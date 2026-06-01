ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

以「台美戰術互聯性」為核心　新一代寬頻無線電機採購策略

我們想讓你知道…唯有透過本次無線電機採購，前瞻性地將 TSM 波形與國軍自動化翻譯建案實施深度整合，方能真正建構台美聯合作戰的共同數位語言，奠定國軍數位化轉型的關鍵基礎。

▲。（圖／陸軍司令部提供）

▲國軍新一代寬頻無線電機之建案與採購，不應再侷限於傳統「單機無線電」之點對點思維，而應將其視為「分佈式戰場網路節點」。（圖／陸軍司令部提供）

●周宇平／國防工業發展基金會評鑑中心委員、台灣智庫諮詢委員

現代戰場環境已由傳統的語音通聯，演進為「多節點即時共享、跨域協同、聯盟作戰」的高度數位化網狀戰場（Network-Centric Warfare, NCW）。鑑於未來台海防衛作戰與印太區域安全架構之潛在聯合作戰需求，國軍戰術通信系統是否具備與美軍及友盟部隊之即時互聯性（Interoperability），將直接決定戰場指揮管制（C2）效率、部隊生存能力與共同作戰圖像（COP）的整合速度。

基此，國軍新一代寬頻無線電機之建案與採購，不應再侷限於傳統「單機無線電」之點對點思維，而應將其視為「分佈式戰場網路節點」。同時，本案必須前瞻規劃，全面對接國防部現行推動之「野戰資訊設備、翻譯及語音系統整合建置案」，方能建構具備抗干擾、高頻寬且兼具多語系轉換能力的戰術通信骨幹，真正發揮聯合兵種協同作戰之整體效益。

全軍戰術語音與資訊整合架構之現況與前瞻

為強化國軍多軍兵種協同指揮及跨國聯合任務遂行能力，資通電軍指揮部目前已統籌三軍實質需求，指導辦理「野戰資訊設備、翻譯及語音系統整合建置案（HK15121L190）」。本建案之核心戰術目標在於：

• 多源資訊傳輸與語音整合：建立具備「自動語意辨識（ASR）、文字轉換（STT）與雙向多語翻譯」功能之野戰通信架構。

• 指管系統（C2）與戰術網絡對接：鏈結戰術突擊工具（Tactical Assault Kit, TAK）等空間化態勢共享系統，實現前線與指揮所間之情資同步。

本案投入逾新台幣5億5,817萬元，其最終願景在於反制未來高強度衝突中，因跨國協同、軍種隔閡或語言壁壘所導致的指揮延遲（C2 Latency）、情資誤判與協同斷鏈。因此，任何新編列之通信硬體建案，均不應脫離此一既定之全軍核心指管架構。

陸軍新一代寬頻無線電機建案之潛在窒礙與風險評估

倘若現行陸軍推動之寬頻無線電機採購案採取孤立建案模式，未能於規劃階段將「HK15121L190 案」之整合介面納入規格，恐將面臨下列重大風險：

（一）既有建案投資效益窒礙

若新購裝備之通信協定、波形演算法或資料格式具備排他性，將無法介接既有之戰術翻譯與語音辨識系統，導致政府已投入之數億元科技建案預算無法發揮全效，形成投資效益之割裂。

（二）戰術態勢感知斷鏈

現代作戰高度依賴動態自組網（MANET）以維持 TAK 系統之即時動態更新。新購設備若缺乏相容之網路架構，基層部隊將淪為戰場上的「資訊孤島」，無法融入整體共同作戰圖像。

（三）聯盟協同作戰能力受限

在台美聯合演訓、特種作戰協同、聯合火力引導（Joint Fires Integration）或區域人道救援等情境下，若我軍通信終端缺乏共同波形，將無法與友盟進行跨國實時情資通聯，嚴重阻礙聯合戰力之發揮。

（四）全生命週期後勤與重複投資浪費

各軍種若各自為政採購異質架構設備，未來勢必面臨追加預算研發「轉接閘道器（Gateway）」或橋接設備的窘境，不僅大幅增加後勤維修複雜度，亦將降低戰時通資網路的韌性與存活率。

導入TSM波形之戰略價值　高階聯盟作戰之關鍵準入標準

（一）美軍與友盟現役核心戰術波形標準

TSM（Tactical Scalable MANET）現為美軍專為高強度、無基礎設施環境設計之高階流動自組網波形。現已廣泛部署於美國陸軍、海軍陸戰隊、特種作戰司令部（USSOCOM）及北約（NATO）核心成員國，實質上已成為西方民主陣營現代數位化戰場的戰術通信實質標準（De Facto Standard）。

（二） 優異之抗電子干擾與複雜地形穿透力

TSM波形整合了先進的跳頻技術（Frequency Hopping）與動態路由演算法，具備極強的抗惡意電磁壓制（A2/AD 環境下的電子戰反制）能力。其多跳功能（Multi-hop）自組網特性，使其在都市、地下工事及複雜山地等非視距（NLOS）地形中，仍能維持穩定之高頻寬鏈路，切合台海防衛作戰之城鎮戰與不對稱作戰場景。

（三）實時鏈結TAK體系與跨載具情資

TSM波形原生支援TAK（Android/Windows Tactical Assault Kit）架構，能同時傳輸數位語音、高畫質無人機實時影片、前線觀測數據與精準戰場座標。採用TSM波形，代表國軍未來將能直接獲得與友盟部隊進行「數位化情資對接」的底層技術架構，是推動台美戰術互操作性的核心基石。

具備TSM波形整合能力之主要國際軍工成熟廠商

目前國際市場上，具備成熟TSM波形技術、且長期列入美軍及北約採購清單（Program of Record）之主流廠商包括：

• L3Harris Technologies

• Collins Aerospace

• Thales

• TrellisWare

• Ultra Intelligence & Communications

• DTC Communications

上述廠商之產品均具備高度適應性與實戰驗證，可作為國軍後續規格擬定與商情調研之重點對象。

結論與建議　以「戰場網路整合」導向之採購革新

面對台海未來高度網路化、智能化之跨域多維戰場，寬頻無線電機的採購絕不應再走回「純硬體、低價標、單一語音通聯」的老路。國防部與陸軍司令部於採購規範（RFP）建置中，應前瞻將下列指標列為必須滿足之核心關鍵效益（KPPs）：

1. 波形標準化：必須原生支援 TSM 或完全相容之高階 MANET 戰術波形，確保具備與美軍現役裝備之互操作性。

2. 電子防護能力（EPM）：具備強韌之跳頻技術與抗干擾演算法，以因應高強度電磁壓制。

3. 架構開放性與可介接性：必須提供標準API或介面協議，全面對接「野戰資訊設備、翻譯及語音系統整合建置案」，實現戰術語音即時翻譯。

4. 態勢感知整合力：具備原生傳輸TAK戰術資料鏈能力，支援高速數據與影像同步傳輸。

5. 未來擴充韌性：系統架構須採軟體定義無線電（SDR）設計，保留未來無人載具（UAV/UGV）、邊緣運算感測器與AI輔指系統之升級彈性。

面對在現今與未來的不對稱作戰中，「戰術互操作性（Interoperability）」即是部隊生存力與殺傷力的基數。唯有透過本次無線電機採購，前瞻性地將 TSM 波形與國軍自動化翻譯建案實施深度整合，方能真正建構台美聯合作戰的共同數位語言，奠定國軍數位化轉型的關鍵基礎。

▼唯有透過本次無線電機採購，前瞻性地將 TSM 波形與國軍自動化翻譯建案實施深度整合，方能真正建構台美聯合作戰的共同數位語言，奠定國軍數位化轉型的關鍵基礎。（圖／記者林敬旻攝）

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►當AI走進大學　文憑、靈魂與民主裁判的重寫

►為何綠色執政導致台灣「生不如死」？ 　從人口結構崩壞看國安危機

►致藍營朋友！真正忠誠是讓馬英九體面退場　還蕭旭岑、王光慈一個公道

投稿
申訴
關鍵字: 周宇平 雲論 無線電採購 軍購 台灣 國防部 國軍

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
以「台美戰術互聯性」為核心　新一代寬頻無線電機採購..
少子化加AI　高教何去何從
馬英九的地下金庫和政治悲劇
當美國開始談生意　2026年中美峰會如何改寫全球權..
台灣科技外交的敘事盲點　從致贈《張忠謀傳》看地緣政..

推薦閱讀

以「台美戰術互聯性」為核心　新一代寬頻無線電機採購..

馬英九的地下金庫和政治悲劇

天下人總是負馬英九　落到今天這步田地「都是個性使然..

陳盈潔發監　遇人不淑要及時停損　懂得放棄

為何綠色執政導致台灣「生不如死」？ 　從人口結構..

少子化加AI　高教何去何從

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

養小孩最燒錢不是學費！十大育兒支出排行曝光　冠軍讓..

十個讓台南女孩當女朋友的理由

當美國開始談生意　2026年中美峰會如何改寫全球權..

相關文章

被問最愛去哪度假！黃仁勳「真心話曝光」　萬人驚：真的很愛台灣

被問最愛去哪度假！黃仁勳「真心話曝光」　萬人驚：真的很愛台灣

有網友挖出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年初受訪片段，當時被問到「最喜歡的度假勝地是哪裡？」他先暖回，只要家人在身邊，能一起下廚、喝雞尾..

22小時前

盼深化與台關係　菲防長：若爆衝突「北部願開放避難」

盼深化與台關係　菲防長：若爆衝突「北部願開放避難」

立院三讀88億軍購預算！　美國務院表態挺台：助獲關鍵防衛能力

立院三讀88億軍購預算！　美國務院表態挺台：助獲關鍵防衛能力

少子化加AI　高教何去何從

少子化加AI　高教何去何從

微軟電腦首採用輝達處理器！　預計台北COMPUTEX亮相

微軟電腦首採用輝達處理器！　預計台北COMPUTEX亮相

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

以「台美戰術互聯性」為核心　新..

以「台美戰術互聯性」為核心　新..

馬英九的地下金庫和政治悲劇

天下人總是負馬英九　落到今天這..

陳盈潔發監　遇人不淑及時停損放..

為何綠色執政導致台灣「生不如死..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面