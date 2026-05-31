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少子化加AI　高教何去何從

我們想讓你知道…少子化是壓力，AI是變數，但兩者加在一起，其實也是一次難得的強迫轉型機會。

▲（圖／ETtoday資料照）

▲這場人口海嘯帶來的，不只是「少了多少學生」的數量問題，而是學生組成結構的全面質變。過去原本屬於私立前段的學生，如今因公立大學的名額相對充裕，順勢被推上了國立中前段的位置。（圖／ETtoday資料照）

●張瑞雄／台北商業大學前校長、叡揚資訊顧問

今年五月，政治大學國發所傳出一名學生的博士論文被質疑引用了AI生成的虛假書目，所方緊急下架論文並展開調查。這則新聞在學術圈引發軒然大波，卻也意外揭示了台灣高等教育當下的雙重困境，一方面是AI工具的氾濫使用衝擊教學和研究，另一方面則是長期累積的少子化壓力正悄悄侵蝕大學的本質。這兩股力量交疊，使台灣高等教育正站在一個難以迴避的轉捩點。

招生困境步步逼近

去年龍年的出生人口不足11萬人，和同屆即將畢業的高中生當年出生約20萬人相比，落差懸殊。這個數字意味著，到了2043年，每年踏入大學校門的新生將比現在少掉將近一半。

更殘酷的是，目前國立大學並未同步縮減招生名額，學生自然優先填滿公立學校的缺額，私立大學的生源便持續向下崩落。估計屆時將有逾四十所私校面臨退場，整個高等教育版圖勢必劇烈重組。

這場人口海嘯帶來的，不只是「少了多少學生」的數量問題，而是學生組成結構的全面質變。過去原本屬於私立前段的學生，如今因公立大學的名額相對充裕，順勢被推上了國立中前段的位置。

一位北部私立科大的副教授日前辭去任教近17年的教職，他的理由很殘酷，設計系的大三、大四學生不會手繪樓梯、沒去過美術館，他教不下去了。這不是個案，而是整個私立大學系統正在承受的日常。

校名不再是篩選器

過去台灣社會有一套高度仰賴「校名」的人才辨識系統。看一個人念哪所學校，大致可以推估他的程度在同世代中的相對位置，因為出生人口多、升學競爭激烈，校名本身就帶有強烈的篩選意義。但這套系統正在失靈。同樣掛著「國立」兩個字的大學，其學生的程度分布，可能已經和二、三十年前大相逕庭。用來判斷人才的那把尺，刻度已經悄悄移位。

更值得深思的是，「地名國立大學」未必就是最好的選擇。許多老牌私立大學地處都會核心或產業聚落周邊，學生在學期間累積的實習機會和產學連結，往往遠超過偏遠地區的國立學校。商管、理工領域的私立名校，已為台灣產業輸出數十萬名中堅幹部，這些綿密的校友網絡，本身就是一種難以複製的就業資本。未來，家長和學生遲早會看穿「國立」二字的表面價值，轉而用更務實的眼光評估一所學校究竟能給予什麼。

問題是，當前許多私立大學在生存壓力下，選擇的路卻恰恰相反，為了廣收學生，不惜降低標準、模糊定位，反而讓自己喪失了本來的辦學特色，陷入惡性循環。

AI登場挑戰加倍

少子化本已是重大挑戰，AI的強勢介入更讓局面雪上加霜。中國大陸近期多所大學已陸續撤銷外文相關科系，原因是AI翻譯工具的普及大幅壓縮了單一語言能力的市場價值。台灣同樣面對這道難題，不少傳統學科的存在理由，正被AI逐步瓦解。若大學仍舊用舊有的課程框架培養學生，畢業生進入職場後將發現，AI已代勞了他們四年所學的大部分技能。

這迫使高等教育必須認真回答一個根本問題，大學到底要培養什麼。知識的記憶與複製，AI做得比人更快更準；資料的搜尋與整理，AI只需幾秒鐘。那麼，大學的核心價值，應該是培養學生在不確定中做判斷的能力、在複雜情境中整合跨域知識的能力，以及AI難以取代的人文敏感度與倫理判斷力。設計系學生不會畫樓梯，固然讓人憂心，但更深的隱憂在於，如果連這些基本的知識都付之闕如，學生將來又該如何與AI協作，而不是被AI取代？

重新定義教育價值

整個教學系統的重新思考，迫在眉睫。當一個班級裡同時有程度很強的學生，也有需要基礎補強的學生，若老師仍沿用過去那套單一標準的教法，兩端的學生都會受挫，最終誰也沒學好。這不只是教學技巧的問題，而是整個大學運作邏輯，從招生標準、課程設計到師資評鑑，都需要重新校準。

少子化是壓力，AI是變數，但兩者加在一起，其實也是一次難得的強迫轉型機會。那些有勇氣壯士斷腕、重新聚焦辦學特色的學校，未來的競爭力反而可能超越那些靠著「國立」二字苟延殘喘的大學。決定高等教育勝負的，終究不是入學時的分數排名，而是畢業後學生能否在這個快速變動的世界裡，踏實地站穩腳跟。

▼少子化本已是重大挑戰，AI的強勢介入更讓局面雪上加霜。（圖／CFP）

▲▼ 。（圖／CFP）

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