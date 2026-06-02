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沈伯洋把民進黨選「小」了！

我們想讓你知道…從沈伯洋參選以來的種種發言與爭議可以清楚看出，他的政見偏頗、格局狹隘、格調低落，不僅未能贏得台北市民的認同，更可能反過來損害民進黨長期的民意基礎。沈伯洋不是在擴大民進黨的選民光譜，而是把民進黨選「小」了！

▲。（圖／記者劉耿豪攝）

▲民進黨提名沈伯洋參選台北市長，堪稱近年最令人費解的政治操作之一。這位以「認知作戰專家」自居的不分區立委，過去在國會以「反統戰」為核心論述，屢屢挑起朝野對立，如今卻要轉戰地方首長，負責千絲萬縷的市政事務。（圖／記者劉耿豪攝）

●陳國祥／前《中國時報》總編輯、前《中時晚報》社長

民進黨提名沈伯洋參選台北市長，堪稱近年最令人費解的政治操作之一。這位以「認知作戰專家」自居的不分區立委，過去在國會以「反統戰」為核心論述，屢屢挑起朝野對立，如今卻要轉戰地方首長，負責千絲萬縷的市政事務。

從沈伯洋參選以來的種種發言與爭議可以清楚看出，他的政見偏頗、格局狹隘、格調低落，不僅未能贏得台北市民的認同，更可能反過來損害民進黨長期的民意基礎。沈伯洋不是在擴大民進黨的選民光譜，而是把民進黨選「小」了！

政見偏頗　從「能源文字遊戲」看思維僵化

沈伯洋最為人詬病的，莫過於他將國會中慣用的「意識形態對抗」套路，原封不動搬到市政討論中。日前輝達執行長黃仁勳憂心台灣能源不足恐影響經濟發展，沈伯洋竟回應：「黃仁勳講的是Energy（能源）、不是Electricity（電力）。」此言一出，輿論譁然。台北市長蔣萬安一語道破：「沒有Energy，怎會有穩定的Electricity？」沒有正確的能源政策，哪裡來的穩定電力供應？

沈伯洋這套「名詞切割術」，試圖將「能源不足」問題降格簡化成「地方接水管效率」——他聲稱北士科需要變電所就如同供水需要水管，只要北市府盡快核准變電所，問題就能解決。

這完全是本末倒置。AI產業需要的是穩定、充足的電力來源，而非區區一座變電所。變電所只是電力輸配的一環，若全國能源結構根本性失衡，蓋再多變電所也無濟於事。沈伯洋把全國性的能源政策問題，硬生生切割成地方行政程序問題，這種「見樹不見林」的思維，正是他政見偏頗的最佳寫照。

更荒謬的是，沈伯洋曾提出停辦雙城論壇，改辦「無限論壇」；他曾抹紅村里長、宮廟是「中國對台滲透高風險族群」；他甚至主張設立「國安法庭」來「納管」立委。這些主張在國會層級尚且荒謬，拿到市政層級更是格格不入。

市政問題絕大多數與意識形態無關，需要的不是「反統戰」的喊話，而是扎實的交通、教育、社福、都市規劃等專業知識。沈伯洋只會一招「怪中國、怪統戰」，到了市政戰場，自然左支右絀。

格局太小　從「民進黨優先」而非「市民優先」

沈伯洋的第二個致命傷，在於他始終無法將角色從「民進黨砲手」轉換為「台北市長參選人」。過去他以捍衛綠營立場、攻擊藍白陣營為職志，如今要競逐地方首長，理應以台北市民的權益為最高考量。然而，從他的言行可以看出，他心中依然是「民進黨優先」遠遠擺在「市民優先」之前。

以能源議題為例，沈伯洋明知賴清德政府的能源政策備受質疑，卻不敢正面檢討，反而硬掰出「能源不代表電力」的說法，試圖在「市民需求」和「不打臉賴政府」之間取得平衡。這種為黨意服務、而非為民意服務的態度，如何能讓市民信賴？一個台北市長參選人，如果連對中央政策提出批評的勇氣都沒有，又怎麼可能在市政議題上為台北市爭取應有的資源？

更令人憂心的是，沈伯洋曾公開表示村里長、學者、宮廟是「認知作戰高風險者」，主張對這些群體進行某種程度的「納管」。這種思維若套用到市政，意味著他未來若當選市長，可能以「防滲透」為名，對基層里長、宗教團體進行政治審查。

這不僅嚴重侵害人民基本權利，更顯示他的格局停留在把人分類、貼標籤的層次，而非「服務所有人、團結所有人」的市長高度。一個把里長當成潛在敵人的市長參選人，如何期待他與基層攜手合作？

格調低、支持度低　仇恨動員難獲民心

沈伯洋從政以來，就是民進黨挑動族群仇恨、操作認知作戰的代表人物。去年的大罷免運動，他被公認是主要戰犯之一；他被揭發「反中但家族賺紅錢」，更成為雙標的典範。這些爭議使得他成為民進黨內仇恨值最高的政治人物之一。

這樣的人格特質與政治風格，放到台北市長選舉中，註定難以獲得中間選民的支持。台北市選民結構向來理性，對極端的意識形態動員接受度有限。從陳水扁、馬英九、郝龍斌、柯文哲到蔣萬安，歷任台北市長無論政黨立場如何，至少都展現出一定的市政專業與治理能力。沈伯洋既無市政經驗，又缺乏行政歷練，唯一的「專業」是認知作戰與對抗，這樣的背景如何說服市民投他一票？

民進黨並非不知道沈伯洋的爭議，因此自提名以來，綠營千方百計為他「重塑人設」，試圖淡化其鮮明的對立、仇恨色彩，打造溫和、專業的新形象。然而，市民眼睛是雪亮的，沈伯洋一開口就露餡，從「能源文字遊戲」到「無限論壇」的鬧劇，每一次發言都更加深選民對他不適任的判斷。

沈伯洋是把民進黨選窄了、選小了

賴清德提名沈伯洋，表面上看是為了貫徹「主戰」意志，把台北市長選舉打成統獨戰場。然而，這種策略從根本上是錯誤的。市政選舉的核心永遠是「市民生活」，而非「國家認同」。當選戰走上市政專業與建設的政策辯論時，只會打意識形態牌、進行仇恨動員的沈伯洋，注定左支右絀。

民進黨曾經是一個能夠吸納多元聲音、包容不同路線的政黨。從陳水扁、謝長廷到蘇貞昌，參選台北市長曾是挑戰大位或躋身政治明星的捷徑。如今卻淪落到提名一個毫無市政淵源、只會「反統戰」的沈伯洋，而且還是「捨吳怡農就沈伯洋」——前者既有選戰經驗，又曾表達強烈參選意願，卻被中央完全無視。

這說明了一個殘酷的事實：民進黨已經被賴清德的「主戰路線」綁架，無法再提名能夠開拓中間選民、擴大社會基礎的人選，只能提名最激進、最對立、最符合「抗中保台」口號的人。沈伯洋的出線，不是民進黨的最強選擇，而是最極端的暴衝。

沈伯洋把民進黨選「小」了：格局小、視野小、包容力小、支持基礎小。一個只會對抗、無法治理的政黨，終將被選民用選票淘汰。沈伯洋的參選，或許正是民進黨自我限縮、走向更狹隘格局的最佳縮影。

▼民進黨已經被賴清德的「主戰路線」綁架，無法再提名能夠開拓中間選民、擴大社會基礎的人選，只能提名最激進、最對立、最符合「抗中保台」口號的人。沈伯洋的出線，不是民進黨的最強選擇，而是最極端的暴衝。（圖／記者劉耿豪攝）

▲▼。（圖／記者劉耿豪攝）

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陳國祥專欄 陳國祥

政大新聞系、新聞研究所碩士，台灣資深媒體人，曾任中央社董事長、選委會委員、《自立晚報》總編輯、《中國時報》總編輯、《中時晚報》社長、北市政客家事務委員會委員、時報育才董事長。現為傳媒顧問。

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