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原民升學保障還公平嗎？　少子化之後更該問高教如何轉型

我們想讓你知道…原民專班不應只培養「有文化認同的畢業生」，更要培養「能被部落需要、也能被職場任用的原住民族高等人才」。這才是今日台灣重新討論原民升學保障時，真正應該面對的核心問題。

▲。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲原民升學保障制度之所以存在，並不只是為了處理考試分數的差異，而是回應原住民族長期以來在教育資源、城鄉差距、家庭經濟、文化斷裂與升學資訊上的不平等。（圖／資料照）

●魯瑪夫博士／中原大學副教授

每當社會討論原住民學生升學保障，最常被提出的疑問就是：這樣對一般學生是否公平？尤其在少子化衝擊高等教育、大學招生壓力升高，部分原民專班也面臨停招、招生不足與轉型壓力的今天，這個問題確實有重新討論的必要。

原民高等教育　不能只停留在文化象徵與政策名額

不過，原民升學保障制度之所以存在，並不只是為了處理考試分數的差異，而是回應原住民族長期以來在教育資源、城鄉差距、家庭經濟、文化斷裂與升學資訊上的不平等。對許多來自部落與偏鄉的原住民族學生而言，升學從來不是單純的個人努力問題，也牽涉到家庭支持、學校資源、交通距離、文化環境與升學資訊等條件。

因此，討論原民升學保障，不能只停留在「是否加分」的表層爭議，而應回到台灣教育制度如何面對歷史落差與社會結構差異的問題。這項制度過去有其必要，今日也仍有其意義；只是，在高教環境快速改變的現在，它不能再只被理解為入學端的保障，而必須進一步連結到就學支持、專業培育與畢業後的職涯銜接。

少子化之後，台灣的大學環境已經不同。許多學校面臨招生不足，原住民學生有時被看見，不一定是因為學校真正理解其文化背景、學習處境與未來潛力，而是因為他們可能成為招生名額的一部分。若原民升學保障最後只被用來補足招生缺口，便會偏離制度原本應有的教育與族群正義精神。

更重要的是，學生進入大學之後，學校是否有能力提供穩定的課業輔導、經濟支持、文化理解、導師陪伴、專業課程與職涯引導？若高教制度只完成招生，卻未能建立後續支持，原民學生即使進入大學，也可能在學習適應、經濟壓力、專業能力與就業銜接上再次面對困境。

近年原住民族高等教育雖然有一些新的發展，但整體情況並不是外界想像的「專班越來越多、資源越來越充足」。在少子化與高教招生壓力下，部分私立大學的大學部原民專班，已陸續面臨停招、招生不足、經費不穩與轉型壓力；另一方面，近年新設的原民相關專班，也有不少是以研究所或在職進修型態出現。

這代表原住民族高等教育正在進入新的調整期。大學部如何穩定培育原住民族青年？原民專班如何避免只剩政策名額，而缺乏真正支持學生完成學業與銜接職場的能力？這些問題，應該比單純爭論加分更值得被重視。

筆者在高等教育現場，以及與部落耆老、地方工作者訪談中觀察到，許多原民專班近年確實更重視文化認同、族群敘事與原住民族知識，這是值得肯定的進展。然而，也有部分專班在課程設計上，較偏重文化理念、身分認同與通識學習，卻相對缺乏技術實作、職場技能、專業證照、產業經驗與實務訓練。

結果是，學生大學畢業後雖然取得學歷，但回到原鄉、部落組織、地方產業、文化場館、設計公司、公共部門或一般職場時，未必能立即銜接。部分單位也可能認為學生有熱情、有文化認同，但實際工作能力尚不足，短時間內不容易任用。這不是學生個人的問題，而是高教人才培育與職場現場之間出現落差。

部落與地方需要的不只是理解文化的人，也需要能寫計畫、會執行、懂設計、能管理、會溝通、能操作工具、能面對現場問題的人才。文化認同當然重要，但若缺乏專業技術與實務能力，學生畢業後仍可能被現實職場拒絕。

因此，原民高等教育不能只停留在文化象徵與政策名額。真正有力量的原民專班，應同時讓學生認識自己的文化，也培養學生進入職場的專業能力，並使其具備回應部落發展、地方產業與公共議題的實踐能力。

在少子化時代，原民升學保障不是過時，而是必須被重新定位。它不能只是大學招生困境下的補位工具，也不能只是社會爭議中的「加分」標籤。政府與大學應進一步檢視原住民學生的註冊率、休退學率、畢業率、就業狀況、文化參與、族語學習與返鄉服務，並把原住民學生資源中心、原民專班、導師輔導、獎助學金、心理支持、部落實作課程與職涯輔導整合起來。

原民升學保障制度的下一步，不應只是讓學生進入大學，而是讓學生能在大學中被穩定培育，畢業後成為具備文化理解、專業技術與職場能力的人才。原民專班也不應只培養「有文化認同的畢業生」，更要培養「能被部落需要、也能被職場任用的原住民族高等人才」。這才是今日台灣重新討論原民升學保障時，真正應該面對的核心問題。

▼原民高等教育不能只停留在文化象徵與政策名額。真正有力量的原民專班，應同時讓學生認識自己的文化，也培養學生進入職場的專業能力，並使其具備回應部落發展、地方產業與公共議題的實踐能力。（圖／資料照）

▲慈濟科技大學首招新住民學生，凡具新住民身分的國中畢業生均可應考。（圖／慈濟科技大學提供，下同）

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關鍵字: 魯瑪夫博士 雲論 原住民 少子化 高等教育 原民專班

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