當美國開始談生意　2026年中美峰會如何改寫全球權力遊戲

▲2026年北京峰會的核心訊號，是川普政府的對中國大陸政策正經歷結構性的重心位移。（圖／達志影像／美聯社）

●蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2026年5月14日及15日，美國總統川普（Donald Trump）與中國大陸國家主席習近平在北京舉行高峰會。這場峰會的戲劇性不在於簽署了什麼突破性協議，而在於它所揭示的一個根本轉變：全球最重要的雙邊關係，正在從拜登（Joe Biden）時代的「價值同盟對抗」邏輯，悄然轉向某種更赤裸、也更務實的「交易型共存」。對於長期將美中對抗視為民主與威權之爭的諸多同盟國家而言，這場峰會不啻為一記警鐘：原來美國是可以坐下來談生意的。

從圍堵到交易 川普的對中新棋局

2026年北京峰會的核心訊號，是川普政府的對中國大陸政策正經歷結構性的重心位移。拜登時代的對中策略以「大國競爭」為綱，強調聯合盟友建構對中包圍網，在技術、軍事與意識形態戰線上多線並進。然而，川普回任後的對中政策，已明顯將重心從戰略圍堵轉向「商業交易」，核心訴求是中國大陸的市場開放與貿易失衡的修正。

這一轉向並非全然出於理念，而更多源於現實計算。2025年秋季，五角大廈曾向川普提交一份將中國大陸定性為「對美國安全的主要威脅」的國防戰略草案，但川普並未全盤採納。相反，他在2025年《國家安全戰略報告》中刪除了對中戰略競爭的表述，壓縮涉中對抗性議題的範圍，顯示出其商人交易思維與共和黨建制派傳統強硬路線之間的微妙博弈。到了2026年5月訪中期間，川普更公開表示與習近平建立了「歷史上美中元首之間最長久和最良好的關係」，這種個人化外交語言在過往幾年間幾乎難以想像。

然而，這套「交易型外交」並非鐵板一塊。川普政權內部存在顯著的路線分歧：以副總統萬斯（JD Vance）為代表的「新右派」勢力，傾向將中國大陸視為可透過交易管理的對象，而非直接威脅；但國務卿魯比歐（Marco Rubio）及五角大廈的建制派，則依然堅持戰略與軍事層面的對中圍堵思維。這種內部矛盾，加上川普本人難以預測的談判風格，使得未來美國對中政策的不確定性仍居高不下。

中國大陸的「戰略穩定」 時間換空間的博弈

面對川普的務實轉向，中國大陸並未被動接招，而是迅速拋出自己的戰略框架。習近平在峰會中提出「建設性戰略穩定關係」的概念，並獲得美方某種程度的回應。對北京而言，這一框架的真正意涵在於「管控分歧、避免衝突」，從而為自身爭取關鍵的戰略時間。

大陸的盤算相當清晰：只要能避免與美國發生直接的軍事衝突，就能持續推進自身的經濟成長與技術追趕，同時在台灣、南海等核心利益問題上鞏固既定立場。

值得注意的是，2025年10月，中美雙方已在吉隆坡達成聯合安排，將部分關稅和非關稅措施暫停實施至2026年11月，涉及美方24%對等關稅、出口管制50%穿透性規則等多項敏感措施。這些階段性妥協，表面上看似技術性的貿易管理，實則為大陸爭取到了調整供應鏈與深化技術自主的寶貴窗口期。

更宏觀地看，北京正利用美國的戰略收縮，在區域乃至全球層面擴大自身影響力。有澳洲智庫報告指出，中國大陸已成功在區域國家中將自身定位為「反對保護主義和單邊主義的可靠夥伴」。換言之，當美國忙於收縮戰線、重談交易條件時，大陸正在填補其留下的制度性與話語性空間。

▼大陸的盤算相當清晰：只要能避免與美國發生直接的軍事衝突，就能持續推進自身的經濟成長與技術追趕，同時在台灣、南海等核心利益問題上鞏固既定立場。（圖／達志影像／美聯社）

誰的「政冷經熱」？ 同盟國家的兩難困境

這場峰會最耐人尋味的效應，或許不在美中之間，而在於那些長期追隨美國對中路線的同盟國家。有分析精準指出，川普如今所執行的策略，本質上是日本過去對中關係中曾經嫻熟運用的「政冷經熱」模式，即安全上保持警戒，政治上各有立場，但經濟上繼續交易往來。

問題在於，同樣的模式，日本如今卻難以複製。過去數年間，日本在美國的戰略牽引下，已將「對中強硬」從一種戰術選擇內化為近乎信仰的政治立場。當美國開始進行溫度調節、自行控制對中關係的冷熱刻度時，日本卻發現自己陷入「政冷經冷」的困境，既難以像美國那樣靈活調整姿態，又必須承受中國大陸反制措施的主要壓力。從結構性視角看，美國將「價值對抗」的成本與風險分散給了前線同盟國，自身則保留在後方進行交易與調整的戰略彈性。

這對台灣而言同樣構成深層挑戰。峰會期間，台灣問題雖被列入議程，但並未成為阻礙交易的絆腳石。美國對台安全承諾的實際份量，正隨著其整體對中政策的「去意識形態化」而面臨重新校準。當華盛頓開始將對中關係視為一盤可計算利弊得失的商業棋局時，那些曾被賦予崇高道德修辭的同盟義務，自然也將被納入成本效益的重新評估。

9,500英里的冰冷現實 川普親手戳破安全承諾的窗紙

2026年5月15日，川普在結束北京峰會、搭乘空軍一號返美途中接受福斯新聞專訪，對台灣問題作出了極其直白的表態。當被問及台灣在「川習會」後是否更安全時，他僅以「中立」二字回應，並補上一句：「一切沒變。」然而真正引發震盪的，是他緊接而來的警告：「我不希望看到有人走向獨立。」

川普明確將台灣的潛在獨立舉動與美國的安全背書掛鉤，直言：「我們不希望看到有人說，『讓我們獨立吧，因為美國支持我們』。」他反覆強調美國與台海之間相隔9,500英里，這距離意味著美軍絕無可能為此開戰。更關鍵的是，當被問及備受關注的140億美元對台軍售案時，他坦言尚未批准，並直言軍售是「一個非常好的談判籌碼」。

數十年來，美國對台軍售以《台灣關係法》為法律依據、以兩黨共識為政治基礎，如今卻被川普親口定位為對北京談判桌上的交易工具，這無疑是對原有安全承諾框架的巨大撼動。台灣社會長期仰賴的安全保證，在這9,500英里的距離面前，已轉化為一道冰冷而清晰的政治底線。

結語

2026年北京中美峰會的真正歷史意義，不在於它解決了什麼具體爭端，而在於它坦然暴露了後冷戰時代「價值同盟」敘事的邊界。

當美國開始將對中關係重新定義為一場可談判、可妥協、可計算的商業博弈時，它所撬動的不僅是美中兩強的互動模式，更是整個同盟體系的認知地基。

對於那些長期依賴美國安全承諾的國家而言，這場峰會所提出的最尖銳問題或許是：在一個正在降溫的價值戰場上，被留下的前線士兵，該如何找到自己的生存策略？

▼2026年北京中美峰會的真正歷史意義，不在於它解決了什麼具體爭端，而在於它坦然暴露了後冷戰時代「價值同盟」敘事的邊界。（圖／路透）

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