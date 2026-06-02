中東動盪後全球經濟的新常態

▲當前油價因美伊衝突與荷莫茲海峽航運風險而維持高檔，全球經濟再度面臨輸入性通膨與供應鏈壓力。（圖／達志影像／美聯社）

●林建甫／中信金融管理學院講座教授、台大經濟系名譽教授

當前油價因美伊衝突與荷莫茲海峽航運風險而維持高檔，全球經濟再度面臨輸入性通膨與供應鏈壓力。雖然雙方仍在停火與談判間拉鋸，但只要伊朗核問題未獲實質解決，中東局勢便難言穩定。即使未來戰事降溫，油價也未必重返過去長期維持的低檔區間。一方面，受損供應鏈與能源設施需要時間修復；另一方面，各國補充戰略儲備以及地緣政治風險溢價仍將支撐價格。對全球市場而言，重點已不只是戰爭是否結束，而是如何適應能源成本偏高的新環境。

百元油價 全球經濟的隱性稅負

在美伊衝突與中東局勢緊張的背景下，國際油價持續維持高檔。布蘭特原油一度突破每桶110美元，WTI也站穩百美元以上。雖然漲幅未如1970年代石油危機般劇烈，但其影響範圍卻更為廣泛。

油價上漲如同向全球經濟課徵一項無形稅負。企業面臨生產與運輸成本攀升，家庭則承受燃料、交通與物價上漲壓力。對能源進口國而言，高油價將擴大貿易逆差與通膨壓力；對能源出口國而言，雖能享受短期財政收益，卻可能削弱其他產業競爭力。

更重要的是，油價的形成機制已不再單純取決於供需。地緣衝突、制裁政策、航運安全與OPEC+產量決策，均已成為市場定價的重要因素。油價因此不僅反映能源市場，更折射出全球政治與經濟秩序的變化。

美國的衝擊在民生不在生產

高油價對美國民生仍具顯著影響。汽油價格直接影響家庭支出，柴油與航空燃料成本則牽動物流與運輸產業。歷史上，美國1970年代曾因石油危機陷入停滯性通膨，成為經濟政策的重要教訓。

不過，今日美國的處境與當年已有明顯不同。頁岩油革命使美國躍居全球主要產油國之一，能源自主能力大幅提升，不再完全依賴中東供應。聯準會亦擁有更成熟的貨幣政策工具，政府則可透過戰略石油儲備調節市場供應。

此外，美國經濟已由製造業主導逐漸轉向服務業，能源成本對整體GDP的影響較過去下降。因此，高油價雖然推升通膨壓力，卻不致重演1970年代的全面衝擊。然而，政治層面的敏感度依舊存在。油價與汽油價格往往直接影響選民感受，對任何執政者而言，高油價始終是一項難以忽視的政治風險。

中國製造面臨成本壓力

作為全球最大的原油進口國，中國對油價變動極為敏感。能源成本上升將直接推高鋼鐵、化工、電子等產業的生產成本，削弱出口產品的價格競爭力，並增加人民幣面臨的外匯壓力。

中國雖積極發展天然氣、核能、水電與再生能源，但石油仍占能源結構的重要比重。隨著中國深度融入全球供應鏈，油價波動已不只是能源問題，而是牽動整體製造業與出口體系的重要變數。

近年來，中國建立戰略石油儲備並透過期貨市場分散風險，但國際能源交易仍以美元計價。當油價與美元同步走強時，中國企業往往面臨雙重成本壓力。作為全球製造業核心，中國承受的已不只是能源進口國的衝擊，更涉及全球供應鏈重新定價的挑戰。當中國成本上升時，其影響將透過貿易與產業鏈向全球擴散。

東亞供應鏈的燃料焦慮

東亞與東南亞多數經濟體高度依賴能源進口，因此對油價上漲格外敏感。日本、韓國、台灣與越南均面臨生產成本上升與通膨壓力增加的挑戰。日本雖已推動核能、天然氣與再生能源發展，但能源進口依賴仍高。韓國與台灣則以出口導向製造業為主，高油價不僅推升工業成本，也增加物流與電力支出。

其中，台灣的半導體產業尤其值得關注。晶片製造雖非典型高耗油產業，但其上下游供應鏈、高度國際化物流以及龐大用電需求，均使能源成本成為競爭力的重要因素。

越南近年崛起為重要製造基地，紡織、電子與鞋業等產業同樣高度依賴能源與國際運輸。當油價持續維持高檔，其成本優勢也可能受到侵蝕。相較於過去，各國擁有更多戰略儲備與金融避險工具，但供應鏈全球化程度更高，使油價衝擊能迅速傳導至貿易、投資與消費市場。

油金背離 股匯震盪成常態

油價波動向來影響黃金、股票與匯率市場。傳統上，油價上漲會推升通膨預期，進而帶動黃金價格走高。然而，近年市場出現不同景象。美伊衝突爆發後，油價因供應風險大幅上升，但金價卻未同步創高，甚至因美元走強與流動性收縮而出現回落。這反映出當代金融市場已遠較過去複雜。

資金流向除了考量避險需求，還受到聯準會政策、美元利率、全球資產配置以及大型機構投資策略影響。油價與金價之間的連動關係雖仍存在，但已不再是簡單的正相關。

股市方面，高油價壓縮航空、運輸與製造業獲利空間，但能源與資源類股則從中受惠，形成明顯板塊分化。匯市則呈現能源出口國貨幣相對強勢、進口國貨幣承壓的局面。今日的油價衝擊已不再只是能源問題，而是透過資金流向、利率變化與匯率波動，全面影響全球金融市場。

能源安全將決定下一輪競爭力

整體而言，全球經濟對高油價的承受能力已較過去提升，因此全面重演1970年代停滯性通膨的機率不高。然而，高能源成本仍將成為未來數年的重要挑戰。亞洲能源進口國尤其脆弱。台灣、日本、韓國與越南都必須面對成本上升與出口競爭力下降的壓力。美國雖具備能源自主優勢，但高油價仍是政治與民生痛點；中國則需在製造業成本、出口競爭力與匯率穩定之間尋求平衡。

這場油價衝擊提醒各國，能源安全已不只是經濟議題，更是國家競爭力與地緣戰略的重要一環。當市場逐漸適應較高能源成本環境，真正決定勝負的將不是誰擁有最多石油，而是誰能更有效率地運用能源、建立更具韌性的供應鏈，以及在新一輪國際秩序重組中掌握主動權。

對高度依賴能源進口的台灣而言，提升能源效率、強化電力穩定與推動多元能源布局，將比預測下一桶油價更為重要。唯有如此，才能在能源與金融秩序重組的新時代中維持競爭優勢。

▼這場油價衝擊提醒各國，能源安全已不只是經濟議題，更是國家競爭力與地緣戰略的重要一環。（圖／達志影像／美聯社）

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