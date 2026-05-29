當AI走進大學　文憑、靈魂與民主裁判的重寫

▲AI進入大學時，沒有撞開校門，只是安靜地躲在學生筆電另一個分頁裡，替他們摘要文本、生成程式、修飾英文、補上報告段落。幾年後，大學才驚覺，這不是一代學生突然變懶，而是一代學生提早學會把認知勞動外包。（圖／Pexels）

●江岷欽／世新大學管理學院院長

AI進入大學時，沒有撞開校門，只是安靜地躲在學生筆電另一個分頁裡，替他們摘要文本、生成程式、修飾英文、補上報告段落。幾年後，大學才驚覺，這不是一代學生突然變懶，而是一代學生提早學會把認知勞動外包。

到了2026年的畢業季，這個幽靈終於走上舞台。AP報導，Google前執行長艾瑞克·施密特 (Eric Schmidt) 在亞利桑那大學對約一萬名畢業生談AI將觸及每個職業、教室、醫院、實驗室、每個人與每段關係時，台下噓聲逐漸升高。施密特回應說，他聽見這一代對「機器正在來臨、工作正在蒸發」的恐懼。這不是無知反科技，而是一種世代抗議：學生不是拒絕未來，而是拒絕被迫為一個可能重寫自己前途的未來鼓掌。

更弔詭的是，反感不等於遠離。多項調查顯示，年輕人一邊大量使用AI，一邊對AI侵蝕學習與就業前景感到憂慮；皮尤研究調查也指出，美國13至17歲青少年用ChatGPT做課業的比例，已由2023年的13%升至2024年的26%。這就是Z世代的科技認知失調：他們在畢業典禮上噓AI，回到宿舍卻打開AI；公開反感，私下依賴；害怕被取代，卻被迫熟練取代自己的工具。

藍皮書復辟、AI道歉與自證清白

在美國大學校園裡，AI把作弊從違規行為變成日常工具。過去作弊需要舊考題、人際網絡、抄襲技巧與膽量；現在，一個孤獨學生在宿舍裡就能完成整條生產線。

更辛辣的是，它不只替學生寫答案，也開始替學生寫悔過書。伊利諾大學香檳分校入門資料科學課中，學生疑似偽造出席與參與紀錄；被教授警告後，數十封幾乎相同的AI道歉信湧入信箱，反覆出現「我誠心道歉」(I sincerely apologize) 之類語句。真誠忽然成為模板，懊悔也被自動生成。

但故事還有另一面，而且更不舒服。誠實學生也開始被AI偵測工具逼入自我監控狀態。學生為避免被誤控，開始保存Google Docs版本紀錄、時間戳記截圖，甚至錄下數小時寫作過程。

馬里蘭大學研究者警告，現有AI偵測器尚不足以作為學校實務判斷依據；史丹福大學研究也指出，AI偵測工具更容易把非英語母語者的文字誤判為AI生成。

這意味著，AI時代的學術誠信危機，不只是學生可能作弊，而是誠實學生也必須像嫌疑人一樣保存證據。當學習變成取證，教育就從信任共同體退化為監控程序。

教師也愛AI 大學也愛科技巨頭

對於AI的倫理問題，若只責備學生，未免太方便。教育的弔詭在於，許多教師擔心學生用AI偷走學習，自己卻用AI備課、分組、整理資料、生成教材，甚至批改作文。

這不是說教師不能用AI，而是說教育倫理不能只向學生單方面要求。學生用AI寫作文，可能被稱為作弊；教師用AI查核軟體批改作文，卻常包裝成效率提升。當學生外包寫作被譴責，教師外包評分被稱讚，教育倫理就不再是技術問題，而是權力問題。

更大的變化，是大學本身正在成為科技巨頭的訓練場。加州大學這個擁有數十萬學生的公立大學系統，宣布推動「AI賦能大學」(AI-empowered university)；OpenAI則稱與加州大學合作，是其截至當時最大規模的ChatGPT部署，涵蓋約50萬學生與教職員。加州大學還與亞馬遜、輝達等企業合作，辦AI夏令營、導入雲端平台、訓練學生使用企業工具。這不是一所學校買了一套軟體，而是一整個公共高教系統把自己交給AI時代重新命名。

當學生用AI寫作業，教師用AI批改作業，大學再把整個校園交給科技巨頭訓練，教育就不只是遭遇工具革命，而是遭遇主權轉移。亞馬遜貼紙與OpenAI帳號看似只是免費贈品與軟體授權；放在公共大學的課桌上，卻像小小的旗幟，標示誰正在重新佔領教育想像力。大學可以教AI，但不能讓AI公司替它決定何謂教育。

人文不是AI時代的職場補品

更弔詭的是，過去二十年被科技世界嫌棄為「無用」的人文，如今忽然被科技巨頭重新供上神壇。當AI能寫程式、整理資料、生成法律草稿，情緒智能、敘事能力、歷史感、哲學耐心與同理心突然變成未來技能。人文不是回春，而是被曾經輕蔑它的人臨時徵召，充當文明最後的安全氣囊。

但土爾沙大學（University of Tulsa）哲學與宗教系的教授珍妮佛·傅瑞 (Jennifer Frey) 的提醒更尖銳：如果把人文辯護為AI時代的軟性技能 (soft skills)、溝通力、情緒智能與職場適應力，那正是錯誤辯護。因為一旦人文只剩「更好就業」的理由，它就已被工具理性收編；一旦莎士比亞變成簡報訓練，亞里斯多德變成領導課，康德變成企業倫理教材，人文就不再是人文，而是穿著古典長袍的職涯輔導。

傅瑞要捍衛的是更古老也更危險的東西：人的自我形成。古希臘稱之為「教養」(paideia)，德國傳統稱之為「自我陶冶」(Bildung)；換成今天的話，就是讓人學會如何成為自由的人。

自由不是想把什麼交給AI就交給AI。自由是能辨認自己的欲望從何而來，能忍受複雜問題沒有立即答案，能在市場、國家、演算法與群眾情緒之間，保留一塊不被收編的內在空間。AI讓這件事變得更急迫，因為它第一次讓人類可以如此輕易地外包自己的思考。

法律不會消失 判斷會漲價

事實上，在AI取代白領的寓言裡，律師常被拿來當祭品。機器能讀文件、找案例、寫書狀，彷彿律師只是穿西裝的文字處理器。但法律不是自動販賣機，而是模糊性、責任、策略、權力與風險的制度藝術。

當然，現實更冷冽：AI沒有消滅法律，反而正在擴張法律動員。近日，《路透社》報導，2025會計年度，美國聯邦民事案件中自我代理訴訟人約占近17%，高於長期平均約11%；AI一方面補上法律扶助缺口，一方面讓法院面對幻覺案例、冗長書狀與案件負荷上升的壓力。這是AI版的「傑文斯弔詭」(Jevons paradox）：法律服務變便宜，法律需求反而變多。法律文字會變便宜；法律判斷、責任簽名與可信度，會變得更貴。

法律的教訓同樣適用於大學。AI可以生成漂亮答案，卻不能替答案負責；可以模擬專業語氣，卻不能承擔錯誤後果。未來真正昂貴的，不是會寫字的人，而是敢簽名的人；不是產出文本的人，而是能承受文本進入世界後責任的人。

沒有靈魂也能撕開制度

英國著名的演化生物學家與科學傳播者理查德·道金斯（Richard Dawkins）與AI的Claude對話後，懷疑AI可能有意識。《英國衛報》報導，多數專家認為他被模型模仿人類語氣的能力誤導。這個笑話背後，是一場嚴肅的文化錯覺：大型語言模型不需要有痛苦，就能寫出痛苦的句子；不需要有靈魂，就能用靈魂的語氣回答。

我們真正需要警惕的，不是AI已經醒來，而是人類太容易把流暢語言當成內在生命。AI是一面文化鏡子，會把人類寫過的詩、犯過的錯、做過的夢反射回來。鏡子會發光，不代表它會看見；回聲會回答，不代表它在聆聽。

其中，更冷峻的事實是：AI即使沒有意識，也能造成制度風暴。《路透社》報導，AI中的Anthropic將向金融穩定委員會彙報「神話」模型 (Mythos) 發現的全球金融系統資安漏洞；國際貨幣基金會也指出，「神話」這類模型能以機器速度放大既有網攻技術，在共用軟體與共同服務供應商構成的金融系統中製造同步脆弱性。AI不必成為有意志的主體，也足以撕開金融、法律、教育與國安制度的縫線。

裁判還沒進場 球隊已經打給總統

如果學生害怕AI取代自己，科技工作者害怕的是自己正在建造什麼。Google拒絕英國通訊工人工會 (Communication Workers Union, CWU) 與英國聯合工會(Unite the Union, Unite) 審查人工智能研究實驗室「深智科技」(DeepMind) 員工的自願工會承認請求，但同意透過英國政府支持的ACAS (由英國政府資助的獨立機構，解決僱主與僱員的糾紛) 展開談判；這開啟20個工作日的協商窗口，也把AI倫理從公司內部不滿推進到勞資制度程序。

AI治理的最新寓言，則發生在白宮。川普原本準備簽署一項AI行政命令，讓前沿模型可在公開前最多90天自願提交政府審查，以測試危險能力、找出漏洞、防止外國敵手濫用；草案明文排除建立強制性政府許可、預審或發照制度。

但特斯拉馬斯克、臉書祖克博與川普操盤手加密沙皇大衛·薩克斯 (David Sacks) 等科技權力人物警告川普，即使名義上自願，這套制度也可能變成事實上的發布許可，阻礙美國在AI競賽中對抗中國大陸。幾通最後時刻的電話，足以讓原本排好的簽署儀式暫停。

矽谷地區的美國聯邦眾議員山姆·李卡多 (Sam Liccardo) 因此提出另一種框架：AI不需要傳統監管者，而需要裁判。政府不該假裝自己能一次寫出完美規則，而應授權「美國人工智慧標準與創新中心」（Center for AI Standards and Innovation, CAISI) 認定產業最佳安全實務，讓達標模型取得有限法律安全港，以安全作為競爭優勢。這套構想比放任更有壓力，比硬監管更有彈性；但它也有最黑色的前提：裁判必須不被球隊買走。若安全港成為免死金牌，AI治理就不是民主裁判，而是產業赦免。

大學最後要教的不是工具 而是目的

AI時代的大學若只開提示工程課，可能會變成昂貴的職訓中心；若只高喊人文精神，又會變成沒有制度支撐的修辭博物館。真正的改革，是把AI工具、人文判斷、法律責任、技術勞動與民主治理放在同一張課桌上。

大學最後要教的不是工具，也不是科技公司定義的「未來技能」，而是人的目的。AI可以幫學生更快完成作業，可以幫教師更快批改作文，可以幫行政者更快配置資源，也可以幫科技公司更快佔領校園。但大學若不能問：這些速度究竟把人帶往哪裡？它就不是被AI淘汰，而是把自己變成AI產業的預科班。

終究，AI不會殺死大學。真正會殺死大學的，是大學忘了自己為何存在：教人辨認真偽，承受複雜，守住良知，並在萬物皆可自動生成的時代，仍然努力生成自己。

▼我們真正需要警惕的，不是AI已經醒來，而是人類太容易把流暢語言當成內在生命。AI是一面文化鏡子，會把人類寫過的詩、犯過的錯、做過的夢反射回來。鏡子會發光，不代表它會看見；回聲會回答，不代表它在聆聽。（圖／路透社）

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