賴清德就職兩週年的連任危機、政治警訊

▲在立法院少數執政的政治結構成形，「藍白合」全面挑戰或對抗綠營的中央執政情況下，縱使朝野都該各打50大板，但賴清德卻已承擔責任付出相當慘痛的政治代價。（圖／記者黃克翔攝）

●陳淞山／專欄作家

從美麗島電子報最新的5月國政民調結果（5月20日至22日調查）顯示，賴清德總統的信任度正向評價比上個月下滑1％來到45.2％，負向評價也下滑2.6％，來到41.2％；其執政滿意度正向評價上揚1.2％，來到45.7％，負向評價則下滑2.6％，來到44.9％，表面看起來似乎「還行」，但有點差強人意的情況。

但是，如果對比兩年前剛總統就職時的民調結果，則呈現出信任度的正向評價下滑7.8％，負向評價上升有7.3％的情形，而執政滿意度的變動，正向評價僅增加0.5％，負向評價則大幅上升有19.6％的驚人結果，等於這兩年時間在滿意與不滿意的差距對比嚴重下滑了有19.1％的情形，這是賴清德總統想要連任的重大危機與政治警訊。

▼美麗島「5月國政民調」。（圖／美麗島電子報提供，下同）

在經過交叉分析及與兩年前的調查對比下，呈現出在信任度的變動方面，在20到29歲、30到39歲、大學以上學歷、自述政治立場中立、雲嘉南民眾、高屏民眾等6群，分別依序下滑有9.8％、7.1％、8.7％、11.2％、26.6％與34.9％的結果，而在執政滿意度的變動，也分別依序下滑有25.1％、12.6％、6.8％、29.6％、21.6％與29.8％的嚴峻情形，更加顯示出賴清德的執政危機已經異常兇猛。

縱使朝野都該各打50大板 賴清德卻已付出相當慘痛的政治代價

在立法院少數執政的政治結構成形，「藍白合」全面挑戰或對抗綠營的中央執政情況下，諸多法案、重大政策與預算案幾乎全面卡關所造成的政治失能現況，縱使朝野都該各打50大板，但賴清德卻已承擔責任付出相當慘痛的政治代價。

因為台灣的民眾對國家領導人的要求是要能夠解決問題而不是惹麻煩或製造問題且甩鍋給別人的總統，執政者總被課以最大的政治責任，朝野難以休止的全面對抗與內耗內鬥的惡性循環，不管誰對誰錯，不論是非價值判斷，「總統無能」與「執政失能」的表面印象就已深植人心！

這就是賴清德總統的執政困境與危機，尤其是在歷經去年7、8月欠缺政治與社會正當性的大罷免慘敗之後，許多重要政府職位的人事同意權無法在立法院順利過關，再加上今年攸關對美軍售的國防特別條例（正式名稱是強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例）草案審查的一再被卡關與通過後金額最後大幅縮水的結果，以及美中北京川習會結果所呈現出的台灣戰略空間與價值被大幅壓縮，賴清德政府的「沉默」表現等等，都正在非常殘酷地告訴台灣的民眾，縱使股市榮景不斷地攀升到4萬多點，政府許多福國利民的政策繼續不斷推陳出新，大家還是只能「自求多福」，無感再無感！

為什麼呢？長期低薪、物價通膨嚴重、買不起房子、養不起小孩、兩岸發生戰爭的風險越來越高、國際政治情勢發展對台灣越來越不利等等問題，政府表面看起來做了很多事，但卻總不得要領無法真正解決問題，有的頭痛醫頭、腳痛醫腳卻治標不治本，檢調司法濫權調查、追訴與審判與雙標執法的情況異常嚴重，司法公信力幾乎蕩然無存。

然而，我們的政治人物都在做什麼呢？要選舉、搞內耗鬥爭、搞同溫層互相取暖或自嗨的「民粹圖騰對抗」、搞鬼打架的相互扣帽子「政治認知作戰」，誰還在管人民死活？誰還在管我們的民生經濟與生計問題呢？究竟我們還能相信誰呢？

當然，台灣真的是我們的家園，我們的寶島，我們可以「小確幸」生活的美麗國家！可是多年來的政治內耗與朝野惡鬥，台灣好像在開倒車走回頭路，執政者不像執政者，天天把政治對手當敵人，只要政治立場不同，就是「非我族類」的雜質或某某同路人，動輒要用違反國家安全或反滲透法來法辦無辜的人，好像回到政治威權時代的「匪諜就在你身邊」！

在野者不像在野者，因為立法院的多數就「為所欲為」，不管什麼事都「無限上綱上線」，只會無限地杯葛反對到底，執政者的法案、預算與重大政策就是卡關再卡關，無止境地反對再反對，不論是非對錯！

難道這就是民主法治多元社會的正常現象嗎？難道我們希望看到的行政立法政治體制非要走到今天這樣的「民主內戰化」政治地步嗎？

總之，在選舉利益與黨派利益高於一切的台灣目前政治結構現狀，賴清德總統與政府團隊因為執政所以就揹負了過多的政治責任與黑鍋，而在野黨最想看見的就是國家陷入空轉與失能失序的結果，才能翻轉局面奪權來政黨輪替。

賴清德總統的信任度與執政滿意度又在就任兩年後陷入雲嘉南、高屏地區基本盤流失與年輕、中間選票族群正在加速失望的困境之際，賴總統的連任危機已經悄然到來，甚至已經敲響警鐘了，究竟該何去何從？究竟該如何讓人民「有感」執政者的努力與用心？的確真的就是一道難解的政治習題了！

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