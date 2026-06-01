上火星還是救地球？ 　全球變遷下的環保新思維

▲地球本身的變化驚人，過去 3 年是人類有紀錄以來最熱的時刻，2026 年4月已創了有史以來當月平均的最高氣溫及海水溫度。（圖／達志／示意圖）

●方力行／力新科技顧問有限公司資深顧問、中山大學榮譽講座教授

2026 年可能是環保朋友們最無力的時光，世界上最重要國家的領導人認為氣候暖化是「騙局」，每天戰爭、殺戮和爾虞我詐的報導佔滿了新聞的面版，AI 對能源的需求和社會對「財富增長」（股市）的期待變成全民心之所嚮，所有對環境生態關懷的實質作法：「迴避」、「減輕」、「縮小」、「補償」都被擠壓到卑微的角落，各種企業社會責任的 ESG、CSR、TCFD、TNFD作為，在能源與建設需求不斷成長（而且絕不會停止），環境暖化只會加劇（2026.04.22彭啓明部長說：2100 年地球將上升 4℃），每一次極端氣候的災害都能輕易毀掉十年生態復育成果的現況下，皆已成搏新聞版面、妝點名聲，甚至滿足市場與法規要求的淺層作為。顯然自 1950 年以來，長期形成及推廣的傳統環保思維，面臨如此驟變的時代，已然力有未逮了。

而地球本身的變化更驚人，過去 3 年是人類有紀錄以來最熱的時刻，2023 年第一，2025 年第二，2024 年第三，2026 年 4 月則已創了有史以來當月平均的最高氣溫及海水溫度。

這也導致從 1992 年起海平面上升速度加快，1993 到 2024 年已上升 10.3 公分，雖然看起來平均每年 3.3 公釐，但過去 10 年上升更快，每年平均 4.3 公釐，今年最新估計，已達 6.9 公釐，就算什麼人工設施都不做，記憶中的海岸線還會一樣嗎？

諸惡之源的二氧化碳含量尤其誇張，過去的 10000 年都維持在280ppm（百萬分之一的濃度），工業革命後的 300 年上升至400ppm，每年增加 0.4ppm，但是過去 20 年升高速度提高了約 3倍，超過每年 1.1ppm，2025 年時濃度已高達 427.3ppm，這個暖化原兇帶來迫在眉睫的危機，豈可以仍用過去的經驗來應對？

至於最終受體的生物本身呢？全球的生物多樣性早已「走在第六次生物大滅絕」的路上了。由於人類出現後持續的捕獵野生動物、砍伐森林、擴張農地、建造城市、發展工業、汙染環境、捕撈魚蝦，科學家估計早在20世紀結束時，已有 200萬種生物滅絕，再加上21世紀後越發劇烈的全球暖化、極端氣候、洪水、野火、乾旱及冰山溶解，每年的物種損失高達14萬種，只透過基本原則本於「少做些壞事」的節能減碳（何況現在全世界真正如火如荼進行的

事正是 AI 能源的拼命開發），以及要「留住美好從前」的懷舊作法，應是完全救不了快速崩潰中的地球生態系的！

加入有科學根據的方法 不再是以人類為中心的思考

現今最熱門的答案，估計是「上火星」！若不是，SpaceX 的IPO 上市估值怎麼會是有史以來最高的 1.75～2 兆美元？不過誰可以移民火星？哪些人類以外的生命可以上「諾亞方舟」？有錢、有權、有勢的人和惹人憐愛的瀕危生物、關注生物、關鍵生物或網紅生物嗎？

根據我們實驗室多年的摸索及後來育成青創公司的實務經驗，或許可以從更平實、具體、科學、前瞻、普及而且立即可行的事做起，也就是：「過去所有的保育行動大家都可以依舊推動」，但更要加上「化被動為主動的積極作法」，在日後各項要進行的工程規劃設計中，「強制要求加入有科學根據和方法」的其他在地生物環境需求因子，努力創造，而不再是只以人類為中心的設計思考。

我們怎麼知道其他的生物對環境的需求是什麼？

這些早已有科學的數據和尋找答案的方法存在了，只是大家沒有將它連繫組合起來而已，它的步驟如下：

一、環評中本來就已有規定要執行的環境參數和生態調查數據，但請務必是正確的！也已有許多方法可加以檢驗，因為它是所有後續分析判斷的基礎。

二、利用數理分析，建立生物和環境因子間的量化關係，梳理出在地生態系的特性，架構各個項目間互動的結構模示。（類似工程領域的數理模示）

三、利用模示加入工程預測造成的環境參數改變，有效評估將造成的生態變化（其中會有多種生物同時受影響，而不宜只是單一物種關注）。此時已可加入全球暖化預測發生的環境因子改變了。

四、因為工程本身就是造成環境參數變化的原因，是以設計者就有能力調整工程設計，「有所本」的減少對生態的影響，甚至正向的增加對特定生物的有利的條件。

五、生態團隊此時亦應提供設計方田野調查時生物棲地的實際影像狀況，讓工程師看到的不僅僅是數字，而且是未來生物真實生存使用的環境，好提供更精確的跨域規劃設計。

六、至此階段又可回歸至常態環境法規規範的營造施作及環境監測過程，但因為工程設計本意中已含有塑造未來生態發展方向的元素，是以在監測的方法、項目及分析方式上，都可以依不同的生態系特性，做出適當的調整。

七、而完工後營運時的長期監測數據，在有目標的積極使用下，也遠比只稽查業主有沒有違規有意義的多。它可以經由連續性環境與生物變化的整合分析，瞭解生態系發展的方向，驗證先前設計及環評時的預測結果，印證 ESG、TCFD、TNFD、碳中和、碳貯存的計價，以及增加生物多樣性的量化成效（這也是國內研擬中新興的 TNFD 操作指引目標）。並經由這個過程，隨時檢討、學習有什麼地方應該修正、改進，以做為其他案例的參考。

上述整個操作系統並不會一次就完美，它其實本身就是一個類似為保育並重建生態系建立的「深度學習系統」：用已知的科學知識先為營建所能塑造的生態發展設定目標，在一個一個的建設個案中實踐並收集數據，透過動態模示調控工程及全球暖化造成的環境差異數值，經由許許多多具有正向效益的案件，積沙成塔的形成越來越大的影響力，協助維持我們熟悉並希望保有的生態系。

全球暖化造成環境變遷的速度已遠遠超過許多高等動、植物的適應演化能力，但是對原始生物類群，如微生物、細菌、病毒等的影響則有限，前者支持了人類的生存，後者卻是絕大部份疾病的根源，因此人類在建設的過程中，同時也努力開始幫忙現存生態系中的主要物種能在極端環境變化時多些生存、調適的機會，甚至爭取足夠的時間、空間，以演化適應新的環境。

而這些看似增加的工作，其實也只不過是人類造成地球今日的困境，「解鈴仍需繫鈴人」的基本道義而已。

走在前面的事情，總是常要跨過一些欄杆，踩過一段泥路，沾上一身灰塵。不過在這個最低迷的年代，或許除了環保人仕努力的發聲外，我們也可以邀請工程界的朋友，跨部會的官員，以及企業界的力量，用科學、具體、可驗證的作為，一起來幫忙地球上其他的生命，共同克服正在惡化中的全球困局，而不只是「熱切的」想移民火星！

▼學家估計早在 20 世紀結束時，已有 200萬種生物滅絕，再加上 21 世紀後越發劇烈的全球暖化、極端氣候、洪水、野火、乾旱及冰山溶解，每年的物種損失高達 14萬種。（示意圖／路透）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。