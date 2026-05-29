台灣科技外交的敘事盲點　從致贈《張忠謀傳》看地緣政治的利益對焦

▲總統賴清德準備了張忠謀自傳，請谷立言處長代為轉贈美國川普總統，希望透過這份禮物，讓美方更加了解台灣半導體產業的發展歷程。（圖／記者陶本和攝）

●徐作聖／退休科管教授、新興產業評論

賴清德總統在美國在台協會（AIT）慶祝活動的場合上，公開宣布將致贈美國總統川普《張忠謀傳》。這幕場景在美中台地緣政治角力的鎂光燈下，顯得格外突兀且令人尷尬。

這場政治秀的背後 反映台灣耽溺於過時且幼稚的英雄主義敘事

回顧當前背景，川普政權對台灣半導體產業的態度極其強硬且不友善，不僅多次公開指責台灣「偷走美國晶片生意」，更赤裸裸地拋出「保護費論」與高額關稅威脅，逼迫台灣高階科技產能加速回流美國。

在台美關係面臨如此嚴峻的商業利益談判與地緣震盪之際，外交辭令與禮儀本應是國家實力與談判籌碼的精準延伸。然而，這本充滿象徵意義的中文自傳，不僅無法化解美方的實利主義攻勢，反而暴露出台灣執政當局在國際論述能力上的結構性盲點，將攸關生死的國家產業主權議題，降格為自取其辱的台式幽默。

這場政治秀的背後，反映出台灣決策層在面對國際局勢劇變時，依然耽溺於過時且幼稚的英雄主義敘事。台積電在全球半導體產業鏈的霸權地位，絕非張忠謀一人的單打獨鬥，而是奠基於過去四十年台灣獨特的產業群聚、政府精準的租稅與土地政策、以及無數工程師高強度勞動所累積的集體成果。

這種將龐大而複雜的「產業生態系」功勞簡化為單一指標人物的論述，不僅抹煞了整體晶圓代工供應鏈的歷史貢獻，更暴露出政策制定者對於現代科技管理與產業演進本質的無知與失調。

當前美中競爭的核心在於系統性結構與科技主權的冷酷對抗，而非個人英雄的傳奇故事，試圖用一本英雄傳記來包裝空洞的科技外交，無疑是一場流於表面、搖尾乞憐的軟性公關秀。

更深層的偏差，在於這種外交敘事完全錯估了跨文化與利益賽局的對焦。川普的核心關切從來不是台灣科技發展多麼令人動容，而是明明白白的利益分配、貿易逆差、關稅壁壘以及美國製造的實體回流。面對一個凡事講求經濟互惠、直截了當的商業談判對手，台灣卻試圖用一種帶有濃厚文人政客色彩的象徵主義來回應，無異於緣木求魚。

這就像是在一場硬碰硬的商業談判桌上，台灣不拿出財務報表或實質籌碼，反而向對方宣講創業家精神，顯得底氣不足且文不對題。這種委婉迂迴的台式敘事，根本無法切入美方地緣戰略的決策核心，最終不過是執政團隊對內宣傳、自我陶醉的自嗨把戲。

這同時也徹底暴露了台灣長期陷入「代工邏輯」所衍生出的奴化依附型弱者心理。我們總習慣於依附在美方制定的規則下，搖憐乞求情感上的認同與口頭上的安全承諾。

致贈傳記的舉動，本質上是希望透過強調張忠謀與美國的歷史淵源，來向新任美國總統套交情、討好並索取安全感。然而，在以實力原則為基礎的殘酷國際政治中，這種缺乏實質經貿籌碼的乞求式敘事，非但無法贏得對手的尊重，反而讓台灣在談判中愈發顯得被動與廉價，進一步坐實了台灣只能任人宰割、「被收保護費」的弱勢論述。

當前的全球產業治理正處於劇烈洗牌的階段，任何缺乏實質利益支撐的外交動作，在外國政要眼中都不過是毫無籌碼的政治表態。台灣真正需要的是建立具備「系統主權」的國際論述能力，直接在半導體供應鏈不可替代的結構性位置上，與美方進行對等的利益談判。

如果執政團隊繼續用內部政治消費的邏輯來處理國際戰略，用拙劣的政治幽默來應對殘酷的地緣政治，台灣終將在美中對抗的巨浪中，加速失去真正的實質主權與戰略自主權，淪為強權談判桌上的無能棄子。

▼台灣真正需要的是建立具備「系統主權」的國際論述能力，直接在半導體供應鏈不可替代的結構性位置上，與美方進行對等的利益談判。（圖／記者黃克翔攝）

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