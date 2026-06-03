從台灣人跟Meta AI的互動　看AI與公共領域的下一階段

▲上周開始，臉書公司Meta開始把Meta AI給裝進Threads裡面，只要Threads上的使用者留言呼叫，就會現身幫忙回答使用者的各種提問，而且互動是全公開的，其他使用者也都可以針對這些Meta AI的答案來進一步互動。（圖／路透）

●王宏恩／內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授

根據Similarweb這幾個月的資料，Threads上來自台灣的流量仍然是全世界各國比起來最高的，甚至高於美國與印度，Threads可以說是台灣人的主場。許多國外內容創作者也已經開始流傳，說假如要去台灣玩的話，需要先在Threads上跟台灣人打個招呼。

Meta已把Meta AI置入Threads

而上周開始，臉書公司Meta開始把Meta AI給裝進Threads裡面，只要Threads上的使用者留言呼叫，就會現身幫忙回答使用者的各種提問，而且互動是全公開的，其他使用者也都可以針對這些Meta AI的答案來進一步互動。

自從Meta AI上線之後，Threads上為數眾多的台灣使用者也立刻開始大量使用Meta AI來問問題、進行事實查核、與對手網路攻防等等。因為都是公開互動，也讓我們可以觀察台灣人們與AI在公共領域的互動模式。

而就目前為止，我覺得有幾個值得注意的現象，這些都跟台灣公共領域的發展有關。

首先，Meta AI可以拿來事實查核嗎？許多網友使用Meta AI的第一個方式，就是看到不知道資訊真假時，留言請Meta AI查核。從Meta AI的回答來看，可以發現兩個方向。

事實查核愈來愈重要

第一，Meta AI在進行事實查核時，仍然高度仰賴傳統媒體的報導（中央社、主要報紙）以及事實查核中心的查核結果。這也是我之前所說，主流傳統媒體與事實查核中心在當代這個資訊爆炸的時代，反而會逐漸凸顯其價值。

第二，在同時，Meta AI也大量仰賴網路上聲量比較大、內容比較多的資訊，例如會收集許多網友留言的某件事情的發展方向、綽號、認知等等。

當Meta在呈現這些結果時，雖然會正反並陳，但有時在描述上會讓讀者難以區分哪些是事實層面的陳述，哪些是網友們聲量較大的評論。

舉例來說，當有人提問是否有某個弊案或刪除法案時，Meta AI的回應往往不只是真的有還是沒有，而是會回答說『雖然有／沒有，但是有眾多網友／政治人物高度質疑』。當然，我們可以說這是一個包含各面向的回答，但也意味著只要聲量夠大，就可能可以在Meta資料庫裡面達到framing的效果。

最近Nature刊出的重要研究就指出，因為極權國家封鎖資訊，只留下好的官方新聞，所以當AI公司把這些只有好話的偏頗資訊拿去訓練，結果就是訓練出來的AI更會幫極權國家說好話。同樣的道理，當有眾多繁體中文內容農場在故意洗某些議題的框架或聲量時，Meta AI也可能會被影響到。

第三，Meta AI目前在事實查核的方式是公開給所有人看的，根據我過去的研究來看，用公開的方式進行事實查核，雖然可能導致提問者被AI反駁，但整體來說對於提高Media Literacy是有幫助的。只是使用者要願意心平靜氣的接受被AI反駁。

目前AI事實查核仍具有雙面刃效果

簡單來說，目前AI事實查核屬於一個雙面刃，同時重新彰顯了傳統媒體與事實查核中心的重要，但也開了一個縫隙給洗聲量的跨境干擾機會（畢竟，AI本身一開始訓練的方向就不是為了事實查核），而最大的問題在於我們並不知道哪邊比例比較高、以及這些比例是否會隨時間改變。

另外一個比較有趣的現象，在於台灣使用者目前跟AI互動的方式。簡單來說，台灣民眾大多數人仍然暗暗的預設著AI是比一般人更全知全能的，位階稍微比一般人高一點。所以當AI給了某種回答後，假如跟使用者論點相同、或政治觀點相同，使用者往往就會喜孜孜的說「你看AI也這樣說！」、「你看AI跟我觀點一樣！」、「你看連AI都打臉你！」。但也因為有這樣的預設，所以當另外一些人發現AI有錯，例如不會加法、認錯名人或動漫角色，也會貼出來嘲笑一番，我也曾經有幾次類似的行為。

但會有這些預設，其實代表著在本質上台灣使用者並不了解AI是基於哪些資料進行訓練、又是基於哪些benchmark來進行評分，因此有了不合邏輯的期望與失望。所以當看到有許多人仍然在這樣做時，其實代表著人們需要學習AI運作的基本原理，未來才能用更合理的角度來給予AI期待以及協作。

Meta AI是否會退潮值得留意

最後，目前大家使用AI的方式，與推特平台的Grok類似，都是提問與公開回答，但是Meta AI相較於Grok又在道德與創作上限制更多，未來也不確定是否會付費。

目前Grok使用率在最近幾個月已經見頂，熱潮退去，而Meta AI在Threads上的操作目前也沒有想要鼓勵使用者養成使用習慣的任何策略或設計。

因此，可以想像一旦這股熱潮退去之後，人們可能不會有繼續在Threads上使用Meta AI的強烈動機，畢竟本來就已經資訊爆炸且沒有組織了（畢竟大家都仰賴推薦文章，甚至連像PTT或奇摩家族一樣的組織看板都沒有），人們可能不太有動機再召喚Meta AI出來提供更多資訊。

當然，這也是公共領域與事實查核本身所碰到的問題，如何鼓勵人們再多花一點點時間查核資訊，提高資訊品質？這是人民、政府與AI公司必須共同面對的。

▼目前大家使用AI的方式，與推特平台的Grok類似，都是提問與公開回答，但是Meta AI相較於Grok又在道德與創作上限制更多，未來也不確定是否會付費。（圖／達志影像／美聯社）

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