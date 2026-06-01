以「台美戰術互聯性」為核心　新一代寬頻無線電機採購策略

▲國軍新一代寬頻無線電機之建案與採購，不應再侷限於傳統「單機無線電」之點對點思維，而應將其視為「分佈式戰場網路節點」。（圖／陸軍司令部提供）

●周宇平／國防工業發展基金會評鑑中心委員、台灣智庫諮詢委員

現代戰場環境已由傳統的語音通聯，演進為「多節點即時共享、跨域協同、聯盟作戰」的高度數位化網狀戰場（Network-Centric Warfare, NCW）。鑑於未來台海防衛作戰與印太區域安全架構之潛在聯合作戰需求，國軍戰術通信系統是否具備與美軍及友盟部隊之即時互聯性（Interoperability），將直接決定戰場指揮管制（C2）效率、部隊生存能力與共同作戰圖像（COP）的整合速度。

基此，國軍新一代寬頻無線電機之建案與採購，不應再侷限於傳統「單機無線電」之點對點思維，而應將其視為「分佈式戰場網路節點」。同時，本案必須前瞻規劃，全面對接國防部現行推動之「野戰資訊設備、翻譯及語音系統整合建置案」，方能建構具備抗干擾、高頻寬且兼具多語系轉換能力的戰術通信骨幹，真正發揮聯合兵種協同作戰之整體效益。

全軍戰術語音與資訊整合架構之現況與前瞻

為強化國軍多軍兵種協同指揮及跨國聯合任務遂行能力，資通電軍指揮部目前已統籌三軍實質需求，指導辦理「野戰資訊設備、翻譯及語音系統整合建置案（HK15121L190）」。本建案之核心戰術目標在於：

• 多源資訊傳輸與語音整合：建立具備「自動語意辨識（ASR）、文字轉換（STT）與雙向多語翻譯」功能之野戰通信架構。

• 指管系統（C2）與戰術網絡對接：鏈結戰術突擊工具（Tactical Assault Kit, TAK）等空間化態勢共享系統，實現前線與指揮所間之情資同步。

本案投入逾新台幣5億5,817萬元，其最終願景在於反制未來高強度衝突中，因跨國協同、軍種隔閡或語言壁壘所導致的指揮延遲（C2 Latency）、情資誤判與協同斷鏈。因此，任何新編列之通信硬體建案，均不應脫離此一既定之全軍核心指管架構。

陸軍新一代寬頻無線電機建案之潛在窒礙與風險評估

倘若現行陸軍推動之寬頻無線電機採購案採取孤立建案模式，未能於規劃階段將「HK15121L190 案」之整合介面納入規格，恐將面臨下列重大風險：

（一）既有建案投資效益窒礙

若新購裝備之通信協定、波形演算法或資料格式具備排他性，將無法介接既有之戰術翻譯與語音辨識系統，導致政府已投入之數億元科技建案預算無法發揮全效，形成投資效益之割裂。

（二）戰術態勢感知斷鏈

現代作戰高度依賴動態自組網（MANET）以維持 TAK 系統之即時動態更新。新購設備若缺乏相容之網路架構，基層部隊將淪為戰場上的「資訊孤島」，無法融入整體共同作戰圖像。

（三）聯盟協同作戰能力受限

在台美聯合演訓、特種作戰協同、聯合火力引導（Joint Fires Integration）或區域人道救援等情境下，若我軍通信終端缺乏共同波形，將無法與友盟進行跨國實時情資通聯，嚴重阻礙聯合戰力之發揮。

（四）全生命週期後勤與重複投資浪費

各軍種若各自為政採購異質架構設備，未來勢必面臨追加預算研發「轉接閘道器（Gateway）」或橋接設備的窘境，不僅大幅增加後勤維修複雜度，亦將降低戰時通資網路的韌性與存活率。

導入TSM波形之戰略價值 高階聯盟作戰之關鍵準入標準

（一）美軍與友盟現役核心戰術波形標準

TSM（Tactical Scalable MANET）現為美軍專為高強度、無基礎設施環境設計之高階流動自組網波形。現已廣泛部署於美國陸軍、海軍陸戰隊、特種作戰司令部（USSOCOM）及北約（NATO）核心成員國，實質上已成為西方民主陣營現代數位化戰場的戰術通信實質標準（De Facto Standard）。

（二） 優異之抗電子干擾與複雜地形穿透力

TSM波形整合了先進的跳頻技術（Frequency Hopping）與動態路由演算法，具備極強的抗惡意電磁壓制（A2/AD 環境下的電子戰反制）能力。其多跳功能（Multi-hop）自組網特性，使其在都市、地下工事及複雜山地等非視距（NLOS）地形中，仍能維持穩定之高頻寬鏈路，切合台海防衛作戰之城鎮戰與不對稱作戰場景。

（三）實時鏈結TAK體系與跨載具情資

TSM波形原生支援TAK（Android/Windows Tactical Assault Kit）架構，能同時傳輸數位語音、高畫質無人機實時影片、前線觀測數據與精準戰場座標。採用TSM波形，代表國軍未來將能直接獲得與友盟部隊進行「數位化情資對接」的底層技術架構，是推動台美戰術互操作性的核心基石。

具備TSM波形整合能力之主要國際軍工成熟廠商

目前國際市場上，具備成熟TSM波形技術、且長期列入美軍及北約採購清單（Program of Record）之主流廠商包括：

• L3Harris Technologies

• Collins Aerospace

• Thales

• TrellisWare

• Ultra Intelligence & Communications

• DTC Communications

上述廠商之產品均具備高度適應性與實戰驗證，可作為國軍後續規格擬定與商情調研之重點對象。

結論與建議 以「戰場網路整合」導向之採購革新

面對台海未來高度網路化、智能化之跨域多維戰場，寬頻無線電機的採購絕不應再走回「純硬體、低價標、單一語音通聯」的老路。國防部與陸軍司令部於採購規範（RFP）建置中，應前瞻將下列指標列為必須滿足之核心關鍵效益（KPPs）：

1. 波形標準化：必須原生支援 TSM 或完全相容之高階 MANET 戰術波形，確保具備與美軍現役裝備之互操作性。

2. 電子防護能力（EPM）：具備強韌之跳頻技術與抗干擾演算法，以因應高強度電磁壓制。

3. 架構開放性與可介接性：必須提供標準API或介面協議，全面對接「野戰資訊設備、翻譯及語音系統整合建置案」，實現戰術語音即時翻譯。

4. 態勢感知整合力：具備原生傳輸TAK戰術資料鏈能力，支援高速數據與影像同步傳輸。

5. 未來擴充韌性：系統架構須採軟體定義無線電（SDR）設計，保留未來無人載具（UAV/UGV）、邊緣運算感測器與AI輔指系統之升級彈性。

面對在現今與未來的不對稱作戰中，「戰術互操作性（Interoperability）」即是部隊生存力與殺傷力的基數。唯有透過本次無線電機採購，前瞻性地將 TSM 波形與國軍自動化翻譯建案實施深度整合，方能真正建構台美聯合作戰的共同數位語言，奠定國軍數位化轉型的關鍵基礎。

▼唯有透過本次無線電機採購，前瞻性地將 TSM 波形與國軍自動化翻譯建案實施深度整合，方能真正建構台美聯合作戰的共同數位語言，奠定國軍數位化轉型的關鍵基礎。（圖／記者林敬旻攝）



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