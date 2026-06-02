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賴總統5000拐人生小孩！年輕人不生　但月發50000生不生?

我們想讓你知道…政府沒出3萬月費，年輕人就養不起！政府不出月費5萬，年輕人就不想生！

▲。（圖／記者李毓康攝）

▲賴總統就職2週年宣布針對少子化，將推出國家戰略級的「台灣人口對策新戰略」，其中0到18歲每人每月5000元的成長津貼。（圖／記者李毓康攝）

●大揆／學生

國民黨黨團在2026年5月中旬提出了「0到15歲每人每月發放5,000元」的育兒補助政策；賴總統就職2週年宣布針對少子化，將推出國家戰略級的「台灣人口對策新戰略」，其中0到18歲每人每月5000元的成長津貼。

「少子化」與「超高齡社會」是共生共存的社會問題，因新生兒人數年年遞減，造或兒童及少年人口比例過低，相對老年人的比例就會升高。隨著醫療水準不斷提高使平均壽命延長，當65 歲以上老年人口占總人口比率達到 20% 時，即稱為「超高齡社會」。

現今90後或稱八年級的年輕人壓力很大，「上有老」有快退休或已退休的父母，還有健在但可能生活無法自理的祖父母，如果他是獨生子女，萬一父母幾年後也生病了？他1個人未來要奉養及照顧4位老人，他還敢生孩子嗎？

那就真成了「上有老、下有小」，多數四、五十歲的人會說，生了孩子可以交給阿公、阿媽帶，但是現在退休又健康的老人，要享受退休的生活，每年出國玩，平日約老朋友、老同學戶外休閒或聚會，不想整天給你帶孩子。那退休養病的老人還要子女請假陪他上醫院。

以我父親的同學們為例，他們的父母多數是失智、失能，家中都要聘請外籍看護。父親那年代都是生三個小孩居多，因此兄弟姊妹分攤費用還不是太大的負擔。

但是現今正值適婚或生育年齡的90後，可能就是家中唯一子女或至多有1個兄弟姊妹，加上現在患失智、失能的平均年齡往下降，最不幸的萬一家中四個長輩不是失智、失能就是有慢性重病，一個三十歲的年輕人如何負擔4個外勞？那政府不是有長照3.0？入住一般/精神護理之家、老人福利機構，每年最高只補助新台幣 12 萬元（不排富）。所以政府在鼓吹多生小孩之前，是不是應該先為年輕人及中年人解決他們照料老人的問題？

在「0-18歲國家養」之前，是不是先做到「65歲以上、失智、失能、重病者，政府全代養代照」（要排富），至少讓年輕人及中年人沒有照料老人的問題和後顧之憂，年輕人才敢生小孩。年輕人在沒有「上有老」的重擔之後，也許才可能考慮「下有小」？

年輕人不生小孩是不願意生

1. 不敢生，收入低、沒有房，生了小孩養不起且沒錢給他好的教育和生活條件，不如不生。

2. 不想生，有高收入有自宅，但是想享受人生，怕生了孩子沒時間玩樂。

多數年輕人對未來沒有信心，沒錢買不起房、沒錢結不了婚，所以不敢生。2026年行政院主計總處統計指出，第一季全受僱員工平均工資達4萬8706元，但有69.95%上班族領不到平均月薪，占比近7成。但是有很多沒有固定雇主之勞工，例如外送員平均接2單/小時，1天10小時約20多單收入1000元，多數收入在20000-25000元/月，每月30天每天送16小時也賺不到平均工資。

政府想要年輕人生小孩，除了將老人安置好，還要大量推出精美價廉的輕鬆付住宅，政府擔保而且保證能貸款九成以上，低於0.005的利率30年分期；再來調高最低工資，人人都至少領到平均月薪。

當然以台灣政府的施政和效率，以上條件是不可能有實現的一天。因此，我說月發50000比較快也容易，那錢從哪裡來？很簡單，台灣年收入前20％ 的高級白領、金領、高階主管、企業家，政府從他們每年收入中另外抽取10％，作為「國安計劃多子化特別稅」。

那賴總統的每月5000元夠不夠養小孩？我問了媽媽，她說絕對不夠。我在網上查了一些價錢︰

0-6歲階段

1. 奶粉0-1歲每周大約喝1桶約920元，48000元/ 1年

2. 紙尿褲 0-3歲每天約10片50元，18000元/ 年 54000元/3年

3. 奶粉1-6歲 每天大約喝90元，33000元/ 年 165000元/5年

4. 紙尿褲 3-5歲 每天約2片10元，3650元/ 年 7300元/2年

5. 托嬰 以私立估算，扣除政府補助再自負7000元/ 月 252000元/ 3年

6. 幼兒園 以私立12000元估算，扣除政府補助5000元自負7000元/月 252000元/ 3年

7. 服裝、玩具及醫療等其他雜支 2000元/月 24000元/年 144000元/6年

8. 保險（壽險、醫療險、重大疾病險、住院險、意外險）7000元/年 42000元/6年

學前合計開銷約922300元 平均13000/月，扣除政府的5000元，自己要8000元

小1-小6階段

9. 安親班含接送及英語課14000/月 1008000元/6年

10. 服裝、玩具及醫療等及其他雜支如上網、文具、零用等 4000元/月 48000元/年 288000元/6年

11. 保險（基本壽險、醫療險、重大疾病險、住院險、意外險、失能險）15000元/年 90000元/6年

小學6年未含註冊書本費，合計開銷約1386000元 平均19250/月，扣除政府的5000元，自己補上14250元

中學階段

12. 國1至高3全科補習費 10000/月 720000/6年

13. 服裝、文具、課外書、參考書、上網、交通、中餐、零用等 10000元/月 120000元/年 720000元/6年

14. 保險（基本壽險、醫療險、重大疾病險、住院險、意外險、防癌險、失能險）20000元/年 120000元/6年

中學6年未含註冊書本費，合計開銷約1560000元 平均21700/月，扣除政府的5000元，自己要16700元。

有人會說不用補習，每月省下10000元，我不相信考上頂大及中字輩大學的人，完全不補習不買參考書。不考上頂大及中字輩大學的理工科系，有機會進入高科技業嗎？小孩未來沒有高收入就是階級複製和貧窮遺傳，不如不生孩子，生了是害了他！

計算至此0-18歲總計支出3868300元，17909元/月。按18000元計算，政府只給5000元，想生小孩自貼13000元/月， 18年是2808000元。

大學階段

15. 公立大學理工科學費28000/學期 224000元/4年

16. 學校附近租屋加水電 8000元/月 384000元

17. 文具、課本書、上網、交通、3餐、零用、置裝、交際、娛樂、醫療、等 20000元/月 960000元/4年

18. 保險（終身壽險、醫療險、重大疾病險、住院險、意外險、防癌險、失能險）30000元/年 120000元/4年
大學4年總計開銷約1688000元 平均35200/月（假設周末有打工8小時，每月有6000元，但這是他個人勞動所得，不計）

前面18年自貼2808000元再加大學1688000元共計4496000元（我把這些數字給媽媽看，她說何止這些︰每年生日、聖誕節、偶爾去旅遊、畢業旅行、過年紅包、買手機、買電腦…都不花錢嗎？）

簡單說政府要用5000元騙你22年自備450萬元來解決國家少子化的困難，每年約21萬，每月17500元。帳算到這有多少年輕人會為這5000元生產報國？除非他們非常喜歡小孩。相信未婚的、未生子的年輕人看到上面的數字會嚇一跳，但既然要生小孩，就要給他可以的生活、與同學有同樣補習升學的條件。如果孩子也願意念書，才有可能考上頂大或中字輩大學理工科系，畢業後才能進入高科技產業。

現今年輕人的想法是生孩子不只要養的起，還要教的起，給他和同學平起平坐的補教資源和英語學習環境，而且在其他條件如穿著打扮、手機、遊戲機等也不能讓同學笑話他，使他有自卑感。

因此要自有房且家庭收入在120-150萬的年輕夫婦才有膽量生小孩。但許多這個收入條件的夫妻卻不願意生，他們不想被小孩綁住，想自由、要出國、貪享受。

但如果月發50000元，18年有1080萬，大概有500萬元作為人父母的辛苦補助及精神補償，相信有不少人會參加。

七成上班族領不到平均月薪，而其中年輕人占比近七成，很多青年人領的是30000至35000元的低薪。1對低薪年輕夫婦月收合計6.5萬元，但固定開銷有房租18000元（已扣除租房補貼）、水電1500元、2人伙食費21000元，手機上網2000元、置裝及化妝品費2000元、交際費3000元、娛樂費2000元、交通費2000元、醫療費2000元、生活用品及雜支1000元，2人每月買最便宜的保單10000元，以上合計64500元，只剩500元，有政府的5000元還差17000元才能生小孩。但是22年是很長的歲月，如再計算通貨膨脹，至少政府每月給30000元才能打平。

更重要的是︰無論月發多少錢？要立法甚至入憲，以免財政不佳時不發錢了，孩子生了怎麼辦？自己看著辦？政府沒出3萬月費，年輕人就養不起！政府不出月費5萬，年輕人就不想生！

▼簡單說政府要用5000元騙你22年自備450萬元來解決國家少子化的困難，每年約21萬，每月17500元。帳算到這有多少年輕人會為這5000元生產報國。（AI示意圖／記者游瓊華製作）

▲新生兒。（AI示意圖／記者游瓊華製作）

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