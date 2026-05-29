從美學者投書談川普！看鄭麗文訪美真正考驗　國民黨路線美國怎麼看？

▲鄭麗文主席訪美，不會簡單的只是跟美方人士見面寒暄，如果想要表達國民黨中央當前推進和平的路線、談交流，就必須真正準備好面對美方最核心的疑問。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

彭博社刊登了一篇美國華府學者談對台軍售的評論，除了討論140億美元軍售是否卡關之外，其中有一段其實更值得台灣政壇注意。文章提到，如果川普政府對台支持開始出現猶豫，台灣內部主張對北京採取妥協立場的聲音，可能會因此受益，而作者引用華府執政黨的智庫分析來點名的例子，就是國民黨主席鄭麗文。

國民黨是否準備好在華府重新定義路線？ 美國怎麼看「影響台灣選民決定」

很多藍營支持者看到這段話，第一反應可能是不滿，認為這又是華府或綠營智庫在「抹紅」國民黨。但如果願意冷靜一點思考，應理解這篇文章真正反映的，其實是現在華府部分政策圈，對目前國民黨中央在兩岸路線上的真實疑問。

而這也說明了國民黨的鄭麗文主席本次訪美，很可能是國民黨對美溝通的一個關鍵轉折點。因為國民黨在美國的議題上，問題從來不是也不會是國民黨怎麼看自己跟美方是否有接觸，而是美國到底怎麼理解國民黨。

很多台灣朋友總以為美國因為美中競爭，所以一定會重視第一島鏈上的台灣，但事實並非如此，美國其實並沒有那麼了解台灣內部政治。華府不會花工夫去理解國民黨內部不同派系，更不會主動分辨「和平交流」和「向中國靠攏」之間的差異。在大部分美國政策圈眼中，國民黨主席就是國民黨的代表人物，就是國民黨路線與形象的象徵。

因此，當華府學者看到國民黨的新主席跟過去幾位主席的兩岸路線不同，甚至直接把鄭麗文主席的立場與「對中國妥協」連結時，帶領國民黨的中央團隊不能只抱怨被誤解，而是應該思考：為什麼美國會這樣理解？

更重要的是，國民黨中央是否準備好在華府重新定義國民黨的路線？

這也是為什麼，鄭麗文主席訪美，不會簡單的只是跟美方人士見面寒暄，如果想要表達國民黨中央當前推進和平的路線、談交流，就必須真正準備好面對美方最核心的疑問。

例如，為什麼鄭主席認為先訪問北京，比先訪問華府更重要？這是外交排序問題，更是戰略訊號問題。對美國來說，這會被解讀成什麼？是優先處理兩岸風險？還是對北京釋放政治傾斜？

又例如，國民黨為什麼主張軍售特別預算刪減到一定範圍？是因為真正理解台灣安全需求，還是有其他考慮？如果支持軍購，支持的項目和條件，甚至戰略主張是什麼？如果反對部分軍購，又是基於什麼軍事判斷？

許多問題，在訪美期間恐怕都不能只用一句「愛和平」來回答。

現在國民黨面臨的最大風險，就是和平論述可能讓支持者滿意，卻讓更多中間選民、年輕選民甚至美國政策圈覺得，國民黨真正想推動的兩岸和解，可能過分樂觀。而這種 perception（印象），一旦形成，就會直接影響美方未來與國民黨互動的方式。

事實上，藍營自己內部也存在一個很矛盾的現象。一方面，許多人抱怨執政黨長期在美國「抹紅」國民黨；但另一方面，藍營又非常在意美國對國民黨的看法，也很期待有美方人士替國民黨說公道話。當然，還有另一些藍營人士認為，根本不用理會美國人想什麼。

但問題是，台美關係對台灣選舉重不重要？答案其實很清楚。

國民黨在相隔十多年後，終於重新理解為什麼駐美代表處不只是需要，而是必要。因為國民黨已經發現，美國對台灣選舉與國際形象的影響力，比過去想像更大。華府未必能決定台灣選舉結果，但華府如何理解國民黨，會影響國際媒體、政策圈、投資人，甚至台灣中間選民對國民黨的安全信任感。

所以，國民黨若要重新取得執政信任，就不能只在台灣內部說服支持者，也必須在華府說清楚自己的兩岸路線、國防立場與對美政策。抱怨被誤解沒有用，真正有效的是建立長期溝通管道。國民黨重設駐美代表處，正是因為終於承認：美國怎麼看國民黨，確實影響著台灣選民的決定！

把「和平」講成讓國際認可的戰略 而不是只讓支持者滿意的政治口號

其實國民黨歷史上本來就是親美政黨。要推動兩岸和平，不需要靠反美來換取北京信任。因為兩岸對美國的認知不同是正常現象，中國把美國視為大國競爭對手，但對台灣而言，美國仍然是目前唯一有能力提供兩岸戰略平衡的外部力量。

當然，這不代表台灣必須對美國予取予求。真正成熟的兩岸論述，不是親美或反美，而是要讓美國理解：台灣與北京保持交流，不代表台灣要立刻轉向中國；同時也要讓北京理解：台灣與美國合作，不等於台灣要追求法理獨立。這才是真正高難度的平衡。

如果鄭麗文主席這次訪美能成功說服美方理解國民黨的和平路線，對國民黨絕對是好事。因為那代表國民黨不只會在台灣談和平，也有能力在華府談安全；不只會向北京釋出善意，也能向美國證明自己有能力維持台灣自主。對台灣、對國民黨，甚至對鄭主席個人都有加分。

但反過來說，如果這次訪美不能讓華府真正理解目前黨中央的路線，即使鄭主席確實到華府留下足跡，甚至跟知名學者交流，或是有滿滿的僑胞熱情支持，華府最後的真實評估仍然可能很現實：目前的國民黨中央，不能真正代表2028國民黨總統候選人的方向。

到時候，美方可能不再透過國民黨中央理解藍營，而是更直接的接觸他們認為真正有實力的國營政治人物。這樣的發展，恐怕會讓藍營部分支持者對美國的不信任感更強，也會讓國民黨內部的路線矛盾更加激化。

鄭麗文主席訪美之前，真正考驗的不是個人的自信，而是國民黨中央是否做好了功課，準備好接受各種提問，能不能把「和平」講成一套讓台灣人民、美國政策圈與國際社會都認為可信的戰略，而不是只讓支持者滿意的政治口號。

▼鄭麗文主席訪美之前，真正考驗的不是個人的自信，而是能不能把「和平」講成一套讓台灣人民、美國政策圈與國際社會都認為可信的戰略，而不是只讓支持者滿意的政治口號。（圖／記者徐文彬攝）

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