深來看，台灣在2008年時，65歲以上的人口比例僅為 10.46％，當時全年嬰兒出生數首度跌破20萬大關，引發了社會對少子女化的廣泛警惕。

到了2016年政黨輪替之際，出生總人數回升至 208,440 人，創下當時的相對高點，展現出台灣社會原本仍具備一定的生育韌性與家庭期待。然而，自2016年民進黨執政起，台灣的新生兒人數竟不可逆地連續9年遭遇雪崩式下滑。

年份 出生人數 粗出生率 / 總生育率 備註說明
2008 198,733 人 8.64‰ / 1.05 人 史上首度跌破20萬大關
2016 208,440 人 8.86‰ / 1.17 人 近年相對高點，下滑起點
2022 138,986 人 5.96‰ / 0.87 人 虎年效應，跌破14萬
2024 134,856 人 5.76‰ / 0.87 人 龍年效應徹底失靈
2025 107,812 人 4.62‰ / 0.695 人 創歷史新低，年減幅高達20%

如上表所示，2016年的 20.8萬人成為了難以企及的歷史高點。2017至2021年間，出生數呈現階梯式「破底」；原先社會寄望於2024年的「龍年效應」能迎來反彈，未料全年僅有 13.4萬人出生。

更令人震驚的是2025年，出生人數進一步崩跌至約 10.7萬人，總生育率直接降至 0.695 人，遠低於維持人口穩定所需的 2.1 人替代水準，使台灣淪為全球生育率最低的國家之一。這種「生不如死」的惡化速度，放眼世界亦是絕無僅有。

經濟大好背後潛藏的危機　高房價扭曲與結構性剝削

綠色執政在宣傳上，總是樂於強調台灣人均GDP超越日韓、股市屢創新高、護國神山光芒萬丈。然而，在這層炫目的總體經濟外衣下，掩蓋的卻是青年世代被體制性剝削的血淚。

民進黨執政期間，全台房價漲幅令人瞠目結舌，房價所得比與租金指數連年刷新歷史紀錄，青年不吃不喝數十年亦難在都會區安居。當「安居」成為遙不可及的奢望，「樂業」便成了諷刺的空談。

高房價與嚴重通膨直接導致了青年實質購買力的停滯與倒退。一個連自己都無法在體制中獲得基本生存安全感的世代，如何敢奢談結婚與生育？

民進黨政府雖然推出了各式「0-6歲國家一起養」的津貼發放，但這種治標不治本的撒錢補貼，在動輒數百萬、上千萬的購屋成本與高昂的私立托育費用面前，不過是杯水車薪。

政府一方面放任房地產炒作、將經濟火車頭寄託於土地資本的泡沫化，另一方面用微薄的社福補貼敷衍選民。其政策底層的偽善與失能，正是將年輕人推向「不婚、不生」深淵的經濟主因。

當國家逐漸去家庭化　價值重心失衡下的人口危機

除了經濟制度的失衡之外，台灣近年更值得警惕的，其實是整體公共文化與價值導向的轉變。長期以來，任何國家的永續發展，都離不開穩定的家庭結構、婚育文化與世代延續。家庭不只是私人情感單位，更是人口再生產、社會倫理傳承，以及國家穩定的重要基礎。

然而，近年台灣公共論述卻逐漸出現一種明顯傾向：國家愈來愈強調個人自我實現、去責任化與去傳統化，卻對家庭、生育與世代責任的公共價值愈發缺乏積極肯定。

尤其自民進黨執政以來，大量政治與行政資源投注於各類性別議題與價值的推動上。這些政策本身或許有其人權上意涵，但問題不在於保障個人權利，而在於國家是否仍願意同等重視家庭、婚育與世代延續的公共價值。

如今的年輕世代，成長於一個高度強調「活出自己」的時代。婚姻不再被視為人生的重要階段，生育更逐漸被理解成個人的可選項，而非世代延續的社會責任。當公共文化長期淡化家庭的核心地位，甚至將傳統家庭價值視為保守、落後或需要被解構的對象時，整個社會對婚育的支持氛圍自然也會隨之弱化。

問題並不在於少數群體本身，而在於國家是否仍願意把「家庭、生育與世代延續」視為核心公共價值。當政府一方面高喊國家安全與永續發展，另一方面卻缺乏重建家庭文化、鼓勵婚育責任的整體戰略時，最終的結果，便是人口結構持續失衡，國家根基逐漸被掏空。

人口危機的本質，從來不只是經濟學問題，而是文明選擇的問題。一個社會究竟要鼓勵什麼價值？要讓什麼樣的生活方式成為主流？又是否仍願意把家庭、婚育與世代延續視為值得尊崇的公共責任？這些問題，最終都將反映在人口結構之上。

當一個社會愈來愈強調個人選擇與自我認同，卻愈來愈難以談論家庭責任、世代義務與人口延續時，「生不如死」的少子化危機，便不再只是統計數字，而會是整體社會文化逐漸失去未來感的警訊

國安危機的真正根源　綠色執政的內部潰敗

民進黨政府屢屢將「國家安全」掛在嘴邊，動輒以抗中保台作為其施政合法性的護身符。然而，台灣真正的國安危機，絕非僅在於外部的軍事威脅，更在於內部人口根基的全面塌陷。當兵源因少子化而面臨捉襟見肘、勞動力市場因超高齡化而失去競爭力、健保與勞保基金因人口結構扭曲而面臨破產，這個國家的防線將從內部不攻自破。

從2020年人口死亡交叉至今，面對持續惡化、超過60個月的「生不如死」負自然成長，綠色執政除了重複發放補貼與召開毫無實質產出的專家會議外，根本拿不出任何具有戰略高度的結構性改革方案。他們既不敢觸碰既得利益集團以真正平抑房價，也無法在文化上重建健康的家庭核心價值，只能任由統計數據在2025年寫下「10.7萬人出生、總生育率0.695」的歷史恥辱紀錄。

綜上所述，台灣人民如今所面臨的「生不如死」困境，絕非單純的「國際趨勢」可以搪塞。它是綠色執政在經濟上放任資本剝削青年、在社會文化上過度沉溺於解構傳統家庭價值，所共同釀成的政策苦果。

若執政當局仍執迷於用亮麗的總體經濟數據自欺欺人，用意識形態的進步神話掩蓋人口崩壞的真相，那麼這座島嶼的未來，若執政當局仍執迷於以亮麗的總體經濟數據粉飾太平，以所謂進步價值的政治光環掩蓋人口結構崩壞的現實，那麼台灣的人口危機，恐怕將不再只是短期統計問題，而會成為影響國家未來數十年的結構性困局。

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