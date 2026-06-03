從「和平之旅」到訪美　解構藍營「和平繁榮之鏈」的平衡木政治

▲國民黨主席鄭麗文抵達美國舊金山，正式展開為期十五天的訪美行程。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

●魏季宏／中華國際公共事務參與協會理事長、台灣國際文教公益協會理事長

中國國民黨主席鄭麗文於 2026 年 6 月 1 日率團展開為期 15 天的訪美行程，預計依序造訪舊金山、波士頓、紐約、華盛頓及洛杉磯。此行不僅是她自接任黨魁後極具指標性的對美外交重頭戲，更緊接在今年 4 月的兩岸「和平之旅」之後。從政治節奏來看，這無疑是一場高度精準的「平衡木政治」外交策略，試圖在快速變動的國際局勢中，重新為國民黨的外交路線定錨。

然而，當國民黨拋出以《中華民國憲法》為核心的「一中憲法」與反對台獨，並主張將「第一島鏈」舊思維轉化為「和平繁榮之鏈」時，這套論述能否在目前的華府政治氛圍中順利過關？又是如何牽動國內與區域的政治神經？值得從多個維度進行深度客觀的剖析。

雙向溝通的平衡戰略 撕標籤與累積信任

在台灣的政治論述中，在野黨往往面臨被標籤化為「親中疑美」的政治風險。對國民黨而言，鄭麗文在上半年赴陸訪問，雖對支持其兩岸和平路線的選民起到鞏固作用，但也必然引來綠營對其路線的強烈批判。

因此，此次訪美可視為藍營外交戰略上的「平衡校正」。鄭麗文在出發前特別強調，此行最重要目的是向美國各界傳達台灣人民期盼和平的真實聲音。

其戰略脈絡在於藉由華府的實質接觸（包括拜會美國國務院、國防部及史丹佛大學、哈佛大學等智庫學府），向美方高層及國際友人證明：國民黨並非單向傾中，而是主張具備「與美中雙邊同時對話」的避戰溝通能力。這種「雙向對話」的定位，正是藍營試圖與執政黨拉開差距的差異化戰略。

理論與現實的交鋒 「一中憲法」與「和平繁榮之鏈」

鄭麗文此行的核心論述，在於將《中華民國憲法》定性為提供兩岸和平發展重要政治基礎的「一中憲法」，並在反對「台獨」的前提下，期望與美方建立更深層的戰略互信，同時引述美國總統川普日前反對台獨的相關表態，表明其路線與國際社會維繫區域穩定的方向一致。從法理層面來看，這確實回歸了中華民國憲政法統的防禦性論述；但從國際政治現實來看，華府的接受度仍充滿考驗。

特別是其提出將冷戰色彩濃厚的「第一島鏈」防禦思維，轉化為獲得美中雙方共同支持的「和平繁榮之鏈」，這一觀點切中了科技與經濟全球化的新形勢，期望台海能走向互補與緩和。然而，在美中全面戰略競爭、地緣政治對抗未減的剛性結構下，華府決策圈是否會將此倡議視為「過度理想化」？抑或是將其視為一條多邊緩和的創新路徑？

尤其美方官員與智庫更可能就台灣的實質自我防衛決心（如國防預算與對美軍購）向藍營訪團進行交流與釋疑。如何一邊強調區域和平，一邊回應美方對於台灣防衛能力的關切，是此行華府高層會晤時，藍營必須面對的實質考驗。

國內政治的解讀與陣營攻防

這場外交出訪，在台灣內部也立即演變為政黨大選前哨戰的政治攻防：

國民黨的內部重整與論述重塑： 鄭麗文接掌黨魁後，正在重建國民黨的兩岸與外交論述體系。若能透過此行穩固與美方的互信、展現「美方也願傾聽藍營聲音」的形象，將有助於凝聚黨內向心力，並向中間選民展示其具備處理複雜地緣政治的能力。

民進黨的審視與質疑： 執政陣營對於藍營的兩岸與外交路線始終保持高度警惕。面對藍營大動作訪美，綠營輿論與立委必然會嚴格檢視訪團的成員背景與言論，並將焦點聚焦在「國民黨是否落入北京的戰略框架」或「是否矮化中華民國主權」等核心爭議，藉此發動政治制衡。

社會大眾的務實期待： 面對兩岸關係的不確定性，多數台灣民眾支持維持現狀與和平。鄭麗文拋出的「避免台灣淪為下一個烏克蘭」，確實能喚起社會對區域衝突的集體焦慮與對和平的渴望；但如何將這股渴望轉化為具體可行、且不損及國家主權與尊嚴的政策路徑，是台灣選民最為務實的觀察點。

結語 平衡木上的國際外交考驗

在當前的國際政治棋局中，台灣的戰略走向牽一髮而動全身。國民黨主席鄭麗文此番訪美，是一場將「法理憲政」、「兩岸對話」與「台美互信」相互結合的戰略嘗試。

全球地緣政治沒有一蹴可幾的答案。這趟為期兩週的訪美行，究竟是能成功在華府建立「和平繁榮之鏈」的新敘事，還是會在美中對抗的結構下，面臨理論與現實的落差？答案很快就會在華府、紐約與台北的政治互動中，逐漸清晰。

▼國民黨主席鄭麗文展開訪美的第一個公開行程，到全球頂尖戰略智庫史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution），和印太專家學者進行座談交流。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

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