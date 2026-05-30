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馬英九的地下金庫和政治悲劇

我們想讓你知道…馬辦家變給台灣社會最大的啟示是，道德自律在龐大的地下金流與人性政治鬥爭面前，不堪一擊。唯有立即修法補上法律漏洞，讓「卸任高官的金流真空帶」，必需攤在法治的陽光下，才能保護退休官員的清譽，也才能真正守護台灣的國家安全與廉政防線。

▲▼馬英九設宴歡迎陸生團訪台　 。（圖／馬英九基金會提供）

▲馬英九基金會近期深陷內部風暴。（圖／馬英九基金會提供）

●林忠正／經濟學博士、前中研院研究員


馬英九基金會近日爆發的政治醜聞本質上不是單純的黑錢私吞案，而是高齡前總統的健康狀況與幕僚權力鬥爭交織而成的政治悲劇，更活生生照出了台灣法治社會中，最核心且危險的「卸任高官的金流真空帶」。

在這場政治風暴中，主要交鋒的兩大陣營各自握有不同的法律論述和相關證據：

（一）蕭旭岑、王光慈陣營主張：100萬捐款是由廈門台商會長韓螢煥「個人贈與馬英九」，資助其兩岸日常公務與隨扈津貼 。因部分台商不願曝光，故未入基金會公帳，而是鎖在辦公室保險箱，以非正式的「現金金庫」形式運作，且全數用於馬英九的公務支出，絕無私吞 。

法律立場： 退休總統非擬參選人，不適用《政治獻金法》限制；民間款項定性為《民法》之「無償贈與」，只要未超免稅額或依法申報，收受本身合法。證據則是王光慈曾以基金會帳外一百多萬現金頒發員工年終獎金。

（二）馬英九／金溥聰陣營主張馬英九當年曾指示這筆捐款必須記入基金會帳目，但蕭、王兩人卻抗命未登記，馬英九完全被蒙在鼓裡、絕不知情，部屬涉嫌背叛與私吞黑錢 。甚至，可以懷疑可能還有更多的未入公帳的「捐款」！

法律立場： 基金會公帳查無此筆款項，王光慈私下以現金發放員工年終獎金，涉嫌違反《稅捐稽徵法》協助逃漏所得稅、違反《財團法人法》內控機制，並讓馬英九暴露在違反《公職人員財產申報法》的法律風險中 。證據則是此筆捐款並未載入基金會帳目。

雙方為什麼會各說各話？——「時間軸」與「醫學變數」的解謎

這場羅生門之所以看似兩邊都有道理，是因為引入了馬英九高齡健康退化的悲劇變數。馬英九家人已正式向法院聲請「輔助宣告」，在醫學與法律上證實其認知能力已顯有不足。

官場大漏洞 —— 離職高官接受「贈金」、「後謝」與「敵國收買」

馬英九基金會這場風暴的真相，最後很可能因為「情面」和「政治需要」，而不了了之，但是卻揭開了台灣廉政體制最醜陋的一面：一旦高官卸任，他們就成了金流法律上的「自由人」。 現行《公職人員利益衝突迴避法》與《政治獻金法》僅對「在職」及「擬參選人」進行限制。然而，對於離職後的總統、院長、部會首長及地方行政首長，法規卻存在著以下三大致命漏洞：

漏洞一：無法防範的「職務後謝」

在職期間，高官掌握政策制定與公共工程核定。財團若想行賄，最安全的方式就是「在職時全力配合，卸任後再給回報」。由於此時官員尤其是主管土地開發和金融的高官，此時已是平民，即使有旋轉門條款的限制，財團也可以輕易透過「民間贈與」、「名譽顧問費」或高薪禮聘的名義，每年給予千、百萬的現金報酬。在司法實務上，檢調極難舉證這筆退休後的「贈金」與數年前的「在職職務行為」具有實質對價關係，最終往往只能以民法贈與結案。至於如何合理規範離職後一段期間內高官的金流和就業，並不是一件簡單的事情。

漏洞二：「白手套基金會」與影子辦公室

卸任高官往往成立如「馬英九基金會」等各類財團法人或個人辦公室，實質上卻成了卸任高官維持政治影響力、豢養機要幕僚的「影子辦公室」。由於法規並未限制民間企業對這類「個人性質基金會」的捐贈上限，這形同允許財團以「合法供養基金會」的方式變相豢養卸任高官。

漏洞三：國安危機 —— 敵對國家藉台商的「合法收買」

這是最嚴峻的國安地雷。許多卸任的國防、外交、國安首長或高階退將，在解除《國家機密保護法》的管制年限後，頻繁往返兩岸。敵對國家的統戰單位或台商，可以完全不需要透過間諜手法，直接以「支持其兩岸和平理念」、「資助卸任辦公室運作」或「贈與生活慰問金」的名義，將百萬、千萬現金直接交付予卸任高官或其身邊的核心機要 。這筆錢在民法上叫「贈與」，在政治上卻是實實在在的「實質收買」。敵國藉此掌控卸任高官的兩岸話語權，而台灣目前的法律對此竟然束手無策！

建議限制「影子辦公室」與基金會的特定捐贈

修訂《財團法人法》，凡是由卸任首長擔任董監事、或實質控制之基金會、協會，在其卸任的一段禁止期間內，禁止接受特定背景（如中資、在中國註冊且營運的台商、或在職期間核准之特許企業）的捐款。此外，基金會的財務必須比照上市櫃公司，進行逐筆實名制與穿透式查核，防堵資金化整為零流入個人的口袋。

配合《反滲透法》與《刑法》加重「外國與敵對勢力資助罪」

卸任高官或其代理人，若在卸任後收受來自敵對勢力、境外間諜組織或其白手套（如特定紅色台商）之地下現金資助、贈與，毋需證明職務對價關係，內政或檢調機關只要查獲金流未依規定申報且來源具敵對背景，即以《反滲透法》或刑法《外患罪》之變相資助條款加重其刑，徹底斬斷敵國「合法收買」卸任官員的管道。

道德自律不堪一擊　卸任高官金流要攤在陽光下

結語

馬英九基金會的這場醜聞，表面上是金溥聰與蕭旭岑在殘酷清洗兩岸路線的主導權，骨子裡卻是一位高齡前總統在健康退化後，因部屬長期採取「地下小金庫」便宜行事所引火自焚的政治悲劇 。馬英九的一生清譽，最終在非正式公帳的現金流水帳中，淪為法庭與輿論的笑柄。

這場風暴給台灣社會最大的啟示是：道德自律在龐大的地下金流與人性政治鬥爭面前，不堪一擊。 唯有立刻補上「離職高官暗黑金流」的法律漏洞，讓卸任首長不論是面對財團的「後謝」還是敵國的「贈金」，都必須攤在法治的陽光下，才能真正保護退休官員的清譽，也才能真正守護台灣的國家安全與廉政防線。

▼前總統馬英九與前馬英九基金會執行長蕭旭岑關係生變，這場家變已演變成對簿公堂的局面。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑出席「不同意罷免」選前之夜。（圖／記者徐文彬攝）

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