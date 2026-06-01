人口危機不該淪為政治宣傳工具　兼論少子化的理論探討

▲少子化並非單一因素所致，而是由居住成本、勞動條件、家庭制度與性別議題所形成的結構性問題。（示意圖／達志影像／美聯社）

●約博／公共事務評論者

近期本人於媒體發表《為何綠色執政導致台灣「生不如死」？——從人口結構崩壞看國安危機》一文後，引發不少相關的論辯，也被部分大陸媒體及自媒體轉載、改寫，甚至被納入特定政治宣傳框架之中。對此，本人有必要說明自己的寫作初衷。

首先，本文關注的核心始終是台灣的人口結構問題，而非兩岸間的政治攻防。少子化、高齡化、人口負成長、青年居住困境、世代失衡等現象，都是台灣，乃至全球範圍當前客觀存在且日益嚴峻的公共政策挑戰，進而形成國安危機議題。無論任何政黨執政，這些問題都值得被嚴肅面對與檢討。

其次，作為評論者，本人一向秉持「就事論事、依理論理」的原則。文章中對執政當局的批評，是基於對公共政策效果與社會現實的觀察所致，而非服務任何政治勢力或特定意識形態。民主社會本來就需要透過理性的批評與辯論，促進政策改善，而非將所有不同意見簡化為政治立場之爭。

部分大陸媒體在轉載過程中，加入了原文所沒有的政治詮釋與宣傳色彩。對於這些改寫與延伸解讀，本人既未參與，也無意配合。媒體如何使用公開發表的評論，自有其立場與考量，但那並不代表作者本人的全部觀點。

本人的立場沒有改變：批判是為了改善，討論是為了解決。人口危機值得全社會共同面對，但不應淪為特定陣營的政治操作。

筆者注意到，部分大陸媒體及自媒體平台在轉載過程中，重新包裝標題、強化政治對立，並將原本聚焦人口結構與社會治理的討論，納入其既有的對台政治敘事框架。此類媒體操作如何評價，見仁見智，但並不影響本文對人口危機本身的關注與論述。

「少子化」宏觀因素探討

台灣真正需要面對的是問題本身，而非問題被誰拿來引用。無論是出生率持續探底、高房價壓力、青年發展困境，或高齡社會帶來的財政與照護挑戰，這些現象都不會因為政治立場不同而消失。

當自由主義的個人自主價值，結合高房價、高競爭與福利不足的社會結構時，容易加劇少子化趨勢。因為當個人主義價值、自由市場機制與福利制度不足同時存在時，導致人民個體主義盛行，進而強調自我意識與個人主體性。

這種現象一方面導致年輕人成家立業的意願降低，另方面新自由主義經濟政策的擴張，也被部分學者視為造成高房價、貧富差距擴大及少子化的重要結構背景之一。

凡此種種，都是當代工業化社會與後工業社會面臨少子化的重要結構因素。至於在福利政策相對健全的歐洲國家，其結婚與生育率相對較高，這與其較成熟的福利國家制度及社會民主政策取向有關。

一、現實觀點：高房價與生育率息息相關

東亞社會普遍具有「先成家（買房）後立業（生子）」的傳統觀念，因此「房價所得比」與「生育率」呈現明顯的負相關取向。

國家/地區 總生育率 (2024-2025估值) 房價所得比 青年面臨的主要「體制性剝削」特徵 台灣 0.85 (2025年恐探底) 約 15 - 20倍 (台北市更高) 薪資停滯、房價與租金飆漲、高工時 韓國 0.72 (全球最低) 約 25 - 30倍 (首爾圈) 財閥壟斷資源、極度內卷的升學與就業壓力 中國 約 1.0 - 1.09 約 30 - 40倍 (北上廣深) 掏空六個錢包買房、996高壓工時、教育內卷 日本 約 1.20 約 10 - 15倍 (東京圈) 終身僱用制崩解、非典型就業增加、階級固化

▲註：房價所得比指中位數住宅價格與中位數家庭年收入的比例，數值越高代表買房負擔越重。

從表格中可以清楚看出，東亞地區的生育率崩盤，本質上是一場「青年世代對高壓生存環境的無聲罷工」。韓國與台灣的房價所得比極高，且勞動環境對雙薪家庭不友善，導致生育率墊底；日本雖然經歷了泡沫經濟破裂後的房價修正，房價所得比相對較低，生育率也因此在東亞中相對「持穩」。

此份數據正可強而有力地支撐「不解決房價與剝削，生育率就不可能回升」的論點。

二、理論觀點：

1. 福利國家理論視角

丹麥社會學者 Esping-Andersen 指出，在社會福利政策中，「去家庭化」（De-familialization）是解釋東亞少子化困境核心的理論之一。「去家庭化」的真正含義是：降低個人在生存、照顧與福利上對「家庭」的依賴，改由「國家」或「社會」來承擔，此即所謂福利國家的政策主張。

真正的解方不是發幾千塊的「催生津貼」，而是國家必須介入，實行「去家庭化」政策：

比較維度 過度家庭化 (東亞/台灣現況) 去家庭化 (北歐/福利國家模式) 核心概念 個人生存與福利高度依賴「家庭資源」 國家承擔基本福利，個人可獨立於家庭生存 居住模式 靠長輩金援買房，買房與結婚高度綁定 完善的社會住宅與租屋保障，青年可獨立居住 照顧責任 依賴女性辭職育兒、或長輩無償帶孫 國家提供普及且平價的公共托育與長照服務 政策思維 發放「現金津貼」，讓家庭自己在市場找出路 直接提供「公共服務」，將照顧責任社會化 最終結果 負擔過重，青年選擇「不婚不生」以求自保 負擔減輕，青年敢於步入婚姻與生育

「只有當年輕人不需要依賴家庭也能活得很好時，他們才會有勇氣去建立一個新的家庭。」 當國家透過公共托育（照顧去家庭化）、社會住宅（居住去家庭化）把重擔接過去，年輕人不再被「體制性剝削」壓得喘不過氣，生育就不再是階級墜落的同義詞，而是自然而然的生命選擇。

若將視野擴大，從國際成功案例出發，我們可以參考以下幾個在體制改革上取得成效的歐洲國家案例。他們的核心理念是「將生育視為公共財，由國家承擔大部分成本，而非懲罰年輕人」：

1. 法國：將家庭與稅制深度綁定（長期維持在歐洲較高水準）

首先，家庭商數稅制（Quotient familial）： 法國的所得稅不是按「個人」算，而是按「家庭人數」算。生越多孩子，家庭總所得被除的基數就越大，適用的稅率級距就越低，甚至可以免稅。這實質上大幅減輕了多孩家庭的經濟負擔。

其次，完善的公共托育： 提供極高比例的公立托兒所，且費用依家庭收入彈性調整，讓女性不必在「生孩子」與「保住工作」之間做單選題。

2. 瑞典：強制打破性別剝削與職場懲罰（生育率約 1.5-1.6）父母共享的育嬰假（Parental Leave）

瑞典提供長達480天的帶薪育嬰假，其中有90天是「專屬父親」的（不用就作廢）。這項政策強制男性回歸家庭分擔育兒，消除了企業「只針對女性的職場歧視與生育懲罰」。

去商品化的居住政策： 透過強大的社會住宅與租金管制體系，確保青年不會將大半收入貢獻給房地產市場。

3. 德國：真金白銀的收入替代（生育率約 1.5）

父母津貼（Elterngeld）： 為了讓父母安心請假育兒，德國政府提供高達原薪資65%至100%的津貼（有上限），最長可領14個月。這不是單純的「發紅包」，而是實質的「收入替代」，保障青年在生育初期的生活品質不墜。

2. 性別平等理論視角

在性別因素方面，最具影響力的理論之一，是人口學家 Peter McDonald 所提出的「性別公平理論（Gender Equity Theory）」。McDonald 認為：

當社會出現以下矛盾時，生育率就容易崩跌：女性在教育領域獲得平等機會以及女性在職場領域獲得平等機會。但同時：家務主要由女性負擔、育兒主要由女性負擔、職場仍懲罰生育女性，就會形成所謂的：公共領域平等，私人領域不平等。結果就是女性傾向：延後結婚、延後生育、少生、不生。

這套理論經常被用來解釋：日本、韓國、台灣、義大利、西班牙等超低生育率國家。

結論

綜合而言，少子化並非單一因素所致，而是由居住成本、勞動條件、家庭制度與性別議題所形成的結構性問題。高房價使青年難以獨立成家；過度家庭化使照顧責任集中於家庭內部；性別議題則可能使個人在職場發展與家庭照顧之間承受雙重壓力。三者相互強化，最終形成今日東亞社會普遍面臨的超低生育率現象。

除此之外，個人主義與性別意識的過度強調，也是部分學術研究當中曾提出討論的可能因素之一。個人認為，在台灣近年社會文化與公共論述的發展脈絡下，此類價值觀因素對婚育行為的影響，或許較一般理論模型所呈現者更為顯著，值得進一步觀察與研究。

人口政策從來不是單純的生育政策，而是整體社會制度與價值觀變遷的縮影。一個讓青年不敢成家、不敢生育的社會，其問題往往不在於青年本身，而在於國家整體在居住、勞動、照顧與社會保障體系出了問題。

當我們將少子化視為國安危機時，真正需要檢討的或許不是青年為何不生，而是國家是否已經提供足以讓青年安身立命、成家立業的條件，讓下一代願意誕生於這個社會。

▼人口政策從來不是單純的生育政策，而是整體社會制度與價值觀變遷的縮影。一個讓青年不敢成家、不敢生育的社會，其問題往往不在於青年本身，而在於國家整體在居住、勞動、照顧與社會保障體系出了問題。（圖／CFP）



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